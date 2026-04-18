Smyrna Pride

Hosted by

Smyrna Pride

About this event

Sales closed

Smyrna Pride's Silent Auction

Pick-up location

1125 Concord Rd SE suite b, Smyrna, GA 30080, USA

Trans Flag Art Canvas
$15

Starting bid

Fair Market Value: $50

Quirky Bird Earrings
$12

Starting bid

Fair Market Value: $40

(5) 60-Minute Massages + Shower Bursts
$200

Starting bid

Fair Market Value: $525

Blown Glass Rainbow Vase by Birch Park Studio
$17

Starting bid

Fair Market Value: $55

Rainbow Earrings by Janet Rau
$12

Starting bid

Fair Market Value: $40

Gift Card/Swag Bag by GoTo Foods
$120

Starting bid

Fair Market Value: $300

(4) Tickets to Atlanta Freedom Band Show
$28

Starting bid

Fair Market Value: $80

"Please Ask Do Tell" Illustration by Dragon Beak
$11

Starting bid

Fair Market Value: $35

Pride Suitcase + Art by Anthony Walden
$105

Starting bid

Fair Market Value: $255

$100 Dog Waste Pick-Up Gift Card by Dirty Work
$40

Starting bid

Fair Market Value

Vase by Ray Barnes
$12

Starting bid

Fair Market Value: $40

Pride Flag
$3

Starting bid

Fair Market Value: $10

Pride Flag 2
$3

Starting bid

Fair Market Value: $10

Pride Flag 3
$3

Starting bid

Fair Market Value: $10

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