Smith Station PTO

Offered by

Smith Station PTO

About this shop

Smith Station PTO Online Store

3/12(19th) Pepperoni Pizza PACK item
3/12(19th) Pepperoni Pizza PACK
$20

Bingo Night Pepperoni Pizza Pack!

1 Large pizza

4 drinks - 2 waters / 2 juice

1 snack - candy or chip

0
3/12(19th) Cheese Pizza PACK item
3/12(19th) Cheese Pizza PACK
$16

Bingo Night Cheese Pizza Pack!

1 Large pizza

4 drinks - 2 waters / 2 juice

1 snack - candy or chip

0
3/12(19th) Pepperoni Pizza ONLY item
3/12(19th) Pepperoni Pizza ONLY
$12

Pepperoni Pizza ONLY

*Other concessions available to purchase in person

0
3/12(19th) Cheese Pizza ONLY item
3/12(19th) Cheese Pizza ONLY
$10

Pepperoni Pizza ONLY

*Other concessions available to purchase in person

0
7 ct. Bingo Book item
7 ct. Bingo Book
$12

Bingo Book includes 7 cards

*6 boards each

0
Bingo Dabber item
Bingo Dabber
$2

Colors may vary

0
$2 Concessions
$2
0
$1 Concessions
$1
0
Raffle 1
$1
0
Raffle 15
$10
0
High Dollar $2
$2
0
High Dollar $5
$5
0
Add a donation for Smith Station PTO

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!