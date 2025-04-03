Society Of American Fight Directors
Society Of American Fight Directors Memberships
New Membership
$30
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Please note that membership increases to $45 after the first year.
Please note that membership increases to $45 after the first year.
seeMoreDetailsMobile
select
Membership Renewal
$45
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Thank you for renewing your SAFD Membership!
Thank you for renewing your SAFD Membership!
seeMoreDetailsMobile
select
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout