SILENT AUCTION - Heaven's Army Blingo Bango Bingo 2025

#1: Bundle of Joy Basket
$30

30 size 1 diapers, 2 pacifiers, 1 blanket & stuffed elephant set, 1 small swaddle blanket
#2: Travel Bag
$20

Memory foam neck pillow, ginger candy, cucmber facial wipes, MKF brown purse, 4pc travel bottles
#3:12" Heart-Shaped Cookie Cake & Valentine's Plant
$20

12" chocolate chip cookie cake with chocolate buttercream. packed with candy, cookies and fruit. touched of edible gold leaf and edible gold paint. decor may vary based on availability, no changes or special requests.
#4: R&R Basket (Rest & Reflect)
$15

Plush throw blanket, NKJV study Bible, journal, Jesus Calling devotional, coloring book, Savercool CD, coffee mug, snacks
#5: Milwaukee Floodlight
$15

M18 Rover Flood Light, Tool-Only
#6: Steel Grip Rotary Tool Kit
$15

190pc accessories, 120V, 1.8A
#7: Kendra scott Jovie Beaded Hoop Earrings
$20

#8: Kendra Scott Abbie Gold Beaded Necklace
$12

#9: Kendra Scott Nydia Gold Linear Earrings in White CZ
$15

#10: Kendra Scott Gigi Gold Hoop Earrings in Pink Mix
$20

#11: Kendra Scott Ellen Hoop Earrings in Sterling Silver
$15

#12: Kendra Scott Camry Gold Multi Strand Necklace
$15

Kendra Scott Camry Gold Enamel Frame Multi Strand Necklace in Marbled Amber
#13: Kendra Scott Framed Elisa Y Necklace in White Mosaic
$20

Kendra Scott Framed Elisa Y Necklace in White Mosaic
#14: Threads of Faith & Comfort (Neon Bag)
$20

Columbian-woven bag, Plush throw blanket, HCSB reference Bible, journal, bling bracelet
#15: Threads of Faith & Comfort (Sunflower Bag)
$20

Columbian-woven bag, Plush throw blanket, HCSB reference Bible, journal, bling bracelet
#16: Threads of Faith & Comfort (Blue Bird Bag)
$20

Columbian-woven bag, Plush throw blanket, HCSB reference Bible, journal, bling bracelet
#17: Threads of Faith & Comfort (Blue Butterfly Bag)
$20

Columbian-woven bag, Plush throw blanket, HCSB reference Bible, journal, bling bracelet
#18: Aggies Home Essentials
$25

2 Aggies pillows, 1 Aggies throw blanket, 1 divider snack tray, Aggies football, CleverMade Party Tub
#19: Homemade 3 24ct Cake Ball Packages
$15

24ct Cookies and Cream, 24ct Red Velvet/Wedding Cake, 24ct Chocolate/Vanilla
#20: Patricia Nash Handbag
$25

Patricia Nash Handbag Medium Dome Meldola Leather Satchel and Scarf
#21: Pamper Me Pink Basket
$25

Avon Chapstick, Avon Shampoo/Conditioner, Love Flutter body scrub, white glass tray, sleep mask, 3 lip masks, facial tissues, goats milk body lotion, makeup wipes, foot sole smoother, makeup remover cloth, loofah, lip mask, hand cream, nail/cuticle wrap, Burt’s Bees toothpaste
#22: Bling It On! Jewelry Box
$15

Jewelry Box, Lulu Avenue Jewelry including: 7 earrings sets, 2 necklaces, 6 bracelets
#23: Debbie Porter Photography
$30

Headshot Photoshoot
#24: VP Photography Photoshoot
$12

Session of 90 photos, family of any size, and can travel for outside shoot or mutual distance location
#25: Handmade Baby Quilt
$50

Handmade quilt, gender neutral colors with animals, 53"x57"
#26: Lauren Conrad Glow Up Makeup Basket
$40

Makeup removing balm, Plum cheek/lip tint, All-over balm, Romance powder blush, lip gloss due, eye duo, eye palette, facial cleanser, fine lash set, toner mist, 3 in 1 cosmetic organizer
#27: Handmade 80" Floral and Antler Cross
$50

#28: Glass Mirror Medicine Cabinet
$35

20" mirrored medicine cabinet - white finish, can be recessed or surface mounted. Features fog-free technology, 3 adjustable shelves, reversible door, and 3 removable bins. Size: 26"H x 20"W x 4.64"D.
#29: Handmade Chunky Knit Crochet Afgan
$40

Blush Color, Handmade in Afgan
#30: Aztec T-Shirt & Kendra Scott Earrings
$20

Aztec T-Shirt & Kendra Scott Shiva Vintage Gold Ear Jacket Earrings in Teal Howlite
#31: Pamper your Soles Basket
$20

Equate Foot bath, Dr. Teals mini pkg 2pc, mug, Tuscan Hill 4pc French Lavender Set, color changing Himalayan salt rock lamp, NAKED Vanilla Chai Salt Soak, All-Natural Honey Face Bar
#32: Whatabox
$35

Bluetooth speaker, pickle ball set, sunglasses, power bar charger, mug, icon socks, ketchup
#33: Lauren Conrad Inner Radiance Basket
$30

Face cream, vitamin c oil, toner mist, facial cleanser, body cream set, all-over balm, sleep mask
#34: HALO REME LED Home Air Purification System
$200

Whole-home purification. Kills microbes, viruses, mold, smoke, VOCs. Long-life LED cell, washable catalyst, self-cleaning. Mercury & ozone-free. CARB Certified.
#35: Conceal Carry Purse & $50 Gift Certificate Ammo
$15

Aria Conceal Carry Purse & $50 Gift Certificate Ammo of Your Choice
#36: Taste of Home Basket
$15

$25 Cozy Coffee gift card, cutting board, small strainer, 2 ForTeasSake mugs, small jar of candy, cookbook, 2 Edward Jones Koozies, pot-holder, Edward Jones bag, 2 microfiber cloths, 2 notepads, lantern & batteries.
#37: Made New Collection
$15

Howlite calming Christian bracelet, Christian faith necklace, Made New pencil pouch
#38: Texas Carving
$40

18" tall sculpture, hand carved with a chainsaw from a Cypress log
#39: Discovery Flight
$50

Discovery Flight for 2
#40: Discovery Flight
$50

Discovery Flight for 2

