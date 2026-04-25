Friends of the Centralia Library

Offered by

Friends of the Centralia Library

About this shop

Silent Auction - Library Love

Tea & Trinkets item
Tea & Trinkets
$65

Silent auction basket #1

0
Marvel-ous item
Marvel-ous
$85

Silent auction basket #2

Neat & Tidy item
Neat & Tidy
$250

Silent auction basket #3

0
Bookish Puzzling item
Bookish Puzzling
$115

Silent auction basket #4

The Secret Life of Bees item
The Secret Life of Bees
$220

Silent auction basket #5

0
Shop, Sip, & Play item
Shop, Sip, & Play
$360

Silent auction basket #6

0
Bake Local item
Bake Local
$200

Silent auction basket #7

0
Outdoor Spruce-Up item
Outdoor Spruce-Up
$200

Silent auction basket #8

0
Home Run item
Home Run
$515

Silent auction basket #9

0
Family Day Downtown item
Family Day Downtown
$175

Silent auction basket #10

0
Whole Body Relaxation item
Whole Body Relaxation
$210

Silent auction basket #11

0
Fantasy Fun - Mike Barton item
Fantasy Fun - Mike Barton
$200

Silent auction basket #12

0
Cozy Afternoon item
Cozy Afternoon
$85

Silent auction basket #13

0
My Side of the Mountain item
My Side of the Mountain
$125

Silent auction basket #14

0
Big Family Fun item
Big Family Fun
$250

Silent auction basket #15

0
Children's Book Advent item
Children's Book Advent
$100

Silent auction basket #16

0
Attention to Detail - Karleigh Ortiz item
Attention to Detail - Karleigh Ortiz
$400

Silent auction basket #17

0
Works of Art item
Works of Art
$180

Silent auction basket #18

0
Dinner Theater item
Dinner Theater
$420

Silent auction basket #19

0
Summertime Party item
Summertime Party
$360

Silent auction basket #20

0

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