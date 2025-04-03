Society Of American Fight Directors Memberships

New Membership
$30

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Please note that membership increases to $45 after the first year.
Membership Renewal
$45

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Thank you for renewing your SAFD Membership!
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing