Sinoquipe Summer Camp 2025

Youth General Admission Payment #1
$50
Due by Jan 8th
Youth General Admission Payment #2
$200
Due by March 5th
Youth General Admission Payment #3
$200
Due by April 2nd
Wet Wild Water Adventure
$775
Due by Jan 8th for $75 discount. Need Med form Part D. For Age 13+ only
Rock On Climbing Adventure
$550
Due by Jan 8th for $75 discount. Need Med form Part D. For Age 13+ only
Hike On Backpacking Adventure
$550
Due by Jan 8th for $75 discount. Need Med form Part D. For Age 13+ only
Backwoods Survival Adventure
$550
Due by Jan 8th for $75 discount. Need Med form Part D. For Age 13+ only
Scuba PADI Certification
$1,875
Due by Jan 8th. Need Med form Part D. For Age 13+ only
Discover Scuba Evening Program
$60
Spirit Day White Water Rafting
$125
Spirit Day Natural Rock Climbing and Rappelling
$75
Spirit Day Canopy Tour and COPE Course
$75
Spirit Day Equestrian Trail Ride
$100
Spirit Day Fly Fishing
$75

