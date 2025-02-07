Sales closed

2025 SCS PTO's Silent Auction

Paradise Tattoo item
$15

Starting bid

$50 Gift Certificate
Green Parrot item
$15

Starting bid

$50 Gift Certificate
Ocean Wellness Spa item
$50

Starting bid

$150 Gift Certificate for a 1 hour massage with Marc
Head Spa Scalp treatment item
$50

Starting bid

$150 Scalp treatment
Party People Equipment rental item
$50

Starting bid

$200 Bounce house/slide equipment rental
2 Classes at Bone Island MMA item
$20

Starting bid

100$ value for two free classes!
The Saltwater Angler item
$20

Starting bid

$100 Gift card for The Saltwater Angler apparel store
Shade Ceramics & Shutter Photography item
$20

Starting bid

$100 Gift Certificate
Hanks Hair of the Dog Saloon item
$10

Starting bid

$50 gift card
Santiagos Bodega Key West item
$10

Starting bid

$50 Gift Card
Bone Island Graphics & Framing item
$10

Starting bid

$40 gift certificate off new custom framing
Bone Island Graphics & Framing item
$10

Starting bid

$40 gift certificate off new custom framing
Bone Island Graphics & Framing item
$10

Starting bid

$40 gift certificate off new custom framing
Hanks Hair of the Dog Saloon item
$10

Starting bid

$50 Gift card
Blackfin Bistro item
$5

Starting bid

$25 Gift Certificate
Eaton Street Seafood Market item
$10

Starting bid

$50 Gift Gard
Antonia's Restaurant item
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate
Antonia's Restaurant item
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate
The Thirsty Mermaid Restaurant item
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate
The Thirsty Mermaid Restaurant item
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate
The Little Pearl Restaurant item
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate
Local Design Guy item
$20

Starting bid

$100 Gift Certificate
Frenchie's cafe item
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate
Big Cheezes Pub Grub item
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate
Atlas Izakaya item
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate
Fury Parasail for two item
$50

Starting bid

$170 value
Fury Sunset Sail for two on Commotion on the Ocean item
$50

Starting bid

$160 value
Fury Island Adventure for two item
$70

Starting bid

$270 value
A&B Lobster House item
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate
Sunset Tiki Bar item
$5

Starting bid

$25 Gift Certificate
Sunset Tiki Bar item
$5

Starting bid

$25 Gift Certificate
Heron House Hotel item
$250

Starting bid

2 night stay (suite) valued at $800
Tropic Cinema item
$20

Starting bid

Fan Plus one membership to the Tropic Cinema, membership provides discounted ticket rates for two. $100 value
Tropic Cinema item
$20

Starting bid

Fan Plus one membership to the Tropic Cinema, membership provides discounted ticket rates for two. $100 value
Ricks Key West item
$5

Starting bid

$20 Gift Certificate
Ricks Key West item
$5

Starting bid

$20 Gift Certificate
Ricks Key West item
$5

Starting bid

$20 Gift Certificate
Ricks Key West item
$5

Starting bid

$20 Gift Certificate
Ricks Key West item
$5

Starting bid

$20 Gift Certificate
Ricks Key West item
$5

Starting bid

$20 Gift Certificate
Glazed Key West item
$5

Starting bid

$25 Gift Certificate
Salute on the Beach item
$20

Starting bid

$100 Gift Card
Southernmost Beach Cafe item
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate
Southernmost Beach Cafe item
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate
Curated Skin Solutions item
$50

Starting bid

Custom Facial $165 Value
Sloppy Joe's Bar item
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate
Infinite Health Amy Bradshaw item
$50

Starting bid

50 Minute massage $150 value
Michel Gehin Visit item
$60

Starting bid

DR. MICHEL GEHIN D.O.M., A.P., L.M.T. Diplomate of Osteopathy in France Key West Alternative Medicine is committed to assist patients in creating and maintaining optimal health. Depending on the demand of the patient and upon diagnostic, I offer various modalities of Traditional Chinese Medicine (T.C.M.) such as: Acupuncture, Chinese herbology/nutrition, Tuina, Personalized exercises & Massage Therapy. Conveniently located at the 1217 White Street, Key West Healing Arts Center. Value $200
Cuban Coffee Queen $30 Gift Certificate and bag of beans item
$10

Starting bid

In Key West, we wake up every day to the quiquiriqui (the cock-a-doodle-doo) of the gypsy chickens and a cup of Cuban Coffee Queen. Down here, drinking Cuban coffee is a treasured part of our culture — an experience that warms the senses and stirs the soul. It connects people and gives us a reason to gather. Value $50
$100 Gift Card item
$20

Starting bid

A Key West Boutique for Women. We all have our own story to tell. Portray who you are by wearing your own style. Be the most YOU!
$100 gift certificate to La te da item
$20

Starting bid

Chicago fun! approx $900 value item
Chicago fun! approx $900 value
$200

Starting bid

1 night at Marriott Marquis Chicago hotel in classic suite exp 12/30/25 1 night at Sheraton Grand Chicago Riverwalk exp 2/28/26 Dinner for two at Fogo de Chao Brazilian steakhouse.
Taste of Italy basket approx $100 value item
$25

Starting bid

Authentic flavors of Italy filled with premium Italian products. All sourced from Italy! -Moka espresso pot -2 packages of espresso from Naples -Casarecee pasta from Gragnano, the pasta capital of Italy -Mutti Passata tomato sauce -Gran pesto Alla genovese -italian extra virgin olive oil -3 bars of Benevento chocolate -Biscoff cookies -Olive wood Spoon
Mr. Zs pizza party, 10 pizzas! value $250 item
$40

Starting bid

A great way to enjoy your next party. 10 pizzas from Mr.Zs
Homemade Salted Caramel Cheescake item
$25

Starting bid

Trust me you want THIS. I can't even put a value on it. It will be available at the event so even better. Yum!
Sea shadow box by Queendom Come value $40 item
$15

Starting bid

Brett Young-2 tix value $160 item
$40

Starting bid

Saturday March 8th, 8;00 pm at the amphitheater 2 seats section 400 row K, seats 407 and 408
Garrett mix popcorn- $ 62 value item
$20

Starting bid

A tin of Garrett popcorn!

