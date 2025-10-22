Silent Auction 2026

[Arts] All Fired Up - $200 Gift Card (A) item
[Arts] All Fired Up - $200 Gift Card (A) item
[Arts] All Fired Up - $200 Gift Card (A) item
[Arts] All Fired Up - $200 Gift Card (A)
$100

All Fired Up is a Paint-Your-Own Pottery Studio located in the heart of Downtown Burlingame. We offer a huge assortment of ceramics to choose from, allowing you to explore your creative spirit in an inspiring and relaxing atmosphere. Enjoy a $200 gift card.
[Arts] CalColor Academy - $100 off item
[Arts] CalColor Academy - $100 off
$50

As the largest professional art school in the San Francisco Bay Area, CalColor Academy is passionate about innovative curriculum design in visual arts teaching. Classes are available in Belmont, Cupertino, Mountain View, San Jose, Fremont or Newark. This gift certificate is valid for any new student, offering $100 off registration. No expiration.
[Arts] Hillbarn Theatre - 2 Tickets item
[Arts] Hillbarn Theatre - 2 Tickets
$60

Hillbarn Theatre creates live, award-winning theatre and conservatory education programs from our home, an intimate 179 seat theatre right in the heart of Foster City, CA. These ticktets (valued at $125) is for 2 tickets to a Hillbarn Theatre Production in the 2025-2026 season. Expires 5/24/2026.
[Arts] Palo Alto Players Jersey Boys Tickets - 2 Tickets item
[Arts] Palo Alto Players Jersey Boys Tickets - 2 Tickets
$75

Palo Alto Players is the home for creating exceptional theatre experiences that inspire, entertain, and enrich the lives of our local artists and audiences. They are offering 2 tickets (valued at $130) to either Jersey Boys playing April 18- May 4, 2025 or Sweat playing June 13-29, 2025.
[Arts] Ragazzi Boys Chorus - 4 Tickets item
[Arts] Ragazzi Boys Chorus - 4 Tickets
$100

GRAMMY Award-winning Ragazzi Boys Chorus, Silicon Valley, provides outstanding musical education and performance opportunities for boys and young men ages 5 to 18. Four tickets (valued at $212) to the spring 2025 concert. Choose from: 3/15 in Santa Clara, 6/7 in Palo Alto, 6/8 in Belmont.
[Family Activity] Happy Hollow Park & Zoo - 4 Tickets item
[Family Activity] Happy Hollow Park & Zoo - 4 Tickets
$40

4 general admission tickets (valued at $76) to Happy Hollow Park and Zoo comes with this package, perfect for a family to spend a fun day locally at the park.
[Family Activity] Fine Arts Museums of SF - 4 Tickets
$40

The Fine Arts Museums of San Francisco, comprising the de Young Museum in Golden Gate Park and the Legion of Honor in Lincoln Park, is offering four General Admission guest passes (valued at $80) to de Young or Legion of Honor during regular museum hours, or may be applied toward discounted admission to a special exhibition at either museum.
[Family Activity] CuriOdyssey - One 3-Month Pass item
[Family Activity] CuriOdyssey - One 3-Month Pass
$100

CuriOdyssey is offering one three-month season pass (valued at $109) - unlimited admission and parking for three months when visiting CuriOdyssey for up to two adults and the children or grandchildren (under 18 years old) of those adults. Free admission to special events, including First Friday Nights and seasonal events. Certificate expires: 3/8/2026
[Family Activity] Oakland Zoo - Family Pass item
[Family Activity] Oakland Zoo - Family Pass
$60

The Oakland Zoo is offering a one-day family pass (valued at $115) for 4: two adults and two children (age 2-14), with parking (one vehicle) included. Expiration Date: 3/31/2026.
[Family Activity] SixFlags Hurricane Harbor - 2 Tickets
$70

Six Flags Hurricane Harbor Concord has exciting water rides, slides, a relaxing lazy river, & a wave pool. It offers family friendly & thrilling experiences. 2 general admission tickets (valued at $140) come with this package. Valid only on regular operating dates during the 2025 season. No cancellations, refunds, rain checks or exchanges. Redeem by Sept 07, 2025
[Family Activity] Safari Run San Mateo - 10 Sessions item
[Family Activity] Safari Run San Mateo - 10 Sessions
$85

Safari Run is providing 10 sessions of open play (Valued at $170). Open play can be used individually or in group. Perfect for kids to burn off their energy or for parents to plan for a playdate. Open play expires: 12/30/2025.
[Family Activity] Presidio Bowl - 1 Hour Bowling for 6 item
[Family Activity] Presidio Bowl - 1 Hour Bowling for 6
$50

