Sissy's Spatula November

About this event
Week One: Chicken Spaghetti
Week Two: Shepherd's Pie
Week Three: Delivery for Thanksgiving sides - Green Bean Casserole, Corn Casserole, Cornbread Dressing, and Sweet Potato Casserole
All Thanksgiving sides can be frozen and thawed the day before Turkey Day!
Delivery will be on Nov. 5, 12, and 19.
Order Due: October 26th
Pickup at Anchor on Wednesday, November 5th at 2:30 p.m.
Meal Description: Cheesy and creamy chicken spaghetti served with a side of broccoli.
Feeds 4–6.
Order Due: November 7th
Pickup at Anchor on Wednesday, November 12th at 2:30 p.m.
Meal Description: Classic shepherd’s pie featuring savory ground beef, rich gravy, sweet corn, and fluffy mashed potatoes topped with melted cheese. Served with a side of seasoned green beans.
Feeds 4–6.
Order Due: November 14th
Pickup at Anchor on Wednesday, November 19th at 2:30 p.m.
Sides:
Green Bean Casserole
Corn Casserole
Sweet Potato Casserole
Cornbread Dressing
Each Thanksgiving side dish feeds 6-8 people. All Thanksgiving sides can be frozen and thawed the day before Turkey Day!
Order Due: November 10th
Pickup at Anchor on Wednesday, November 19th at 2:30 p.m.
Feeds 6-8. All Thanksgiving sides can be frozen and thawed the day before Turkey Day!
Order Due: November 10th
Pickup at Anchor on Wednesday, November 19th at 2:30 p.m.
Feeds 6-8. All Thanksgiving sides can be frozen and thawed the day before Turkey Day!
Order Due: November 10th
Pickup at Anchor on Wednesday, November 19th at 2:30 p.m.
Feeds 6-8. All Thanksgiving sides can be frozen and thawed the day before Turkey Day!
Order Due: November 10th
Pickup at Anchor on Wednesday, November 19th at 2:30 p.m.
Feeds 6-8. All Thanksgiving sides can be frozen and thawed the day before Turkey Day!
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!