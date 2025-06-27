Hosted by

Georgia Haitian-American Chamber Of Commerce Inc

About this event

Silent Auction 2025 Eritaj Awards Gala

Pick-up location

3434 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30326, USA

Your Very Own Portrait item
Your Very Own Portrait
$1,000

Starting bid

Oil on Canvas - Original 30X30 - Ronald Bertrand Art

The Trajectory of Haitian Culture item
The Trajectory of Haitian Culture
$1,200

Starting bid

Acrylic on Canvas - Original 43X40 - Chez Nous Enterprises

Dance Haiti Dance!!! item
Dance Haiti Dance!!!
$800

Starting bid

Oil on Canvas - Original 30X36 - Framed and Ready to Hang - Ronald Bertrand Art

Aquatic Life item
Aquatic Life
$800

Starting bid

Acrylic on Canvas - Original 40X44 - Chez Nous Enterprises

Future Leader item
Future Leader
$800

Starting bid

Oil on Canvas - Original 24X36 - Framed and Ready to Hang - Ronald Bertrand Art

NEG MARRON item
NEG MARRON
$700

Starting bid

Acrylic on Canvas - Original 33X43 - Chez Nous Enterprises

Dance in Conversation item
Dance in Conversation
$600

Starting bid

Oil on Hardboard - Original 24X24 - Framed and Ready to Hang - Ronald Bertrand Art

Smile item
Smile
$500

Starting bid

Giclee 1 on Canvas - 20X20 - Framed and Ready to Hang - Ronald Bertrand Art

Andre Dejean item
Andre Dejean
$150

Starting bid

Andre Dejean: Print 16X20 - Framed and Ready to Hang - Ronald Bertrand Art

Robert Martino item
Robert Martino
$150

Starting bid

Robert Martino: Print 16X20 - Framed and Ready to Hang - Ronald Bertrand Art

Fred Dejean item
Fred Dejean
$60

Starting bid

Fred Dejean: Print 16X20 - Matted & Ready to Be Framed - Ronald Bertrand Art

Mikaben item
Mikaben
$60

Starting bid

Mikaben: Print 16X20 - Matted & Ready to Be Framed - Ronald Bertrand Art

Magnum Band item
Magnum Band
$60

Starting bid

Magnum Band: Print 16X20 - Matted & Ready to Be Framed - Ronald Bertrand Art

Shoubou item
Shoubou
$60

Starting bid

Shoubou: Print 16X20 - Matted & Ready to Be Framed - Ronald Bertrand Art

