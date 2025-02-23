Singing and Songwriting on Harp Workshop

This virtual ticket is for non-MetroHarp members. If you would like to join MetroHarp, please navigate here: https://www.metroharpnyc.org/join-renew-membership. You will be sent a Zoom link for the event closer to the date.

This virtual ticket is for non-MetroHarp members. If you would like to join MetroHarp, please navigate here: https://www.metroharpnyc.org/join-renew-membership. You will be sent a Zoom link for the event closer to the date.

More details...