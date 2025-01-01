Sales closed

Silent Auction at The Lone Star Gala

1. Kendra Scott Earrings
$25

Starting bid

Daphne Gold Drop Earrings in Light Green Mother-of-Pearl. Size: 1.62"L X 0.81"W. VALUE $80.
2. Toby Keith Tribute Frame
$175

Starting bid

Framed Toby Keith Photo with Autograph Reproduction
3. Premium Putting Ramp 9 Foot item
3. Premium Putting Ramp 9 Foot
$45

Starting bid

GoSports - Golf Premium Putting Green. Complete set includes: 9' putting surface with 2 cup sizes and automatic ball return, and 4 golf balls. VALUE $120.
4. ELLE 7 PC Bath Gift Set item
4. ELLE 7 PC Bath Gift Set
$10

Starting bid

Includes robe, spa headband, slippers, gel eye pads, bath fizzer, body mist, and body lotion. VALUE $50.
5. El Paso Chihuahuas Fan Pack
$90

Starting bid

El Paso Chihuahuas Fan Pack. Includes: 4 game tickets, team baseball, polo shirt (M), shirt with hood (XL), limited edition baseball cap, fanny pack, 2 novelty items. VALUE $290.
6. Gourmet 7 Piece Griddle Tool Set item
6. Gourmet 7 Piece Griddle Tool Set
$20

Starting bid

Member's Mark Gourmet 7-Piece Griddle Tool Set. Includes: Solid blade spatula, slotted blade spatula, steaming dome, two 16-ounce glass cruets with pourers, and griddle scraper. Value: $70
7. Lone Star Secret
$60

Starting bid

Texas Flag Concealed Cabinet Wall Art. Texas flag painted on solid wood with a large sliding drawer that is concealed from view. Value: $150
8. Brew & Shoe Bundle item
8. Brew & Shoe Bundle
$60

Starting bid

Step out in style with custom Modelo shoes (women’s size 8.5) and kick back in a hilarious Beer Lovers onesie — the perfect combo of cool and cozy for brew fans! VALUE $220.
9. UTEP New Student Orientation item
9. UTEP New Student Orientation
$30

Starting bid

Includes T-shirt (size small), large clear bag, small clear bag, water bottle, small notebook, and multiple novelty items. VALUE $100.
10. UTEP Athletics Bundle
$40

Starting bid

Includes 915 stylized baseball cap, 2 men’s large performance polos, and flag. VALUE $127
11. Danny White Collection: Framed Fame Edition
$100

Starting bid

Includes Dallas Cowboys hoodie (size large), Danny White autographed football, and autographed photo. (All authentic autographs only). VALUE $300.
12. Friendly Neighborhood Spiderman Adventure
$40

Starting bid

Swing into fun with a Spider-Man remote control, movie night popcorn kit, cozy throw blanket, mini plush, and flying character UFO helicopter — perfect for action-packed family time! Value $135.
13. Frozen Fantasy Princess Set item
13. Frozen Fantasy Princess Set
$50

Starting bid

Bring the magic of Arendelle home with a 14" Elsa doll, matching dress-up outfit, glowing tiara, Anna bag clip, Frozen sing-along Bluetooth boombox, and enchanting Disney Princess bedtime stories. Perfect for little fans! Value $155.
14. Pikachu’s Power Pack
$60

Starting bid

Includes Pokemon TCG Lunch Tin, TCG Bloodmoon Ursaluna ex box, Pikachu Hat, Pikachu throw blanket, Pikachu pullover sweater (Youth Large). Value $145.
15. Dat Nguyen Collection: The Legend Lineup
$100

Starting bid

Includes Dallas Cowboys mini helmet autographed by Dat Nguyen, football autographed by Dat Nguyen, and framed photo with autograph. Value $270.
16. Aaron Jones: Signature Crunch Combo item
16. Aaron Jones: Signature Crunch Combo
$100

Starting bid

Includes authentic signatures on a Aaron Jones Touchdown Squares cereal box and gameday action shot. Value $225.
17. Mystery Item
$50

Starting bid

VALUE $150
18. Aaron Jones Action Shot item
18. Aaron Jones Action Shot
$60

Starting bid

Action shot with authentic signature by Aaron Jones. Value $125.
19. Dat Nguyen Collection: Dual Legends Edition
$80

Starting bid

Includes autographed Dat Nguyen football, autographed Dat Nguyen framed photo, and autographed Danny White lighted wine bottle. VALUE $180
20. Dallas Cowboys Collection: Stars & Signatures
$70

Starting bid

Includes Dat Nguyen autographed photo, adult Cowboys hoodie (L), and autographed Danny White lighted bottle with signed photo. (Authentic autographs.) VALUE $140
$125

Starting bid

Includes Dallas Cowboys football autographed by Danny White, Dallas Cowboys mini helmet autographed by Danny White, and adult Dallas Cowboys hoodie (large), and lighted wine bottle autographed by Danny White. (All authentic autographs only.) VALUE $350
22. Ali vs The Beatles Frame item
22. Ali vs The Beatles Frame
$160

Starting bid

Ali Autograph Reproduction from 1964, when Muhammad Ali and The Beatles met in Miami for a playful photo shoot before Ali’s fight with Sonny Liston.
23. Johnny Cash & Elvis Presley Frame item
23. Johnny Cash & Elvis Presley Frame
$160

Starting bid

Framed Autograph Reproduction of a 1950s photo of Johnny Cash and Elvis Presley shows their early friendship and marks a key moment in rock and country music history.
24. Jelly Roll Frame item
24. Jelly Roll Frame
$175

Starting bid

Famed Autograph Reproduction of Jelly Roll, who is a Grammy Award-winning singer known for blending country, rock, and hip-hop with emotional songs about struggle and redemption.
25. Jordan vs Kobe Legendary Duel item
25. Jordan vs Kobe Legendary Duel
$160

Starting bid

Michael Jordan guarding Kobe Bryant symbolized a legendary clash and passing of the torch between two NBA icons with Autograph Reproduction.
26. Air Jordan Legacy Tribute Frame item
26. Air Jordan Legacy Tribute Frame
$195

Starting bid

Autograph Reproduction Frame of Jordan and his line of shoes, launched by Nike in 1985 for Michael Jordan, revolutionized basketball footwear and street fashion. Known for their style, performance, and cultural impact, they remain iconic worldwide.
27. Danny White Dallas Cowboys Collection item
27. Danny White Dallas Cowboys Collection
$85

Starting bid

Includes authentic Danny White signed picture and mini helmet. Danny White lighted bottle. VALUE $175
28. Roy Robertson-Harris Jaguars Pride Pack item
28. Roy Robertson-Harris Jaguars Pride Pack
$60

Starting bid

Includes a signed football and signed mini helmet by Roy Robertson-Harris, plus a Jacksonville Jaguars team flag — the perfect trio for any Jags fan! VALUE $160
29. Self Love Signature Massage Package item
29. Self Love Signature Massage Package
$65

Starting bid

Includes personalized full-body experience. This session blends soothing techniques with therapeutic pressure to relieve stress, improve circulation, and leave you feeling refreshed from head to toe. Signature massage - 50 minutes. Package includes Homedics Bubble Mate Foot Spa. VALUE $130
30. Roy Robertson--Harris Jacksonville Jaguars Package item
30. Roy Robertson--Harris Jacksonville Jaguars Package
$70

Starting bid

Score big with a signed football and mini helmet from Roy Robertson-Harris, plus two adult large Jaguars t-shirts! VALUE $190
31. Danny White Collection: Signature Showpiece Set item
31. Danny White Collection: Signature Showpiece Set
$80

Starting bid

Includes Danny White's authentic signature on football (in display case) and mini helmet. VALUE $170
32. Minnesota Vikings Aaron Jones Mini Helmet item
32. Minnesota Vikings Aaron Jones Mini Helmet
$50

Starting bid

Includes authentic signature on Minnesota Vikings mini helmet. VALUE $100
33. Jacksonville Jaguars Roy Robertson-Harris Mini Helmet item
33. Jacksonville Jaguars Roy Robertson-Harris Mini Helmet
$50

Starting bid

Includes authentic signature on Jacksonville Jaguars mini helmet. VALUE $100
34. New York Giants Roy Robertson -Harris Mini Helmet item
34. New York Giants Roy Robertson -Harris Mini Helmet
$50

Starting bid

Includes authentic signature on New York Giants mini helmet. VALUE $100
35. Signed & Cozy: Cowboys Fan Gift Set item
35. Signed & Cozy: Cowboys Fan Gift Set
$30

Starting bid

Includes decorative lighted wine bottle autographed by Danny White and Dallas Cowboys blanket. VALUE $60.
36. UTEP Basketball Team Autographed item
36. UTEP Basketball Team Autographed
$70

Starting bid

NCAA Special Edition Wilson Basketball, autographed by the UTEP Team. Value: $200
37. Corey Seager Framed Baseball item
37. Corey Seager Framed Baseball
$195

