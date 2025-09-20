Chartiers Valley Xc & Tf Boosters
Slice on Broadway Pizza Fundraiser
Cheese Pizza
$20
2 x 10oz dough balls (makes two 12" pizzas)
2 x 8oz containers of Slice on Broadway’s signature pizza sauce
1 bag of their famous house blend cheese
2 x 10oz dough balls (makes two 12" pizzas)
2 x 8oz containers of Slice on Broadway’s signature pizza sauce
1 bag of their famous house blend cheese
seeMoreDetailsMobile
add
Pepperonia Pizza
$25
2 x 10oz dough balls (makes two 12" pizzas)
2 x 8oz containers of Slice on Broadway’s signature pizza sauce
1 bag of their famous house blend cheese
Pepperoni
2 x 10oz dough balls (makes two 12" pizzas)
2 x 8oz containers of Slice on Broadway’s signature pizza sauce
1 bag of their famous house blend cheese
Pepperoni
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout