Siraaj Institute Spring Semester 2026

5001 Wilcox Rd

Dublin, OH 43016

Bundle - All Courses
$150
Tazkiya: Steps of a Seeker
$35

Tuesdays 7:00pm - 8:00pm, taught by Sheikh Abdurrahman Wood

Prophetic Dua
$35

Tuesdays 8:10pm - 9:10pm, taught by Sheikh Abdurrahman Wood

Foundational Forty: Arbaeen An Nawawi
$35

Thursdays 7:00pm - 8:00pm, taught by Sheikh Hasan Noor

Tafsir of Surah Qasas
$35

Thursdays 8:10pm - 9:10pm, taught by Sheikh Hasan Noor

Arabic 102
$35

Sundays 7:00pm - 8:00pm, taught by Ustadh Mohamed Noor
Recommended to have taken Arabic 101

Arabic 202
$35

Sundays 8:00pm - 9:00pm, taught by Ustadh Mohamed Noor
Recommended to have taken Arabic 201

