Sissy's Spatula October

9920 Humphrey Rd

Cordova, TN 38018, USA

Sign Up For All Four Meals!
$110

Delivery will be each week on Wednesday starting on October 1st.

Week One: Sheet Pan Chicken Fajitas
$30

Order Due: September 22nd

Pickup at Anchor on Wednesday, October 1st at 2:30 p.m.


Meal Description: Sheet pan fajitas featuring savory chicken with peppers and onions, served with seasoned yellow rice and tortillas.

Feeds 4–6.

Week Two: Buffalo Chicken Sliders
$30

Order Due: September 29th

Pickup at Anchor on Wednesday, October 8th at 2:30 p.m.


Meal Description: Shredded buffalo-style chicken sliders with creamy sauce, topped with provolone cheese, and paired with a fresh southwest salad.

Feeds 4–6.

Week Three: Pizza Casserole
$30

Order Due: October 6th

Pickup at Anchor on Wednesday, October 22nd at 2:30 p.m.


Meal Description: Pizza casserole with spaghetti noodles, marinara sauce, melted cheese, and savory pepperoni served with italian green beans and garlic bread.

Feeds 4–6.

Week Four: Chili with Beans and Cornbread
$30

Order Due: October 29th

Pickup at Anchor on Wednesday, October 29th at 2:30 p.m.


Meal Description: Hearty chili simmered with beans and spices, served with a side of golden, buttery cornbread.

Feeds 4–6.