Presidio Bowl features 12 lanes of bowling with Qubica automatic scoring, bumpers for children on all of our lanes. We offer a full menu in our grill and over 45 different beers, ciders, seltzers and 19 different wines in our bar. Presidio Bowl is offering one hour of bowling on one lane (valued at $129). Rental shoes included for a maximum of 6 guests. Additional time may be purchased at a discounted rate.
[Family Activity] Monterey Bay Aquarium - Tickets + Tour item
[Family Activity] Monterey Bay Aquarium - Tickets + Tour
$200

The Monterey Bay Aquarium is located at the ocean's edge on Cannery Row in Monterey, California. It's home to thousands of marine animals and plants. (4) Tickets to the Monterey Bay Aquarium and a Private Tour (8 years old and older) is valued at $420. Expires 12/31/25.
[Food/Drink] Fieldwork Brewing Co - $100 Gift Card item
[Food/Drink] Fieldwork Brewing Co - $100 Gift Card
$50

Fieldwork Brewing Co, San Mateo's Beer Garden, located in the vibrant Bay Meadows neighborhood, offers a welcoming space to enjoy a rotating selection of over 20 fresh beers. Enjoy a $100 gift card.
[Food/Drink] Delizie Cucina & Vino - $100 Gift Card item
[Food/Drink] Delizie Cucina & Vino - $100 Gift Card
$50

Delizie Cucina & Vino is an intimate & refined eatery showcasing upscale Southern Italian cuisine & an extensive wine list. Enjoy a $100 gift card.
[Food/Drink] Backhaus - $100 Gift Card
$50

Treat yourself to some yummy pastries from one of San Mateo's most popular bakeries. Enjoy a $100 gift card.
[Food/Drink] Little Sky Bakery - $150 Gift Card item
[Food/Drink] Little Sky Bakery - $150 Gift Card
$80

Little Sky Bakery is an artisan bakery offering a variety of naturally leavened breads, including baguettes, European-style ryes, challah, pain de mie, fougasse, and other yummy baked goods (sourdough scones, muffins, and giant cookies). All baked goods are baked fresh daily at their retail store/bakery in Menlo Park. Enjoy a $150 gift card that can be used at farmers markets or their store front.
[Food/Drink] Hongry Kong - $200 Gift Card item
[Food/Drink] Hongry Kong - $200 Gift Card
$100

Hongry Kong offers traditional Hong Kong dim sum, street snacks, & comfort food to the Bay Area for catering, delivery or pick up in Belmont or check them out at food truck events. Hongry Kong is offering a $200 gift card.
[Food/Drink] Cantina Los Mayas - $200 Gift Card item
[Food/Drink] Cantina Los Mayas - $200 Gift Card
$100

Enjoy a night out at Cantina Los Mayas in San Francisco, CA. Serving authentic Yucatecan-Mexican cuisine with San Francisco's first 100% Mexican wine list. Enjoy a $200 gift card.
[Food/Drink] Wildseed - Dinner and Wine for 4 item
[Food/Drink] Wildseed - Dinner and Wine for 4
$100

At Wildseed, a plant-based restaurant and bar by Adriano Paganini, we believe that eating seasonally is the right thing to do because it makes a difference in the way your food tastes and how you feel. Enjoy a dinner plus wine pairing (valued at $200) for four people. Expires 12/31/25.
[Food/Drinks] Flores- Dinner and Tequila for 6
$200

The menu at Flores features traditional Mexican dishes and flavors sourced from family recipes that originated in Mexican states from The Gulf to The Pacific. They are committed to honoring Mexican tradition in their food, beverage and design. Flores is offering a delicious traditional Mexican set menu with tequila (valued at $400), for a party of 6. No expiration date.
[Food/Drink] Lolinda - Dinner and Wine for 4 item
[Food/Drink] Lolinda - Dinner and Wine for 4
$200

Lolinda is a new kind of Argentinean steakhouse that combines Latin American flavors with California sensibilities in the heart of San Francisco's Mission District. Offering a wide range of meats cooked perfectly over the wood-fired asador (grill), as well as ceviche, empanadas, specialty dishes, and grilled skewers, Lolinda is a lively destination restaurant for group dining, dates, business dinners, and celebrations, as well as a spot for locals and restaurant industry types who congregate at one of the restaurant’s two full bars for expertly made nuevo (new) and Clasico (classic steakhouse style) cocktails. Enjoy a dinner plus wine pairing (valued at $400) for four people. Expires 12/31/25.
[Food/Drink] - The Backhouse - 60p Deluxe Platter item
[Food/Drink] - The Backhouse - 60p Deluxe Platter
$200

The Backhouse offers premium sushi & sashimi bento boxes and party platters which include fresh, high-quality fish with avant-garde garnishes. Enjoy a 60 piece deluxe platter (valued at $450) from THEBackhouseSM.
[Food/Drink] Byington Vineyard & Winery-Tour/Tasting for 10 item
[Food/Drink] Byington Vineyard & Winery-Tour/Tasting for 10
$150

