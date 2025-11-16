Sissy's Spatula December

About this event
Week One: Chicken Parmesan
Week Two: Smoked Pork Tenderloin + Delivery for Christmas Breakfast - Breakfast Casserole, French Toast Casserole
These casseroles can be kept in your freezer until a day or two before Christmas, then thawed and baked Christmas morning.
Delivery will be on Dec. 3rd and 10th
Order Due: November 28th
Pickup at Anchor on Wednesday, December 3rd at 2:30 p.m.
Meal Description: Chicken Parmesan served over pasta with Bread.
Feeds 4–6.
Order Due: December 5th
Pickup at Anchor on Wednesday, December 10th at 2:30 p.m.
Meal Description: Smoked Pork Tenderloin with Broccoli Rice Casserole.
Feeds 4–6.
Order Due: December 5th
Pickup at Anchor on Wednesday, December 10th at 2:30 p.m.
Egg, hash brown, ham and cheese breakfast casserole.
Order Due: December 5th
Pickup at Anchor on Wednesday, December 10th at 2:30 p.m.
French Toast Breakfast Casserole
