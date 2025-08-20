Small Biz Community & Economic Development Corp's Memberships

Offered by
About the memberships
Valid until March 23, 2027
Free membership includes a listing our website. No banner or membership card.
Valid until March 23, 2027
Membership includes banner ad, link to your website, discounted vendor fees, access to online resource center, network across south Florida and membership card.
Valid until March 23, 2027
Membership includes Featured banner ad, link to your website, discounted vendor fees, access to online resource center, network across south Florida and membership card.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!