Starting bid

Framed Autograph Reproduction of Corey Seager, who won the 2023 World Series MVP after leading the Texas Rangers to their first title.
38. Woodhouse Ultimate Head-to-Toe Spa Experience item
38. Woodhouse Ultimate Head-to-Toe Spa Experience
$150

Starting bid

Seven specialized treatments, including a full body exfoliation, therapeutic stone massage, neck and shoulder, Accupressure, scalp massage, foot scrub and reflexology combined for head-to-toe relaxation. VALUE $325
39. Woodhouse Spa Gift Card item
39. Woodhouse Spa Gift Card
$150

Starting bid

Woodhouse Spa Gift Card. Value: $350. Located in the Fountains Shopping Center. At Woodhouse Spa, every detail, space, and experience has been carefully crafted with one goal in mind—exceptional care. From our most indulgent treatments right down to our reflexology sandals, every part of the Woodhouse experience is designed to help you feel your best from the inside out.
40. Dallas Cowboys Championship Tickets item
40. Dallas Cowboys Championship Tickets
$195

Starting bid

Framed tickets of The Dallas Cowboys five Super Bowl wins: VI (1972), XII (1978), XXVII (1993), XXVIII (1994), and XXX (1996), led by stars like Roger Staubach, Troy Aikman, and Emmitt Smith.
41. Cowboys 3x Threat item
41. Cowboys 3x Threat
$175

Starting bid

Frame with Dak Prescott, CeeDee Lamb, and Micah Parsons lead the Cowboys into 2025 as this generation’s triple threat—commanding the offense, making big plays, and anchoring the defense with Reproduction Autographs.
42 Family Fun Staycation Pack item
42 Family Fun Staycation Pack
$65

Starting bid

Enjoy a free weekend night stay at Holiday Inn Express El Paso Airport and four guest passes to LaNube Children’s Museum — the perfect family getaway filled with comfort and learning adventures! VALUE: $200
43. Twisted Tea: Grill & Chill Fire Pit Set item
43. Twisted Tea: Grill & Chill Fire Pit Set
$40

Starting bid

Drum Grill Twisted Tea BBQ fire pit. VALUE $250
44. Couples’ Staycation Escape Package item
44. Couples’ Staycation Escape Package
$55

Starting bid

Unwind together with a weekend night stay at Holiday Inn Express El Paso Airport, a $50 gift card to Unbranded Tavern Kitchen for a cozy meal, and The House That Jack Built book to enjoy some quiet downtime. VALUE $170
45. Three-Tier Folding Stand with Trays item
45. Three-Tier Folding Stand with Trays
$20

Starting bid

Collapsible 3 tier folding stand with 3 trays. VALUE $50
46. Cozy Couples’ Staycation at TownePlace Suites item
46. Cozy Couples’ Staycation at TownePlace Suites
$45

Starting bid

Enjoy a relaxing weekend night stay at TownePlace Suites plus a $50 gift card to Carino’s Italian Restaurant. Perfect for a cozy getaway filled with comfort and delicious dining. VALUE $150
47. Stay & Getaway Package item
47. Stay & Getaway Package
$65

Starting bid

Enjoy a relaxing weekend night stay at Staybridge Suites plus a $25 gift card to Angry Owl — the perfect combo for comfort and great eats! VALUE $195
48. Self Love Massage #1 item
48. Self Love Massage #1
$50

Starting bid

1-hour signature massage. VALUE $100
49. Self Love Massage #2 item
49. Self Love Massage #2
$50

Starting bid

1-hour signature massage. VALUE $100
50. Self Love Massage #3 item
50. Self Love Massage #3
$50

Starting bid

1-hour signature massage. VALUE $100
51. Self Love Massage #4 item
51. Self Love Massage #4
$50

Starting bid

1-hour signature massage. VALUE $100
52. Wyndham Tower Stay & Sip Package item
52. Wyndham Tower Stay & Sip Package
$80

Starting bid

Enjoy a one-night stay in the Wyndham Tower Suite with breakfast for two, a $25 Angry Owl gift card, plus The House That Jack Built book — the perfect blend of comfort, flavor, and relaxation. VALUE $275
53. Family Game Night Staycation item
53. Family Game Night Staycation
$60

Starting bid

Enjoy a weekend night stay at Holiday Inn Express APO paired with a collection of fun board games—perfect for quality family time and unforgettable memories. VALUE $170
54. Celebration Cake & Treats Package item
54. Celebration Cake & Treats Package
$40

Starting bid

Delight in a delicious 2-layer, 8-inch cake plus 2 dozen mini treats, specially made to sweeten your special occasion. VALUE $190
55. Norman Rockwell’s Christmas Village Collection item
55. Norman Rockwell’s Christmas Village Collection
$45

