Sissy's Spatula January

9920 Humphrey Rd

Cordova, TN 38018, USA

$90

Week One: Chicken Pot Pie

Week Two: Cheeseburger Casserole

Week Three: Chicken Cordon Bleu Casserole


Delivery will be on Jan. 14th, Jan. 21st, and Jan. 28th

Week One: Chicken Pot Pie
$30

Pickup at Anchor on Wednesday, January 14th at 2:30 p.m.


Meal Description: Classic comfort chicken and veggies nestled in a flaky crust served with Salad


Feeds 4–6.

Week Two: Cheeseburger Casserole
$30

Pickup at Anchor on Wednesday, January 21st at 2:30 p.m.


Meal Description: One pot wonder combining ground beef, creamy cheesy sauce over noodles served with pickles, bacon bits and bread.


Feeds 4–6.

Week Three: Chicken Cordon Bleu Casserole
$30

Pickup at Anchor on Wednesday, January 28th at 2:30 p.m.


Meal Description: Layers of chicken, ham and creamy cheese sauce topped with bread crumb severed over rice with seasonal veggies.


Feeds 4–6.

