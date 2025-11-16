21 Ministries

Hosted by

21 Ministries

About this event

Sissy's Spatula December

9920 Humphrey Rd

Cordova, TN 38018, USA

Sign Up For Everything! (Two weeks of meals + Christmas)
$90

Week One: Chicken Parmesan 

Week Two: Smoked Pork Tenderloin + Delivery for Christmas Breakfast - Breakfast Casserole, French Toast Casserole


These casseroles can be kept in your freezer until a day or two before Christmas, then thawed and baked Christmas morning.


Delivery will be on Dec. 3rd and 10th

Week One: Chicken Parmesan
$30

Order Due: November 28th

Pickup at Anchor on Wednesday, December 3rd at 2:30 p.m.


Meal Description: Chicken Parmesan served over pasta with Bread.

Feeds 4–6.

Week Two: Smoked Pork Tenderloin
$30

Order Due: December 5th

Pickup at Anchor on Wednesday, December 10th at 2:30 p.m.


Meal Description: Smoked Pork Tenderloin with Broccoli Rice Casserole.

Feeds 4–6.

Christmas Breakfast: Egg Casserole
$25

Order Due: December 5th

Pickup at Anchor on Wednesday, December 10th at 2:30 p.m.


Egg, hash brown, ham and cheese breakfast casserole.

Christmas Breakfast: French Toast Casserole
$15

Order Due: December 5th

Pickup at Anchor on Wednesday, December 10th at 2:30 p.m.


French Toast Breakfast Casserole

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!