Agudath Achim B’nai Abraham
Simcha Sisterhood Challah Bake
530 Gulf Rd
Elyria, OH 44035, USA
General Admission
$22
Cost includes one round challah, one babka, and refreshments.
General Admission - Cash Only
free
Select this option only if you intend to pay via cash or check. Price is $22.
