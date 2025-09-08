Sissy's Spatula October

Week One: Sheet Pan Chicken Fajitas
Week Two: Buffalo Chicken Sliders
Week Three: Pizza Casserole
Week Four: Chili with Beans and Cornbread
Delivery will be each week on Wednesday starting on October 1st.
Order Due: September 22nd
Pickup at Anchor on Wednesday, October 1st at 2:30 p.m.
Meal Description: Sheet pan fajitas featuring savory chicken with peppers and onions, served with seasoned yellow rice and tortillas.
Feeds 4–6.
Order Due: September 29th
Pickup at Anchor on Wednesday, October 8th at 2:30 p.m.
Meal Description: Shredded buffalo-style chicken sliders with creamy sauce, topped with provolone cheese, and paired with a fresh southwest salad.
Feeds 4–6.
Order Due: October 6th
Pickup at Anchor on Wednesday, October 22nd at 2:30 p.m.
Meal Description: Pizza casserole with spaghetti noodles, marinara sauce, melted cheese, and savory pepperoni served with italian green beans and garlic bread.
Feeds 4–6.
Order Due: October 29th
Pickup at Anchor on Wednesday, October 29th at 2:30 p.m.
Meal Description: Hearty chili simmered with beans and spices, served with a side of golden, buttery cornbread.
Feeds 4–6.
