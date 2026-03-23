Marketing that actually Makes you Money

Not a Chamber member? No problem — we’d love to have you join us.

This ticket includes access to our Social Media Tips & Tricks workshop on April 22 featuring guest speakers 424 Degrees, plus lunch.

You’ll walk away with real, practical ideas you can actually use to grow your business online, connect with your audience, and feel more confident about what you’re posting.

Spots are limited to keep this session interactive and valuable, so be sure to reserve your seat.

Interested in attending events like this for free? Ask us about becoming a Chamber member — we’d love to have you 🙌