Smith and Bulldog 2025 Gala Silent Auction

Pickup Location: 704 S Page St, Monona, IA 52159, USA

Freilinger Family Country Basket
Freilinger Family Country Basket
$10

Donated by: Freilinger Family Includes: Woven Basket, 2 Country Themed Wall Hangings, 2 Bottles of Wine from Winneshiek Wildberry Winery (Plumb Wild and Honey Bee)
Freilinger Family Puzzle Basket
Freilinger Family Puzzle Basket
$10

Donated by: Freilinger Family Includes: Woven Basket, Bottle of wine from Ackerman Winery (lover's Wine, Cranberry and Plum Wine Combination), "A Recipe for a Happy Marriage" Plack, 300 Piece EZ-Grip puzzle, Outlet wax warmer and Autumn Orchard wax melts
Meyer Auto Y Large Long Sleeve and GC Basket
Meyer Auto Y Large Long Sleeve and GC Basket
$10

Donated by: Meyer's Auto Includes: Youth Large Long Sleeve Meyer's Auto Shirt, $50 Gift Certificate to Meyer's Auto
Meyer's Auto Y Large T-Shirt and GC Basket 1
Meyer's Auto Y Large T-Shirt and GC Basket 1
$10

Donated by: Meyer's Auto Includes: Youth Large Meyer's Auto T-Shirt, $50 Gift Certificate to Meyer's Auto
Meyer's Auto Y Large T Shirt and GC Basket 2
Meyer's Auto Y Large T Shirt and GC Basket 2
$10

Donated by: Meyer's Auto Includes: Youth Large Meyer's Auto T-Shirt, $50 Gift Certificate to Meyer's Auto
Crossing Rivers Gym Go-er Basket
Crossing Rivers Gym Go-er Basket
$10

Donated by: Crossing Rivers Includes: Bag, Water Bottle, Stress Ball Athletic Towel Adult Large T-shirt
10 item
10
$10

Donated by: Crossing Rivers Includes: Bag, Cutting Board and Cheese Slicer, Coffee Mug
Outdoor Creations and The Picket Fence
Outdoor Creations and The Picket Fence
$10

Donated by: Outdoor Creations and The Picket Fence Includes: Plumb Wild by Winneshiek Wildberry Winery, Aloe & Jade Candle, Book Wall Hanging, $10 Gift Certificate to Outdoor Creations, Assorted Chocolates from the Picket Fence
Oneota and Silver Birch
Oneota and Silver Birch
$10

Donated by: Oneota and Silver Birch Includes: Journal, Canteen, Gum, TriBerry Drink Tablets, GoMacro Bars $20 GC to Silver Birch
Ludlow Express Basket 1
Ludlow Express Basket 1
$10

Donated by: Ludlow Express Includes: $200 Quillin's Gift Card, Adult Large Yellow Ludlow Express T-Shirt, Adult X-Large Grey Ludlow Express T-Shirt, Ludlow Express Hat
Ludlow Express Basket 2
Ludlow Express Basket 2
$10

Donated by: Ludlow Express Includes: $200 Quillin's Gift Card, Adult Large Grey Ludlow Express T-Shirt, Adult X-Large Tan Ludlow Express T-Shirt
Barn Canvas Print
Barn Canvas Print
$10

Includes: Barn Canvas Print
Peoples State Bank Camping Kit
Peoples State Bank Camping Kit
$10

Donated by: Peoples State Bank Includes: Peoples State Bank Picnic Blanket, S'more's Supplies, Skewers, Peoples State Bank Chair, Peoples State Bank Cooler
Fun in the Sun by Luana Savings Bank
Fun in the Sun by Luana Savings Bank
$10

Donated by: Luana Savings Bank Includes: $175 Dollar Value!, Rubber Beach Bag, Snackle Box, 2 Luana Savings Bank Koozies, 2 Owala Water Bottles, Neutrogena SPF 70 and SPF 60 Sunscreens, 2 Beach Towels, Luana Savings Bank Fly Swatter
Three Rivers Swag Bag
Three Rivers Swag Bag
$10

Donated by: Three Rivers Includes: Adult 2XL Three Rivers Tshirt, Three Rivers Hat, 2 Three Rivers Koozies, Adult XL Three Rivers Hoodie, 2 Three Rivers Chip Clips, 2 Ice Packs
Ring Door Bell
Ring Door Bell
$10

Donated by: NEIT Includes: Ring Door Bell
Vesperman Farms Visit
Vesperman Farms Visit
$10

Donated by: Vesperman Includes: 4 day passes, gift certificate for a dozen apple cider donuts, gift certificate for a pint of ice cream, gift certificate for a caramel apple, gift certificate for a bag of kettle corn
Handmade wooden bank
Handmade wooden bank
$10

Donated by: Don Briggs from the Left Bank Includes: Handmade wooden bank
Decorah Family Night Out Package
Decorah Family Night Out Package
$10

