21 Ministries

Hosted by

21 Ministries

About this event

Sissy's Spatula November

9920 Humphrey Rd

Cordova, TN 38018, USA

Sign Up For Everything! (Two weeks of meals + Thanksgiving)
$135

Week One: Chicken Spaghetti

Week Two: Shepherd's Pie

Week Three: Delivery for Thanksgiving sides - Green Bean Casserole, Corn Casserole, Cornbread Dressing, and Sweet Potato Casserole


All Thanksgiving sides can be frozen and thawed the day before Turkey Day!


Delivery will be on Nov. 5, 12, and 19.

Week One: Chicken Spaghetti
$30

Order Due: October 26th

Pickup at Anchor on Wednesday, November 5th at 2:30 p.m.


Meal Description: Cheesy and creamy chicken spaghetti served with a side of broccoli.

Feeds 4–6.

Week Two: Shepherd’s Pie
$30

Order Due: November 7th

Pickup at Anchor on Wednesday, November 12th at 2:30 p.m.


Meal Description: Classic shepherd’s pie featuring savory ground beef, rich gravy, sweet corn, and fluffy mashed potatoes topped with melted cheese. Served with a side of seasoned green beans.

Feeds 4–6.

Thanksgiving Sides Bundle
$75

Order Due: November 14th

Pickup at Anchor on Wednesday, November 19th at 2:30 p.m.


Sides:

Green Bean Casserole

Corn Casserole

Sweet Potato Casserole

Cornbread Dressing


Each Thanksgiving side dish feeds 6-8 people. All Thanksgiving sides can be frozen and thawed the day before Turkey Day!

Thanksgiving Side: Green Bean Casserole
$20

Order Due: November 10th

Pickup at Anchor on Wednesday, November 19th at 2:30 p.m.


Feeds 6-8. All Thanksgiving sides can be frozen and thawed the day before Turkey Day!

Thanksgiving Side: Corn Casserole
$20

Order Due: November 10th

Pickup at Anchor on Wednesday, November 19th at 2:30 p.m.


Feeds 6-8. All Thanksgiving sides can be frozen and thawed the day before Turkey Day!

Thanksgiving Side: Sweet Potato Casserole
$20

Order Due: November 10th

Pickup at Anchor on Wednesday, November 19th at 2:30 p.m.


Feeds 6-8. All Thanksgiving sides can be frozen and thawed the day before Turkey Day!

Thanksgiving Side: Cornbread Dressing
$20

Order Due: November 10th

Pickup at Anchor on Wednesday, November 19th at 2:30 p.m.


Feeds 6-8. All Thanksgiving sides can be frozen and thawed the day before Turkey Day!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!