Starting bid

Bring the warmth and nostalgia of a classic American Christmas to life with this vintage Norman Rockwell Christmas Village collection. This charming set includes Rockwell’s Studio, 7 Arts Gifts and Antiques, and the beautifully detailed Silent Night Church. Each piece reflects the heartwarming artistry and timeless spirit of Rockwell’s beloved holiday scenes. Includes Certificate of Authenticity and original Styrofoam box for safe keeping and display. VALUE $115.
56. Thomas Kinkade’s Village Christmas Collection item
56. Thomas Kinkade’s Village Christmas Collection
$85

Starting bid

Step into a winter wonderland with this vintage Thomas Kinkade Village Christmas Collection, where every piece glows with the warmth and magic of the season. This beautifully detailed set includes From the Heart Gifts, Holiday Bed and Breakfast, Santa’s Workshop Toys, and the radiant Light of Hope Church. Each building captures Kinkade’s signature style—rich in charm, light, and holiday spirit. Includes Certificate of Authenticity and original Styrofoam box for safe keeping and display. VALUE $210.
57. Thomas Kinkade’s Gardens of Prayer Collection item
57. Thomas Kinkade’s Gardens of Prayer Collection
$40

Starting bid

Experience peace and inspiration with this vintage Thomas Kinkade Gardens of Prayer Collection. This serene set includes Garden of Serenity, Stillwater Bridge, Hidden Gazebo, and Summer Gate—each piece a reflection of Kinkade’s signature blend of light, beauty, and spiritual tranquility. Perfect for collectors or anyone seeking a reminder of faith and reflection. Includes Certificate of Authenticity and original Styrofoam box. VALUE $120
58. Thomas Kinkade’s Seaside Village Collection item
58. Thomas Kinkade’s Seaside Village Collection
$60

Starting bid

Capture the charm of coastal living with this vintage Thomas Kinkade Seaside Village Collection. This picturesque set includes Stonebrook Mill, Sweetheart Bridge, Sweetheart Cottage, and the iconic Guiding Point Lighthouse. Each piece is crafted with Kinkade’s signature attention to detail and radiant light, evoking the peaceful beauty of a seaside escape. Includes original Styrofoam box and Certificate of Authenticity. VALUE $170.
59. Thomas Kinkade’s Joys of the Season Porcelain Mugs item
59. Thomas Kinkade’s Joys of the Season Porcelain Mugs
$45

Starting bid

Includes January Lamplight Bridge, February Sweetheart Cottage II, March Emerald Isle Cottage, April The Light of Peace, May Lilac Gazebo, and June Hometown Chapel. Certificate of Authenticity. Original Styrofoam box. VALUE $115.
60. Two Collections: Bridges of Life and Gardens of Faith
$60

Starting bid

Two THOMAS KINKADE Collections: Bridges of Life and Gardens of Faith. Includes 6 unique pieces: Brookside Hideaway, Cobblestone Bridge, Pools of Serenity, The Garden of Promise, Lilac Gazebo, and Stairway to Paradise. Certificate of Authenticity. Original Styrofoam box. VALUE $140.
61. Heaven’s Little Angels Ornament Collection
$40

Starting bid

Includes 15 ornaments: Angel’s Warmth, Loving Gift, Precious Playmates, Gentle Kindness, Devoted Spirit, Nature’s Joy, Heavenly Hugs, Angel’s Kindness Angels Caring, Previous Devotion Angel’s Spirit, Delicate Blessings, Tender Touch, Perpetual Embrace, and Angel’s Grace. Certificate of Authenticity. Original Styrofoam box. VALUE $115.
62. Heavenly Blessings Ornament Collection
$30

Starting bid

Includes You Are an Angel to Me, Heavenly Blessings, The Heavenly Light, The Greatest of These is Love, What a Wonderful World, Sending My Love, It’s the Birthday of a King, Heavenly Blossoms, and Rejoice O Earth. Certificate of Authenticity. Original Styrofoam box. VALUE $75.
63. Celestial Angels Ornament Collection
$100

Starting bid

Includes An Angel’s Blessings, An Angel’s Faith, An Angel’s Music, An Angel’s Grace, An Angel’s Guidance, An Angel’s Tenderness, An Angel’s Love, An Angel’s Melody, An Angel’s Beauty, An Angel’s Majesty, An Angel’s Peace, An Angel’s Light, An Angel’s Majesty, An Angel’s Peace, An Angel’s Light, An Angel’s Embrace, An Angel’s Kiss, and An Angel’s Prayer. Certificate of Authenticity. Original Styrofoam box. VALUE $225.
64. Purr-fect Harmony Heirloom Classic Ornament Collection
$100

