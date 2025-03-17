eventClosed

Silent Auction Check Out

addExtraDonation

$

#101 Cherry Ridge Retreat item
#101 Cherry Ridge Retreat
$710
#102 Couples Getaway to Lake Erie item
#102 Couples Getaway to Lake Erie
$650
#103 TN Golf and Whiskey Experience for 4 item
#103 TN Golf and Whiskey Experience for 4
$2,000
#104 Get Closer at Akron Zoo item
#104 Get Closer at Akron Zoo
$200
#105 Smoky Mountain Escape item
#105 Smoky Mountain Escape
$300
#106 Joe Montana Signed Jersey item
#106 Joe Montana Signed Jersey
free
#107 Mother of Pearl Bracelet item
#107 Mother of Pearl Bracelet
free
#108 Mother of Pearl Earrings item
#108 Mother of Pearl Earrings
free
#109 Hearts in Harmony Set item
#109 Hearts in Harmony Set
free
#110 Modern Classic Set item
#110 Modern Classic Set
$250
#111 Royal Sapphire Ring item
#111 Royal Sapphire Ring
$250
#112 Royal Sapphires Earring & Necklace Set item
#112 Royal Sapphires Earring & Necklace Set
free
#113 Radiant Citrine Cocktail Ring item
#113 Radiant Citrine Cocktail Ring
free
#114 Santorini Faith Cross Necklace item
#114 Santorini Faith Cross Necklace
free
#115 Santorini Hug Earrings item
#115 Santorini Hug Earrings
free
#116 Synergy Earrings item
#116 Synergy Earrings
free
#117 Photoshoot with Savannah House item
#117 Photoshoot with Savannah House
$110
#118 Habnd Paintd Grow With Me Stool
$85
#119 Handcrafted Heart Mobile
$40
#120 Heart Mobile 2
$50
#121
$41
#122 Handmade Beaded Sun CAtcher
$55
#123 Silhoette Frames Art
$60
#124 Peace Around the World
$50
#125
$120
#126 Frames Autographed Photo Maurice Hurst II
$80
#127 Cleveland Cavaliers Basket
$150
#128 Elisa gold Pendant Necklace in Rose Quartz
$70

common:zeffyTipDisclaimerTicketing