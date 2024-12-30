eventClosed

SMW Senior Viking Silent Auction

8800 W 85th St, Overland Park, KS 66212, USA

1. Altar'd State $100 Gift Card item
1. Altar'd State $100 Gift Card
$40

Item 1. $100 Altar'd State Gift Card----------Description: Altar'd State / Arula / AS Revival / Vow'd Weddings / Tullabee gift cards can be used online and in-store at all locations, including our sister brands. The gift card value never expires or decreases without a transaction. Purchases are automatically deducted from the balance. <<$100 Value>>
2. Freddy's & Ceramic Cafe for Four item
2. Freddy's & Ceramic Cafe for Four
$30

Item 2. Freddy’s: Four Combo Meals & Custards / Ceramic Cafe: Ceramic Mug Painting Party for Four - Bring the certificate, mug, and three friends to paint a mug of your own. <<$100 Value>> https://www.freddys.com/ https://ceramiccafekc.com/
3. Dinner & A Movie: Jose Peppers and B&B Theatres item
3. Dinner & A Movie: Jose Peppers and B&B Theatres
$10

Item 3. Dinner for Two---------- Jose Peppers $25 Gift Card / B&B Theatre - Two Movie Certificates Restrictions: B&B - Standard upcharges may apply. Some films may have restrictions. <<$50 Value>> https://www.josepeppers.com/ https://www.bbtheatres.com/
4. Scavenger Hunt & Dinner - Let's Roam & Atomic Cowboy item
4. Scavenger Hunt & Dinner - Let's Roam & Atomic Cowboy
$30

Item 4. Let’s Roam: Date Night Scavenger Hunt for Two / Atomic Cowboy: $50 Gift Card <<$100 Value>> https://www.letsroam.com/ https://www.theatomiccowboy.com/
5. Doggie Birthday Package from BarK item
5. Doggie Birthday Package from BarK
$50

Item 5. Bar K - Bar meets Dog Park: This includes a free 3-hour rental of one of our private event spaces, free dog entry for up to 10 dogs, 1 large bone-shaped doggie birthday cake, and more! <<$400!>> https://barkdogbar.com/
6. Barley Bus Tour, Brewery, Distillery or Winery item
6. Barley Bus Tour, Brewery, Distillery or Winery
$40

Item 6. Barley Bus Tour -------- Three stops with VIP Access. Includes sample tastings and transportation. Choose between our Brewery, Distillery, or Winery 3-hour Tour for two! <<$180 Value>> https://barleybus.com/
7. Chicken & Pickle - Game & Apps item
7. Chicken & Pickle - Game & Apps
$30

Item 7. Chicken & Pickle ----------- *60 - Minutes of Court Time / *Paddle and Ball Rentals / *2 Appetizers <<$100 Value>> https://chickennpickle.com/
8. City Of Lenexa Family Pool Pass for 2025 Season item
8. City Of Lenexa Family Pool Pass for 2025 Season
$50

Item 8. Family Membership to the City of Lenexa outdoor pools for the 2025 season! This pass is good for all outdoor locations! <<$195 value>> https://www.lenexa.com/Parks-Places/Public-Pools/Outdoor-Pool-Memberships
9. Club Car Wash - 3 Month MVP Unlimited Membership item
9. Club Car Wash - 3 Month MVP Unlimited Membership
$40

Item 9. 3 Month MVP Unlimited Car Wash Membership. <<$120 Value>> https://clubcarwash.com/
10. Kansas City Zoo - 4 Tickets item
10. Kansas City Zoo - 4 Tickets
$20

Item 10. 4 Vouchers for Ticket Entry into the Kansas City Zoo. <<$80 Value>> https://kansascityzoo.org/
11. Kendra Scott - Necklace & Earring Set item
11. Kendra Scott - Necklace & Earring Set
$40

Item 11. Kendra Scott Necklace and Earring Set <<$120 Value>> https://www.kendrascott.com/
12. The Escape Game & Pizza Shoppe Family Night Out item
12. The Escape Game & Pizza Shoppe Family Night Out
$60