Byington Vineyard & Winery is offering a winery tour and tasting for 10 people (valued at $350). You will be enjoying a tasting of 5 Byinton wines during your tour of the vineyard. Your tour guide will escort you into their Estate Vinyard where, with a glass in hand, you and your guests will learn about Byington and the Santa Cruz Mountains. Your will also tour their production facility and unique wine cave. During the tour, your guide will present you with a selection of current releases. Located 20 minutes from downtown Los Gatos, Byington Vineyard & Winery is the gem of the Santa Cruz Mountains, sitting on 95 mountainous acres surrounded by redwood forests with a view to the Monterey Bay. Tasting and tour time is approximately 45 minutes on Saturdays at 12pm, 1:30pm and 3pm. Tour must be reserved in advance.
[Food/Drink] Cooper-Garrod Vineyards- Sip & Stroll for 6 item
[Food/Drink] Cooper-Garrod Vineyards- Sip & Stroll for 6
$150

Treat yourself and your closest friends to an exclusive appointment at Saratoga's own Cooper-Garrod Vineyards at Garrod Farms. A small, private winery in the Santa Cruz Mountains Appellation, Cooper-Garrod is nestled in the Saratoga hillsides. With this stroll-and-sip for 6 package (valued at $350), Cooper-Garrod invites six of you to stroll along the path of winemaking with your friendly and knowledgeable guide. The 1.5-2 hour tour will begin in their Certified Sustainable and Organic Vineyard, where you see the seasonality of the grapevines up close. Then you will circle back to the Crush Pad and Tank Farm, site of important transformations such as vinification at crush and filtering pre-bottling. After that, you would roll along the Barrel Room to experience the rich aromas. And what could possbly cap this all off? A reserved patio table, where six of you would each enjoys a Tasting Flight of your choice to enjoy the results of the grapes' journey! Optional additions (with fees): Make a day of it by purchasing packaged small bites from their menu (please note, outside food is not allowed). For the more adventurous, you can also arrange a group horseback ride with Garrod Farms; the trail goes next to the vineyards and through the Fremont Older Preserve with sweeping views of Silicon Valley. Expires 3/8/2026
[Food/Drink] Total Wine & More - Private Wine Class for 20 item
[Food/Drink] Total Wine & More - Private Wine Class for 20
$300

Treat your friends, family, and fellow wine lovers to a private wine class (valued at $600) for up to 20 people in the classroom of our store Total Wine & More will host an event that is certain to impress you and your guests. Enjoy a tour of the land, and learn about the famed appellations and grape varietals that make each region so unforgettable. Taste a variety of our premium, hand-selected wines, and discover hidden treasures from the wine region of your choosing. One of our wine experts will present and discuss each delicious wine during your two-hour class, which can be arranged as a seated class-style or more casual walk-around event. Total Wine & More will provide all necessary stemware and educational handouts for tasting notes.
[Health/Fitness] Movement - 2 Day Passes item
[Health/Fitness] Movement - 2 Day Passes
$30

Movement's mission is to transform people and our communities through the experience of climbing, yoga, and fitness. Movement, located in Belmont offers over 19,000 square feet of climbing with 75 top ropes that reach up to 45 feet high. Two day passes (valued at $64) are offered with this package, which includes access to climb walls, yoga classes and fitness classes for the entire day! Valid through 3/8/2026
[Health/Fitness] Holly Roser Fitness Studio - $100 Gift Card item
[Health/Fitness] Holly Roser Fitness Studio - $100 Gift Card
$50

Exercise in a highly customized personal training program that ensures your success. Work out with a private trainer in our studio, at home, or online. Enjoy a $100 gift card to be used for any training sessions at the Holly Roser Fitness Studio in San Mateo.
[Health/Fitness] Barry's Bootcamp - 3 Class Pack item
[Health/Fitness] Barry's Bootcamp - 3 Class Pack
$50

Barry’s is the global destination to get the best workout of your life. They are dedicated to changing lives worldwide through our workouts and community. Barry's is offering a 3 class pack. Must initiate in-studio by 4/8/25, then 3 classes (valued at $111) expires 1 year from that date. Valid at Burlingame or Palo Alto.
[Health Fitness] BODYROK - 5 Class Pack item
[Health Fitness] BODYROK - 5 Class Pack
$50

Pilates inspired, 45 minute, full body strength training group classes on the custom BODYROK reformer. BODYROK San Mateo is offering 5-Class pack (valued at $179) of 45 minutes full body reformer pilates group classes. All levels welcome. Must use all classes within 30 days.
[Health/Fitness] RockSalt Pilates - 5 Class Pack item
[Health/Fitness] RockSalt Pilates - 5 Class Pack
$100

