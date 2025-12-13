Sissy's Spatula January

About this event
Week One: Chicken Pot Pie
Week Two: Cheeseburger Casserole
Week Three: Chicken Cordon Bleu Casserole
Delivery will be on Jan. 14th, Jan. 21st, and Jan. 28th
Pickup at Anchor on Wednesday, January 14th at 2:30 p.m.
Meal Description: Classic comfort chicken and veggies nestled in a flaky crust served with Salad
Feeds 4–6.
Pickup at Anchor on Wednesday, January 21st at 2:30 p.m.
Meal Description: One pot wonder combining ground beef, creamy cheesy sauce over noodles served with pickles, bacon bits and bread.
Feeds 4–6.
Pickup at Anchor on Wednesday, January 28th at 2:30 p.m.
Meal Description: Layers of chicken, ham and creamy cheese sauce topped with bread crumb severed over rice with seasonal veggies.
Feeds 4–6.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!