Item 12. Family Night Out ---------- The Escape Game - 4 Single Player Tickets for an Escape Room adventure / Pizza Shoppe certificate for Free (1) King and (1) Queen size Pizzas <<$184 Value>> https://pizzashoppe.com/ https://theescapegame.com/
13. Let's Roam Scavenger Hunt for Group of 10 item
13. Let's Roam Scavenger Hunt for Group of 10
$40

Item 13. Choose your own KC Scavenger Hunt Adventure for a group of 10 <<$150 Value>> https://www.letsroam.com/
14. Lyric Opera - Cruzar La Cara De La Luna item
14. Lyric Opera - Cruzar La Cara De La Luna
$40

Item 14. 2 Tickets to Cruzar La Cara De La Luna for March 7, 8, or 9, 2025 at Muriel Kauffman Theater The first of its kind ever written, this mariachi opera by José “Pepé” Martínez and Leonard Foglia marries two musical worlds with one thing in common: each finds its fullest voice in the telling of moving tales, and Cruzar is no exception. <<$100 Value>> https://kcopera.org/event/cruzar-la-cara-de-la-luna/
15. Cookie Basket item
15. Cookie Basket
$15

Item 15. $25 Gift Card to Cookie Co. with reusable cookie tin. Use the tin to save $1.50 off your 4-pack each time you fill it up at our shop! Hot Cocoa Goodies:
16. Worlds of Fun Tickets item
16. Worlds of Fun Tickets
$75

Item 16. 4 Single Day Admission Tickets to Worlds of Fun for the 2025 Calendar year season! <<$283 Value>> https://www.worldsoffun.com/
17. Aldi & Costco Grocery Haul Gift Cards item
17. Aldi & Costco Grocery Haul Gift Cards
$50

Item 17. Grocery Haul --------- Aldi - $100 Gift Card / Costco - $50 Gift Card <<$150 Value>> https://www.aldi.us/ https://www.costco.com/
18. Let's Eat Out - Dewey's, Johnny's Tavern, Ronnie's item
18. Let's Eat Out - Dewey's, Johnny's Tavern, Ronnie's
$40

Item 18. Let's Eat Out --------- Dewey’s Pizza $25 Gift Card / Johnny’s Tavern $50 Gift Card / Ronnie’s Restaurant Certificate for 4 Meals with $ drinks <<$135 Value>> https://deweyspizza.com/location/overland-park/ https://johnnystavern.com/ https://www.kateskitchenkc.com/
19. Bark Box Plus or Super Chewer Box item
19. Bark Box Plus or Super Chewer Box
$50

Item 19. This gift certificate is good for either 1 Classic Plush Box ($35 value) with 2 plush toys, 2 bags of treats and 1 surprise item OR 1 Super Chewer Box ($45 value) with 2 super tough toys, 2 bags of treats and 1 surprise item! The winner just needs to reach out to [email protected] with a copy of the certificate to redeem their prize. <<$40 Value>> https://bark.co/
20. Skyzone & Jersey Mike's item
20. Skyzone & Jersey Mike's
$40

Item 20. Four 90-Minute Jump Pass at SkyZone / Four Free Regular Size subs! <<$132 Value>> https://www.skyzone.com/kansascity/ https://www.jerseymikes.com/
21. Science City & Planetarium - 4 Tickets item
21. Science City & Planetarium - 4 Tickets
$25

Item 21. 4 tickets each to Science City and the Arvin Gottlieb Planetarium. <<$98 Value>> https://sciencecity.unionstation.org/ https://planetarium.unionstation.org/
22. Viking Goodies - Sweatshirt, Necklace, Bracelet item
22. Viking Goodies - Sweatshirt, Necklace, Bracelet
$5

Item 22. Viking Goodies ---------- Senior 2025 Size Large Crewneck Sweatshirt / Viking engraved Horizontal Bar Necklace / Pura Vida Viking Colors Bracelet *Donated by Vandyke & Janssen West area families
23. Wines for Humanity Tasting Party item
23. Wines for Humanity Tasting Party
$30

