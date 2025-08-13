eventClosed

Silent & Live Auction – Bid for a Cause at the 15th Annual Fundraising Gala

333 E Ocean Blvd, Long Beach, CA 90802, USA

#1 Rose Quartz Jewelry Set
$50

SA-JS00125

#2 Coin Pearl and Peach Aventurine Set
$50

SA-JS00225

#3 Labradorite and Freshwater Pearl Jewelry Set
$50

SA-JS00325

#4 Yellow Carnelian and Citrine Set
$50

SA-JS00425

#5 - Angkor Wat With Wildflowers” Painting on a Porcelain
$50

SA-P00125

#6 “Banteay Kdey Gateway” Painting on a Porcelain Plate
$50

SA-P00225

#7 Gilded Purse (small)
$50

SA-GP00125

#8 - Gilded Purse (medium)
$50

SA-GP00225

#9 Gilded Floral Vase
$50

SA-GV00125

#10 Water Diviner Deity Metal Sculpture
$50

SA-S00125

#11 “Catch of the Day” Crabs Oil & Acrylic Canvas Painting
$50

SA-OP00125

#12 “Moonlit Fishing Village” Oil & Acrylic Canvas Painting
$50

SA-OP00225

#13 “The Hidden Four-Faced Brahma” Painting Oil & Acrylic
$50

SA-OP00325

#1 Prasat Ta Krabey Impressionist Painting
$100

LA-P00125

#2 Frederick Remington Bronze Statue, The Cheyenne
$100

LA-BS00125

#3 Cognac Tasting Experience
$100

LA-CT00125

#4 Remy Cotreau Cognac – Year of the Horse Limited Edition
$100

LA-CBD00125

