Auction supporting the Kellsies Hope Foundation

620 Hull Dr, Elizabeth City, NC 27909, USA

T01 - Pottery, Creamer Blue Shell Design
$5

Beautiful creamer dish made by Celtmaid Pottery. - Preowned
A2- Ironing board
$5

Used ironing board in good condition. Hangs in closet.
A1- BOC Sandals Size 10
$5

Used BOC Black Sandals size 10
A3 - Used Men Size 12 Black Dress Shoes
$5

A4- Used Size 11 Men’s Brown Dress Shoes
$5

A5-New Pampered Chef Cookie Press
$10

A6- Clear Glass Canister
$2

A7- Clark’s Men Dress Shoes Black Size 11
$10

A8- Strainer
$2

A9- 3 frames with Christmas prints
$5

A10- Used Netgear N600 Router
$5

A11- Tiger mug
$2

A1- Photo Board
$3

A13- used paper towel holder
$1

Note: has some rust
A14- small rectangle basket
$1

A15- 4 panel curtains light green long
$10

A16- IPad Screen Protector
$3

A17- Moyock Middle Bulldog Black Blanket
$3

A21-(2) aprons
$4

A19- (2) Plastic containers
$3

A18- salad bowl spinner
$2

A20- small Happy Home sign
$1

A22- Size 14 Gray and Purple Suit
$5

A23- Size 14 Suit new with tags
$5

A24- Size 14 Dress Suit
$5

A25- sticky strapless bra
$1

A26- (3) stainless steel lids
$3

A27- Skigear men’s large ski pants
$10

A28-Size 11 Brown Clark men’s shoes
$10

A29- used napkin holder
$1

Note: has some rust
A30- used shower curtain
$1

Note has some rust around top ring holes but can be cleaned
A31- (5) Men XL tshirts- some Calvin Kline
$5

A32- (2) Men shirts M/L
$3

A33- Walgreens Humidifier
$5

A34- Portable Air Purifier
$5

A35- Used Mini Fondue Chocolate Fountain
$5

A36- Large Cross Door Hanger
$5

A37- Large Halloween Door Hanger
$15

A38- White Wax Warmer
$3

A39- Color Changing Diffuser
$5

A40- Beach Cabin Large Candle
$3

A41- beautiful seahorse picture
$15

A42-(2) wax
$2

A43- (4) Pairs of Earrings
$4

A44- (2) watched and (1) heart pendent
$5

Watched need batteries
A45- Scrapbook / Craft Paper
$2

A46- Roaring 20s Outfit with Accessories
$10

A47- Framed Art “Little Boys”
$2

A48- (2) sunglasses
$1

A49- Cotton Candy Machine
$5

A50- green grass for decoration or crafting
$2

A51- writing utensils
$1

A52- Aigner Heels size 9 1/2 used
$2

A53- utensil organizer
$2

A54- (2) picture frames
$5

A55- (4) misc picture frames
$2

A57- phone charger
$2

A56- charging caddy
$2

A58- (4) Cookbooks Large
$3

A60- kids cookbooks
$2

A59- 7+ Small Cookbooks
$3

A61- Large Green Flower Plate
$2

*has chip
A62- nostalgic Christmas centerpiece
$1

A63- Various Nice Tie Clips
$5

A64- men’s wallet
$2

A65- Glass Serving Dish
$1

A66- Large Glass Serving Dish
$1

A67- Minecraft Lunch Box
$2

A68- Silver basket
$2

A69- Rubics Cube
$1

A70- (2) sports bras
$1

A71- Large Box Craft Items
$10

A72- Logitic Wireless Mouse
$3

A73- (2) Beach Candle Holders
$2

A75- Men Clark Size 11 Dress Shoes
$5

A76- heating pad
$2

A76- Large Black Hat
$3

A77- Black Flip Flops Size 9/9.5
$3

A78- used Vans size 8.5
$1

A80- gold heels size 9.5
$5

A79- heels size 9.5 used
$5

A84- men shoes size 12
$5

A86- (3) pairs PJ women’s medium
$4

A85- (5) women’s pj pants size m
$5

A87- running belt
$2

A88 Christmas PJ set size m
$2

A90- JoS Banks Men size 34 pants
$5

A89 JOSBanks size 33 dress pants
$5

A91- men ski jacket medium
$15

A92- sleeping bag
$5

A93- small comforter
$3

A94 (3) used cutting boards
$3

A102- (4) dresses size medium
$6

A97- (4) small dresses
$5

A103- small shimmer dress
$5

A104 soccer ball
$2

A105- costume set - Hugh Hefner and Playboy Bunny
$10

A106- (3) cardigans size small
$5

A107- black towels, (2)hand towels and (3) washcloths
$5

A108- diffuser
$5

A109 men button up shirt m/l
$2

A110- adult onsie
$3

A111 Collapsible box
$3

A112 Adidas Large Pants
$5

A113 (5) medium work out tanks
$5

A114 (2) size small shirts
$1

A95 (4) large dresses
$5

A116 O’Neil size 30 shorts
$2

A117 size 34 shorts
$2

A119 vintage bunny towel
$1

A112 mirror and Mary Kay
$1

A113 used speaker
$1

A114 massager used
$3

A115 misc glasses
$1

A116 Currituck Athletics Shirt XL
$1

A117 Currituck Soccer Shirt Medium
$2

A118 (3) woman’s jackets
$5

A119 (3) woman medium shirts
$5

A120 (3) size 6 pants
$5

A121- (3) size 6 pants
$5

A122 (3) size m shirts
$5

A123 size medium outfit
$2

A124 (4) medium shirts
$5

A127 (3) size small shirts
$5

A128 (3) medium shirts/jackets
$4

A129(3) skirts and (1) dress size small
$5

A130 (4) shorts size s/8
$4

A131 (6) shirts size medium
$5

A132 Retro Curlers
$3

A133 sleep curlers
$2

A135 used cheese grater
$1

A134 illimubelt
$3

A136 Arbonne face tool
$5

A137 nice size 4 pant suit
$10

A138 beautiful white dress size 8
$15

A139 medium white dress
$15

A140 Christmas items
$1

A141 stone beverage dispenser
$3

T02- ceramic mermaid blue sugar dish
$5

T03- blue ceramic pottery shell
$5

Celtmaid pottery
T04- blue ceramic pottery mug
$5

Celtmaid
T05-Snowbabies Department 56 Baby Figurines
$15

T06 Cheers Sign
$2

T07- NIP Coral Color Full bedspread
$10

This looks orange but it’s a beautiful coral colored quilt - new!!
T08- NIP Cabbage Patch Friends Zoo Dolls
$10