Item 23. Bearer is entitled to a 5-bottle live or virtual wine tasting for 14 to 18 people with a private Wine Advisor compliments of Wines for Humanity. ---------- *Restrictions: There is a $22 Handling fee for the samples in addition to the winning bid. <<$250 Value>> https://www.winesforhumanity.com/
24. Black Bear Diner & Paint, Glaze & Fire item
24. Black Bear Diner & Paint, Glaze & Fire
$30

Item 24. Black Bear Diner - Meals for 2 with 2 nonalcoholic beverages / (5) Paint, Glaze, and Fire Studio Sessions! *Restrictions: Paint Glaze and Fire Studio sessions are waived, PGF will glaze and fire at no charge, you pay for your piece with 10% off. <<$130 Value>> https://blackbeardiner.com/ https://paintglazeandfire.net/
25. Spin! pizza & Tick Tock Escape Room item
25. Spin! pizza & Tick Tock Escape Room
$50

Item 25. Tick Tock Escape Room experience for four! / Spin Pizza $25 Gift Card <<$169 Value>> https://ticktockescaperoom.com/ https://www.spinpizza.com/
26. Let's Eat Out - BRGR Kitchen, Va Bene & Taco Republic item
26. Let's Eat Out - BRGR Kitchen, Va Bene & Taco Republic
$25

Item 26. $25 Gift Card to each: BRGR Kitchen + Bar / Va Bene Italian Eatery / Taco Republic <<$75 Value>> https://www.brgrkitchen.com/ https://www.vabenekc.com/ https://www.eattacorepublic.com/
27. Scheels $100 Gift Card item
27. Scheels $100 Gift Card
$40

Item 27. $100 Gift Card to Scheels! <<$100 Value>> https://www.scheels.com/
28. Waterway 6 Month Clean Car Club Membership item
28. Waterway 6 Month Clean Car Club Membership
$75

Item 28. 6 Month Interior Clean Level Clean Car Club Membership / Unlimited Interior Car Washes / Daily gasoline discounts <<$330 Value>> https://www.waterway.com/
29. Tea Makes Everything Better Goodie Basket item
29. Tea Makes Everything Better Goodie Basket
$15

Item 29. Add a touch of elegance to your kitchen and brew up a better cup of tea with this stainless steel whistling tea kettle and Goodies! <<$60 Value>>
30. Scavenger Hunt & Johnny's Tavern item
30. Scavenger Hunt & Johnny's Tavern
$30

Item 30. Let’s Roam: Date Night Scavenger Hunt for Two / Johnny’s Tavern: $50 Gift Card <<$100 Value>> https://www.letsroam.com/ https://johnnystavern.com/
31. Royals & Jersey Mike's item
31. Royals & Jersey Mike's
$40

Item 31. 4 Ticket Vouchers for the 2025 Kansas City Royals Monday - Thursday regular season home games *Excluding March 27 and June 10-12. Blackout dates are subject to change. / Jersey Mikes - 4 Regular Subs <<$88 Estimated value depends on the game chose, minimum $12/ ticket value>> https://www.mlb.com/royals/tickets/vouchers https://www.jerseymikes.com/
32. Coffee Lovers Goodies - MAPS Coffee item
32. Coffee Lovers Goodies - MAPS Coffee
$10

Item 32. Maps Coffee - 2 bags of Milk Blend Coffee (12 oz) and a basket of goodies! <<$66 Value>> https://mapscoffee.com/collections/blends/products/milk-blend
33. Let's Eat Out - Saints, Topp'd & Nicks and Jakes item
33. Let's Eat Out - Saints, Topp'd & Nicks and Jakes
$30

Item 33. Saints: $25 Gift Card / Nick and Jakes; $30 Gift Card / Topp’d: $40 Gift Card <<$90 Value>> https://saintspub.com/ https://www.lenexapublicmarket.com/Food-Drink/Toppd-Pizza-Salads https://nickandjakes.com/
34. Lenexa Rec Day Passes & Lenexa T-Shirt item
34. Lenexa Rec Day Passes & Lenexa T-Shirt
$20

Item 34. Six Lenexa Rec Center Day Passes Resident value $9 each. Non-resident value $12 each / Lenexa T-Shirt (size Large) <<$97 Value>> *Donated by Lenexa & Eisentrager Family https://www.lenexa.com/Parks-Places/Rec-Center
35. Silo Modern Farmhouse & The Rub Bar-B-Que item
35. Silo Modern Farmhouse & The Rub Bar-B-Que
$40

Item 35. Silo Modern Farmhouse: $50 Gift Card / The Rub BBQ: $50 Gift Card <<$100 Value>> https://silocanyonfarms.com/ https://www.therubbarbque.com/
36. Aldi $100 Gift Card & Hy Vee Meat Bundle item
36. Aldi $100 Gift Card & Hy Vee Meat Bundle
$50

Item 36. $100 Aldi Gift Card / $60 HyVee Meat Bundle ---------- 8 Ground Chuck patties, 8 Boneless Pork Chops, 8 Brats, and 8 Boneless Skinless Chicken Breasts <<$160 Value>> https://www.aldi.us/ https://www.hy-vee.com/
37. Custom Word Art item
37. Custom Word Art
$5

Item 37. Choose from 100 different designs. <<$15 Value>> https://www.etsy.com/shop/AllAboutWordArt
38. Top Golf item
38. Top Golf
$10

Item 38. $50 OFF Gameplay Certificate at Top Golf *Restrictions: This certificate is valid for $50 off Topgolf gameplay. May be used only once & applied to only one membership. Only one code One code may be used per group/bay. Expires 3/31/25 <<$50 Value>> https://topgolf.com/us/overland-park/
39. One 2025 Graduation Reserved Parking Spot item
39. One 2025 Graduation Reserved Parking Spot
$25

Item 39. ONE Reserved Parking Spot at the Class of 2025 Graduation Ceremony!
40. One Parking Spot @ SMW Reserved for Student or Staff item
40. One Parking Spot @ SMW Reserved for Student or Staff
$10

Item 40. One of the two Parking Spots at SMW in the Senior Lot reserved for your use March 24th - End of School Year. Open to students or staff. *Restrictions: Eligible Students or Staff must have a valid parking permit.
41. One Parking Spot @ SMW Reserved for Student or Staff item
41. One Parking Spot @ SMW Reserved for Student or Staff
$10

Item 41. Item 40. One of the two Parking Spots at SMW in the Senior Lot reserved for your use March 24th - End of School Year. Open to students or staff. *Restrictions: Eligible Students or Staff must have a valid parking permit.
42. One 2025 Graduation Reserved Parking Spot item
42. One 2025 Graduation Reserved Parking Spot
$25

Item 42. ONE Reserved Parking Spot at the Class of 2025 Graduation Ceremony!
43. One 2025 Graduation Reserved Parking Spot item
43. One 2025 Graduation Reserved Parking Spot
$25

Item 43. ONE Reserved Parking Spot at the Class of 2025 Graduation Ceremony!
44. One 2025 Graduation Reserved Parking Spot item
44. One 2025 Graduation Reserved Parking Spot
$25

Item 44. ONE Reserved Parking Spot at the Class of 2025 Graduation Ceremony!
45. Bloody Mary Goodie Basket *Just add alcohol item
45. Bloody Mary Goodie Basket *Just add alcohol
$20

Item 45. Bloody Mary Goodie Basket *Just add alcohol ---------- Bloody Mary Goodie Basket: Bloody Mary Tool Kit, V8, Tabasco, Mt. Olive Pickles, Planters Peanuts, Italica Olives, Lea & Perrins worcestershire sauce, Tajin, Crackers, Snyders Twists & Harvest Snaps. <<$70 Value>> *Donated by Journey's With Jason - Dream Vacations J.Middleton.DreamVacations.com