RockSalt is an award-winning studio that takes Pilates into overdrive. Fusing the classical practice with intense cardio, resistance training, light weights, and upbeat music, RockSalt is the ultimate full-body workout that provides dramatic results quickly. RockSalt is offering a (5) Class Pack (valued at $210). Expires 12/31/25
[Health/Fitness] Little House Pilates - 5 Class Pack item
[Health/Fitness] Little House Pilates - 5 Class Pack
$100

Little House Pilates offers in person training in a small, intimate setting. Instruction is tailored to your specific needs. Offering 5 Small Group Classes (valued at $215). Valid Jun-Dec 2025.
[Health/Fitness] Cloud 9 Foot Spa - $225 Gift Card item
[Health/Fitness] Cloud 9 Foot Spa - $225 Gift Card
$100

Cloud 9 Foot Spa provides a range of massages for individuals and small groups in a family-friendly setting. Cloud 9 Foot Spa was previously Oceanic Spa. They are offering (3) 1-hour gift cards. No expiration.
[Health/Fitness] F45 Bur- 1 Mon + Lionheart Rate Monitor item
[Health/Fitness] F45 Bur- 1 Mon + Lionheart Rate Monitor
$150

Born and perfected in Australia, the elite selection of F45 Workouts combines elements of high-intensity interval training (HIIT), circuit training, and functional training. In just 45 minutes, F45 members can burn 400-600 calories, delivering the amazing, post-workout euphoria, all in under one hour. F45 Burlingame is offering a 1 month bundle (unlimited classes), Lionheart rate monitor (tracks your heart rate during classes which shows up on TVs), and GREAT VIBES (total value of $290)!
[Health/Fitness] SJ Medical Spa - Thermage FLX Treatment item
[Health/Fitness] SJ Medical Spa - Thermage FLX Treatment
$500

Thermage FLX (valued at $3,500) is a FDA-cleared, non-invasive skin tightening treatment that uses radiofrequency (RF) energy to stimulate collagen production. It's designed to address the visible signs of wrinkles and aging skin. It helps smooth, tighten, and contour skin without surgery or needles.
[Health/Fitness] Florian Ortho - $500 Gift Card (B) item
[Health/Fitness] Florian Ortho - $500 Gift Card (B)
$250

$500 gift card for orthodontic service, including braces and invisalign.
[Health/Fitness] Florian Ortho - $500 Gift Card (A) item
[Health/Fitness] Florian Ortho - $500 Gift Card (A)
$250

$500 gift card for orthodontic service, including braces and invisalign.
[Home] Simply In Order Professional - 3 Hour Session item
[Home] Simply In Order Professional - 3 Hour Session
$120

Get organized with a full-service professional organizational company located in the SF Bay Area. Three hours of home organizing session (valued at $240) tackling the project of your choice. Expires March 2026.
[Home] Elephant Town Studio Interiors - 2 Hour Consultation item
[Home] Elephant Town Studio Interiors - 2 Hour Consultation
$150

Elephant Town Studio Interior provides comprehensive service for remodels. They come on board in the project's early conceptual stages, often collaborating with architects, builders, and craftspeople as the project unfolds. ETS is offering a two-hour home design consultation (valued at $240). Expires 6/9/25. You can view more information here: https://www.elephanttownstudio.com/
[Home] Winward Flowers - Orchid
$225

Windward Flowers is creates luxury artificial flower arrangements. Enjoy a beautiful 25" Phalaenopsis Orchid in a glass vase (valued at $450) with the winning of this item.
[Kids Activities] Hiller Aviation Museum - 4 Tickets item
[Kids Activities] Hiller Aviation Museum - 4 Tickets
$40

The Hiller Museum in San Carlos is the perfect activity for the whole family. From Aircraft displays to exhibits, drones, and gifts. Hiller Aviation Museum is offering 4 admission tickets (valued at $84) to the museum.
[Kids Activities] Silicon Valley Elite Cheer - 3 Classes (A) item
[Kids Activities] Silicon Valley Elite Cheer - 3 Classes (A)
$50

Silicon Valley Elite Cheer is a competitive cheerleading gym offering teams, classes, and private lessons. SVEC is offering a three class pack (valued at $99).
[Kids Activities] Silicon Valley Elite Cheer - 3 Classes (B) item
[Kids Activities] Silicon Valley Elite Cheer - 3 Classes (B)
$50

Silicon Valley Elite Cheer is a competitive cheerleading gym offering teams, classes, and private lessons. SVEC is offering a three class pack (valued at $99).
[Kids Activities] Silicon Valley Elite Cheer - 3 Classes (C) item
[Kids Activities] Silicon Valley Elite Cheer - 3 Classes (C)
$50

Silicon Valley Elite Cheer is a competitive cheerleading gym offering teams, classes, and private lessons. SVEC is offering a three class pack (valued at $99).
[Kids Activities] Ignite Tennis Academy - $100 Gift Cert item
[Kids Activities] Ignite Tennis Academy - $100 Gift Cert
$50

