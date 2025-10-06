Snowflake Soiree Sponsorships

$10,000
■ Exclusive “Presented by” naming rights for the soiree.
■ Prime logo placement on all event materials (website, invitations, media).
■ Gift Favors related to company/brand.
■ Full-page advertisement in the event program.
■ VIP seating for a table of 6 guests.
$5,000
■ Prominent logo on event signage and website.
■ Half-page advertisement in the event program.
■ Tickets for 4 guests.
■ Prominent logo in sponsor social media posts.
$2,500
■ Logo on event signage and website.
■ Quarter-page ad in the event program. ■ Tickets for 2 guests.
■ Named in sponsor social media posts.
$1,000
■ Logo on table.
■ Tickets for 2 guests.
