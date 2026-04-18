Smyrna Pride's Silent Auction

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About this event
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Fair Market Value: $50
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Fair Market Value: $40
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Fair Market Value: $525
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Fair Market Value: $55
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Fair Market Value: $40
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Fair Market Value: $300
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Fair Market Value: $80
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Fair Market Value: $35
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Fair Market Value: $255
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Fair Market Value: $40
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Fair Market Value: $10
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Fair Market Value: $10
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Fair Market Value: $10
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