If you are looking for coaching that will ignite a love for tennis and provide the best opportunity for students to excel, Ignite Tennis Academy is the academy for you! $100 gift certificate to use toward lessons
[Kids Activities] $150 Disney GC + Year of the Snake Mickey
$75

$150 disney gift card plus a Year of the Snake Mickey Mouse stuffed toy.
[Kids Activities] i9 Sports - One Season (A) item
[Kids Activities] i9 Sports - One Season (A)
$100

i9 Sports offers fun youth sports leagues, camps & clinics for kids ages 3 & up in communities across the country. i9 Sports is offering one season (valued at $229).
[Kids Activities] i9 Sports - One Season (B) item
[Kids Activities] i9 Sports - One Season (B)
$100

i9 Sports offers fun youth sports leagues, camps & clinics for kids ages 3 & up in communities across the country. i9 Sports is offering one season (valued at $229).
[Kids Activities] King's Swim Academy - One Month of Classes item
[Kids Activities] King's Swim Academy - One Month of Classes
$100

King's Swim Academy, a leading Bay Area swim school prides themselves on small class sizes and expert instruction to ensure students gain confidence and safety in the water. King's Swim Academy excels in water safety and proper swim technique in a safe, clean environment for babies, children and adults. King's Swim Academy is offering one month of swim classes (valued at $194).
[Kids Activities] King's Swim Academy - Spring Classes item
[Kids Activities] King's Swim Academy - Spring Classes
$100

Swim Camps are a great way to quickly increase the pace of progress and learning. King's Swim Academy, a leading Bay Area swim school prides themselves on small class sizes and expert instruction to ensure students gain confidence and safety in the water. King's Swimming Academy is offering a week of spring break camp (valued at $223), March 31 to April 4th in the afternoon. Expires April 4, 2025.
[Kids Activities] Myriad Music School - $200 item
[Kids Activities] Myriad Music School - $200
$100

The Myriad Music School & Dance Academy has taught thousands of students since it was established in 1997. A community favorite, The Myriad Music School & Dance Academy provides a magical staircase approach to curriculum, ensuring success and confidence in all music and dance skills, from the youngest to the most advanced students. The Myriad Music School & Dance Academy is offering a $200 gift certificate. Enjoy a $200 gift certificate toward any classes at Myriad Music School and Dance Academy. No expiration date.
[Kids Activities] Gigamind Explorer Ed - 4 Classes (A) item
[Kids Activities] Gigamind Explorer Ed - 4 Classes (A)
$100

Gigamind Explorer offers Montessori Early Mathematics and Abacus & Mental Arithmetic programs for young learners. Gigamind is offering 4 classes (valued at $200).
[Kids Activities] Gigamind Explorer Ed - 4 Classes (B) item
[Kids Activities] Gigamind Explorer Ed - 4 Classes (B)
$100

Gigamind Explorer offers Montessori Early Mathematics and Abacus & Mental Arithmetic programs for young learners. Gigamind is offering 4 classes (valued at $200).
[Kids Activities] Gigamind Explorer Ed - 4 Classes (C) item
[Kids Activities] Gigamind Explorer Ed - 4 Classes (C)
$100

Gigamind Explorer offers Montessori Early Mathematics and Abacus & Mental Arithmetic programs for young learners. Gigamind is offering 4 classes (valued at $200).
[Kids Activities] Gigamind Explorer Ed - 4 Classes (D) item
[Kids Activities] Gigamind Explorer Ed - 4 Classes (D)
$100

Gigamind Explorer offers Montessori Early Mathematics and Abacus & Mental Arithmetic programs for young learners. Gigamind is offering 4 classes (valued at $200).
[Kids Activities] Gigamind Explorer Ed - 4 Classes (E) item
[Kids Activities] Gigamind Explorer Ed - 4 Classes (E)
$100

Gigamind Explorer offers Montessori Early Mathematics and Abacus & Mental Arithmetic programs for young learners. Gigamind is offering 4 classes (valued at $200).
[Kids Activities] S.A.M. - One-Month Session (A) item
[Kids Activities] S.A.M. - One-Month Session (A)
$150

Since 2010, multi-award-winning S.A.M has helped children aged 4–12 in more than 20 countries develop knowledge, skills and a positive attitude toward learning to succeed in school and beyond. S.A.M. Singapore Math is offering a one month session - 4 classes (valued at $280). Expires July 1, 2025
[Kids Activities] S.A.M. - One-Month Session (B) item
[Kids Activities] S.A.M. - One-Month Session (B)
$150

Since 2010, multi-award-winning S.A.M has helped children aged 4–12 in more than 20 countries develop knowledge, skills and a positive attitude toward learning to succeed in school and beyond. S.A.M. Singapore Math is offering a one month session - 4 classes (valued at $280). Expires July 1, 2025
[Kids Activities] Kumon Foster City Beach Park - 1 Month (A) item
[Kids Activities] Kumon Foster City Beach Park - 1 Month (A)
$150