Donated by: King Pin, Mabes, Sugar Bowl 2 gift certificates for a small, 2 topping pizza, 2 $25 gift certificates to King Pin Arcade, $10 gift certificate to the Sugar Bowl
Imperfect Object Arts
Imperfect Object Arts
$10

Donated by: Imperfect Object Arts Includes: 3 Bracelets, 6 sets of earrings, 4 Magnets
Pivo and Golf
Pivo and Golf
$10

Donated by: Pivo and Silver Springs Golf Course Includes: Pivo hat, pivo growler and fill gift certificate, 9 holes of golf for 4 people and cart rental
Treat Yourself Basket
Treat Yourself Basket
$10

Donated By: Indigo Sky Massage, Firefly Aesthetics, Rendezvous Nails Includes: $40 Gift Certificate to Indigo Sky Massage, Gift Certificate for one facial from Firefly Aesthetics, $30 Gift Certificate to Rendezvous Nails
Clermont Golf and Dinner
Clermont Golf and Dinner
$10

Donated by: Pleasant Valley Sports Club, TJ's Pizza Includes: Golf for 4 people and cart rental to Pleasant Valley Sports Club, 4 $10 Gift Certificates to TJ's Pizza
Central State Bank
Central State Bank
$10

Donated by: Central State Bank Includes: 2 koozies, Pizza Cutter, Fabric Cooler, Size 2XL Central State Bank T-Shirt
Tri City Golf Club
Tri City Golf Club
$10

Donated By: Tri City Golf Club Includes: Golf for 4 people and cart rental to Tri City Golf Club
Coffee... No Coffee Stains
Coffee... No Coffee Stains
$10

Donated By: Family Dentistry of Monona Includes: Basket, Cup of Ambition decorative sign, pink blanket, coffee cup and saucer, french press, turtle love dunkin coffee, caramel me crazy dunkin coffee, candle, electric toothbrush
Dog Basket
Dog Basket
$10

Donated By: Lulu BB's Pet Market Includes: Bonetics dental bones, Frankly daw hide, founding fathers dog treats
Elkader Shopping Day
Elkader Shopping Day
$10

Donated By: Elkader Floral Shop, Pedretti's, Styled Abode, Old Crow Mercantile, Emerald Grove Boutique, Archive, Bridge Street Boutique and Gift Includes: $50 Gift Certificate to the Elkader Floral Shop, $15 in Gift Certificates to Pedretti's Bakery, $25 Gift Certificate to Styled Abode, $25 Gift Certificate to Old Crow Mercantile, $25 Gift Certificate to Emerald Grove Boutique, $25 Gift Certificate to Archive, $10 Gift Certificate to Bridge Street Boutique and Gift
Pamper Yourself
Pamper Yourself
$10

Donated By: Patience Kober Includes: Neora Self Tanner, Eye Serum, 2 Boxes of Eye V Hydrogels, Block and Balance, Lip Scrub, 2 Bottles of Wine, Wine themed kitchen towel
Toppling
Toppling
$10

Donated By: Toppling Goliath Brewing Co. Includes: Growler, 2 toppling stickers, toppling cup, $25 gift card
Signature Styles
Signature Styles
$10

Donated by: Signature Styles Salon Includes: $30 Gift Certificate, larger glitter comb, 2 smaller combs, 2 hair style clips, hydro rush intense moisture shampoo and conditioner, overnight hydration treatment, intense moisture leave in conditioner, hot tools mat
Spook Cave and Coffee
Spook Cave and Coffee
$10

Donated By: Spook Cave, The Store on Main Includes: 4 child tour tickets to Spook Cave, $25 gift certificate to The Store on Main and Coffee Bar
Edgewood Locker
Edgewood Locker
$10

Donated By: Edgewood Locker Includes: Gift certificate for 1 mild or spice brat sampler (12 different flavors of brats, 1 lb. per package)
Dinner and a Show
Dinner and a Show
$10

Donated By: Acapulco, Prairie and Elkader Cinema Includes: 4 tickets to a movie at your choice of Prairie or Elkader Cinema, $25 Gift Certificate to Acapulcos in Prairie Du Chien
Bowling Night Out
$10

Donated By: Huckleberry's, Leisure Time Sports Bar and Bowl, the Porch Includes: Youth S Huckleberry's Sweatshirt, $25 Gift card to Leisure Time Sports Bar and Bowl, and $10 gift card to the Porch
Sportsmans Club Basket
Sportsmans Club Basket
$10

Donated By: Sportsmans Club 2 black tumblers, 4 beer tickets, 4 drink tickets, Adult size Medium T-shirt, Cooler Bag, One Pizza Per month Gift Card
We the people fire pit
We the people fire pit
$10

Donated By: Gencore Includes: we the people fire pit
Bigfoot fire pit
Bigfoot fire pit
$10

Donated by: Gencore Includes: Bigfoot fire pit

