Snowflake Soiree Sponsorships

Presenting Sponsor
$10,000

■ Exclusive “Presented by” naming rights for the soiree.

■ Prime logo placement on all event materials (website, invitations, media).

■ Gift Favors related to company/brand.

■ Full-page advertisement in the event program.

■ VIP seating for a table of 6 guests.

Diamond Sponsor
$5,000

■ Prominent logo on event signage and website.

■ Half-page advertisement in the event program.

■ Tickets for 4 guests.

■ Prominent logo in sponsor social media posts.

Crystal Sponsor
$2,500

■ Logo on event signage and website.

■ Quarter-page ad in the event program. ■ Tickets for 2 guests.

■ Named in sponsor social media posts.

Table Sponsor
$1,000

■ Logo on table.

■ Tickets for 2 guests.