Boost your kids' math and reading skills in as little as 30 minutes per subject a day. Kids in Kumon advance step by step, at their own pace, in math, reading and writing. Kumon - Foster City Beach Park is offering new customers 1 kid, for 1 subject, for 1 month (valued at $290). Expires 12/2025
[Kids Activities] Kumon Foster City Beach Park - 1 Month (B) item
[Kids Activities] Kumon Foster City Beach Park - 1 Month (B)
$150

Boost your kids' math and reading skills in as little as 30 minutes per subject a day. Kids in Kumon advance step by step, at their own pace, in math, reading and writing. Kumon - Foster City Beach Park is offering new customers 1 kid, for 1 subject, for 1 month (valued at $290). Expires 12/2025
[Kids Activities] Kumon Crystal Springs - 1 Month (A) item
[Kids Activities] Kumon Crystal Springs - 1 Month (A)
$150

Boost your kids' math and reading skills in as little as 30 minutes per subject a day. Kids in Kumon advance step by step, at their own pace, in math, reading and writing. Kumon - Crystal Springs is offering new customers 1 kid, for 1 subject, for 1 month (valued at $290). Expires 12/2025
[Kids Activities] Kumon Crystal Springs - 1 Month (B) item
[Kids Activities] Kumon Crystal Springs - 1 Month (B)
$150

Boost your kids' math and reading skills in as little as 30 minutes per subject a day. Kids in Kumon advance step by step, at their own pace, in math, reading and writing. Kumon - Crystal Springs is offering new customers 1 kid, for 1 subject, for 1 month (valued at $290). Expires 12/2025
[Kids Activities] Kumon Crystal Springs - 1 Month (C) item
[Kids Activities] Kumon Crystal Springs - 1 Month (C)
$150

Boost your kids' math and reading skills in as little as 30 minutes per subject a day. Kids in Kumon advance step by step, at their own pace, in math, reading and writing. Kumon - Crystal Springs is offering new customers 1 kid, for 1 subject, for 1 month (valued at $290). Expires 12/2025
[Kids Activities] BBK - 2 Week & $100 Off (A) item
[Kids Activities] BBK - 2 Week & $100 Off (A)
$150

Today's youth face challenges like isolation and uncertainty. At BBK, they believe in the power of the performing arts to build healthy bodies and minds, instill discipline, foster teamwork, and develop creative problem-solving skills. BKK is offering a 2 week introduction of group performance and $100 off tuition (valued at $300). Expires July 2025.
[Kids Activities] BBK - 2 Week & $100 Off (B) item
[Kids Activities] BBK - 2 Week & $100 Off (B)
$150

Today's youth face challenges like isolation and uncertainty. At BBK, they believe in the power of the performing arts to build healthy bodies and minds, instill discipline, foster teamwork, and develop creative problem-solving skills. BKK is offering a 2 week introduction of group performance and $100 off tuition (valued at $300). Expires July 2025.
[Kids Activities] MNBJJ - 1 Month Unlimited Classes item
[Kids Activities] MNBJJ - 1 Month Unlimited Classes
$200

Marco Nascimento MNBJJ is a family oriented gym who pride themselves on their world class instructors and programs for kids and adults who will help you reach your goals, no matter how big or small. MNBJJ is offering 1 month of unlimited classes plus a uniform and a hat (valued at $405). No expiration date.
[Kids Activities] WuKong Chinese Learning - 20 Courses (A) item
[Kids Activities] WuKong Chinese Learning - 20 Courses (A)
$150

WuKong Chinese focuses on providing online education solutions for children aged 3-18 worldwide. WuKong Chinese Learning is offering 1 pack of 20 courses (valued at $299). No expiration.
[Kids Activities] WuKong Chinese Learning - 20 Courses (B) item
[Kids Activities] WuKong Chinese Learning - 20 Courses (B)
$150

WuKong Chinese focuses on providing online education solutions for children aged 3-18 worldwide. WuKong Chinese Learning is offering 3 pack of 20 courses (valued at $299). No expiration.
[Kids Activities] WuKong Chinese Learning - 20 Courses (C) item
[Kids Activities] WuKong Chinese Learning - 20 Courses (C)
$150

WuKong Chinese focuses on providing online education solutions for children aged 3-18 worldwide. WuKong Chinese Learning is offering 3 pack of 20 courses (valued at $299). No expiration.
[Kids Activities] WuKong Chinese Learning - 40 Courses item
[Kids Activities] WuKong Chinese Learning - 40 Courses
$300

WuKong Chinese focuses on providing online education solutions for children aged 3-18 worldwide. WuKong Chinese Learning is offering 1 pack of 40 courses (valued at $599). No expiration.
[Kids Activities] Team Tigers Taekwondo Academy - 1 Month
$150

The ultimate goal of any traditional martial arts is to develop ones's character through traning all aspects of the martial arts; physical, mental and spiritual. At Team Tigers Taekwondo Academy, we emphasize those values in our classes and our mission is to teach Taekwondo with high standards for all ages and levels. Team Tigers Taekwondo Academy is offering 1 month of registration plus uniform (valued at $320). This is only valid for one student and cannot be shared. No expiration.
[Kids Activities] Tech Rocks! - Birthday Party item
[Kids Activities] Tech Rocks! - Birthday Party
$175

Tech Rocks offers students the core foundations of technology in a fun learning environment. Tech Rocks! is offering a gold Minecraft Birthday Party Experience (valued at $350). Valid for 8 players for 90 minutes. No expiration.
[Kids Activities] Create, Mix and Mingle - Birthday Party
$300

Create Mix and Mingle brings teams and corporations together, kids families and friends. Create Mix and Mingle hosts unique, creative birthday party for your child. Create Mix and Mingle is offering a birthday party (valued at $575) up to 15 kid painters and 20 adults (attending only). Expires 2025.
[Kids Activities] Glorious Academy - Birthday Party item
[Kids Activities] Glorious Academy - Birthday Party
$300

Glorious Academy offers Preschool, Infant care, Afterschool Mandarin/English Bilingual and Roller Skating Enrichments. Glorious Academy is offering 1 Birthday Party (valued at $600). The party includes 2 hours of private use of the facilities and 15 kids. Additional kids for extra cost. No expiration date.
[Kids Activities] Glorious Academy - 12 Classes item
[Kids Activities] Glorious Academy - 12 Classes
$300

Glorious Academy offers Preschool, Infant care, Afterschool Mandarin/English Bilingual and Roller Skating Enrichments. Glorious Academy is offering 12 classes (valued at $600), can be shared amongst siblings and friends. No expiration date.
[Kids Activities] Mathnasium - 1 Month item
[Kids Activities] Mathnasium - 1 Month
$325

For decades the Mathnasium Method™ has transformed the way kids learn math. They build a foundation for math mastery through deep understanding by starting with what they already know, addressing any learning gaps, expanding their mathematical thinking, and adding new concepts in sequence. Mathnasium is offering 1 month math education (valued at $659). 1 hour session, 2x a week. Kinder - Algebra 2 Only. Non transferable/non refundable. Expires March 31, 2026.
[Kids Activities] Ninja Warrior - 10 Visits item
[Kids Activities] Ninja Warrior - 10 Visits
$100

Ninja Republic is the only gym on the peninsula that is 100% dedicated to ninja warrior. We offer over 6,000 square feet of ninja warrior obstacles similar to what you've seen on American Ninja Warrior, but designed for every age and skill level. Offering a 10 visit punch card valued at $212.50, you can access all the ninja obstacles appropriate to your age and skill level.
[Summer Camp] Avid4 Adventure - $100 Gift Card item
[Summer Camp] Avid4 Adventure - $100 Gift Card
$50

Avid4Adventure launches kids, from the beginners to the outdoorsy, into a lifetime of outdoor adventure. Explore our camp variety from day to overnight options & find the one best for your child. Avid4 Adventure is offering a $100 Gift Card.
[Summer Camp] Shaolin - 1 Week Camp item
[Summer Camp] Shaolin - 1 Week Camp
$200

Shaolin Culture Center is a modern, well-rounded Shaolin Kung Fu training academy in the Bay Area. Master Chung established Shaolin Kung Fu in 1989.  The Center welcomes all age students to learn at all levels of the Shaolin Martial arts. Their Kung Fu students are trained and taught by Master Chung. Shaolin is offering one week of summer camp (valued at $425). Only valid: 6/16-6/20, 6/23-6/27, 7/28-8/01, or 8/04-8/08, 9:00am-3:00pm. Expires 8/8/25
[Summer Camp] Peninsula Gymnastics - 1 Week Camp item
[Summer Camp] Peninsula Gymnastics - 1 Week Camp
$250

Peninsula Gymnastics community strives to create healthy lifestyles in youth through the sport of gymnastics. They have become a pillar in our community by teaching thousands of children self-confidence, the art of performance and good sportsmanship over the last 20 years. Peninsula Gymnastics is offering a week of camp (valued at $470). Expires April 1, 2026
[Summer Camp] Create Mix and Mingle - 1 Week Camp item
[Summer Camp] Create Mix and Mingle - 1 Week Camp
$250

Create Mix and Mingle brings together kids, families and friends. Create Mix and Mingle is offering one week of summer camp (valued at $520). Expires 12/31/25.
[Summer Camp] Bay Area Kids Camp - 1 Week item
[Summer Camp] Bay Area Kids Camp - 1 Week
$300