Starting bid

Includes Heaven’s Glory, Divine Inspiration, Angel’s Grace, Trumpet’s Rejoice, Heaven’s Majesty, Soul’s Embrace, Spirit’s Song, Heaven’s Melody, Angel’s Praise, Precious Devotion, Celestial Serenade, and Heaven’s Blessings. Certificate of Authenticity. Original Styrofoam box. Original Styrofoam box. VALUE $225.
65. A Symphony of Angels Ornament Collection
$80

Starting bid

Includes Harmony’s Hymn, Angelic Interlude, Faith’s Medley, Hope’s Refrain, Love’s Lullaby, Soul’s Symphony, Peaceful Prelude, Celestial Song, Humility’s Opus, Charity’s Overture, Serenity’s Song, Tranquility’s Serenade, Divine Melody, Heavenly Celebration, Sublime Harmony, and Ethereal Psalm. Certificate of Authenticity. Original Styrofoam box. VALUE $175.
66. A Symphony of Angels Sculptural Ornament Collection
$20

Starting bid

Includes Grace’s Concerto, Patience Prelude, Honor’s Finale, Tranquility’s Serenade, Celestial Chorus, and Divine’s Sonata. Certificate of Authenticity. Original Styrofoam box. VALUE $45.
67. Garden Discoveries Heirloom Porcelain Ornament Collectio item
67. Garden Discoveries Heirloom Porcelain Ornament Collectio
$50

Starting bid

Includes Lily Pond Discovery, Garden Surprise, Feathered Friends, Fun and Frolic, Rough and Tumble, and Hide and Seek. Certificate of Authenticity. Original Styrofoam box. VALUE $120.
68. Thomas Kinkade’s Heirloom Glass Ornament Collection item
68. Thomas Kinkade’s Heirloom Glass Ornament Collection
$15

Starting bid

Includes A Holiday Gathering, Victorian Christmas, Victorian Christmas II. Certificate of Authenticity. Original Styrofoam box. VALUE $40.
69. Vintage Donna Brooks - TWO Collections
$60

Starting bid

(Donna Brooks’ Heaven’s Little Sweethearts Ornaments AND Heavenly Hearts Ornament Collection.) Includes An Angel’s Innocence, An Angel’s Protection, An Angel’s Guidance, An Angel’s Blessing, An Angel’s Caring, An Angel’s Sharing, An Angel’s Affection, An Angel’s Friendship, An Angel’s Happiness, An Angel’s Devotion, An Angel’s Kindness, An Angel’s Love, Joy, Prudence, Truth, and Modesty. Certificate of Authenticity. Original Styrofoam box. VALUE $155.
70. Seraphim Classics Ornaments
$10

Starting bid

Includes Iris “The Rainbow’s End” and Isabel “Gentle Spirit.” Original Styrofoam box. VALUE $25.
Tint World - Nano-Ceramic Ultimate Tint Package item
Tint World - Nano-Ceramic Ultimate Tint Package
$250

Starting bid

Protect your vehicle with our ultimate Nano-Ceramic Tint Package by XPEL – a $529 value that includes full-service installation. This advanced window tint offers superior heat rejection, UV protection, and long-lasting clarity without interfering with your electronics. All work is done in-house at Tint World, a veteran-owned and operated business located at 7741 Lockheed Drive, El Paso, TX 79925.
Cuisinart Bread Maker and Bread Maker’s Basket
$100

Starting bid

Cuisinart Compact Automatic Bread Maker, and a bread making kit to include tools and bread mix. Value: $230. Everybody loves homemade bread, but not everybody has time to make it. Let Cuisinart do it for you Our versatile and compact automatic bread maker offers a variety of crust colors and loaf sizes, as well as 12 preprogrammed menu options. Foolproof recipes include everything from gluten-free and artisan breads to jams and sauces. With a convenient 13-hour delay-start timer, that wonderful aroma of just-baked bread can be waiting for you when you wake up.
Custom Handmade Texas Wine Rack item
Custom Handmade Texas Wine Rack
$200

Starting bid

Custom made Texas Eine Rack with 7 wine bottles. Valued at $250.
Custom Handmade Texas Wine Rack
$200

Starting bid

Custom made Texas Eine Rack with 8 wine bottles. Valued at $250.
Custom Handmade Texas Wine Rack
$200

Starting bid

Custom made Texas Eine Rack with 8 wine bottles. Valued at $250.