Bay Area Kids Camp is a mobile, outdoor adventure camp offered during summer and school holidays. Each week we will explore a different nature preserve, and spend time hiking in the woods, climbing trees, and exploring tide pools, ponds, and creeks. Bay Area Kids Camp is offering one week of camp (valued at $595). Expires Mid-August 2025
[Summer Camp] Immersive Beijing - 1 Week (A) item
[Summer Camp] Immersive Beijing - 1 Week (A)
$300

Immersive Beijing offers a variety of programs for learners of all ages to engage themselves in Chinese culture and language. Immersive Beijing is offering one week of summer camp (valued at $600).
[Summer Camp] Immersive Beijing - 1 Week (B) item
[Summer Camp] Immersive Beijing - 1 Week (B)
$300

Immersive Beijing offers a variety of programs for learners of all ages to engage themselves in Chinese culture and language. Immersive Beijing is offering one week of summer camp (valued at $600).
[Summer Camp] Immersive Beijing - 1 Week (C) item
[Summer Camp] Immersive Beijing - 1 Week (C)
$300

Immersive Beijing offers a variety of programs for learners of all ages to engage themselves in Chinese culture and language. Immersive Beijing is offering one week of summer camp (valued at $600).
[Summer Camp] Immersive Beijing - 1 Week (D) item
[Summer Camp] Immersive Beijing - 1 Week (D)
$300

Immersive Beijing offers a variety of programs for learners of all ages to engage themselves in Chinese culture and language. Immersive Beijing is offering one week of summer camp (valued at $600).
[Summer Camp] Steve and Kate - 5 Day Guest Pass item
[Summer Camp] Steve and Kate - 5 Day Guest Pass
$300

Since 1980, Steve & Kate’s Camp has put kids in charge–allowing campers to choose from a variety of activities in real-time, including sewing, stop-motion animation, coding & gaming, sports & recreation, maker crafts, baking, and more. Families can attend by the day, for the full summer, or any combination in between. There are no weekly reservations or commitments required. As long as you have camp Passes, you can just show up! Lunch, snacks, as well as all hours & activities are included daily. Steve and Kate is offering 5 day guest pass (valued at $620). These passes are available only at Steve & Kate's Camp–Belmont, Jun 9–Aug 1 | 8am–6pm for AGES 4–12.
[Summer Camp] Galileo - 1 Week item
[Summer Camp] Galileo - 1 Week
$350

Galileo Camp combine a mindset-shaping, innovation-based approach with summertime fun, and run captivating camps that K-8th graders LOVE. With expert instruction, the coolest curriculum, and state-of-the-art tools, K-8th graders can say goodbye to the same old summer with 6 unique weeks of amazing STEAM projects, exciting collaborative challenges, and fun-filled outdoor games. Galileo is offering one week of summer camp (valued at $675), including extended care and expires August 2025.
[Summer Camp] Coder School - 1 Week item
[Summer Camp] Coder School - 1 Week
$350

The Code School is a new kind of after school coding program that focuses on the individuality of each student, customizing their teachings depending on the child's skills and the desires. From graphical languages like Snap or Scratch to more powerful stuff like Python or Javascript and even the advanced coding like Java and C++, they're ready to inspire you and amaze you. The Coder School is offering one week summer camp (valued at $699). Valid only at the San Mateo location, and expires 8/31/25.
[Vacation] The Westin Palo Alto + $100 Gift Card to iTalico
$200

Enjoy a staycation at The Westin Palo Alto. The four-star hotel sits in the heart of California's Silicon Valley, across the street from Stanford University campus. The Westin Palo Alto is offering a one night stay in a Deluxe Room on Friday or Saturday, based upon availability. Expires March 2026. Enjoy dinner at iTalico, a delicious Italian Restaurant in Palo Alto using a $100 gift card (total value of $389).
[Vacation] Stanford Park Hotel + Brunch item
[Vacation] Stanford Park Hotel + Brunch
$275

The Stanford Park Hotel is a sophisticated hideaway in the heart of Silicon Valley near Stanford University. Enjoy a staycation with an overnight weekend stay at The Stanford Park Hotel with Brunch for two at The Menlo Tavern (total value at $550). Reservations are required, based on availability. Expires 12/31/25
[Vacation] Donner AirBnb Two-Night Family Getaway
$400

Enjoy a 2 night stay (valued at $800) at this charming 1 bedroom, 2 beds, 1 bath Donner Lake Cabin for a family of 4 - perfect for a couple or a small family getaway. Enjoy the large deck w/ gas BBQ grill & outdoor seating. Walking distance to the lake and the ice cream shop. 14 minutes drive to Sugar Bowl Ski Resort. Excluding holidays and long weekends. Expires March 8th, 2026 https://www.airbnb.com/rooms/32590642?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=c83b664e-7053-4a33-970a-c416a49f2f6a

