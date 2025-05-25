Solano County Taxpayers Association Memberships 2025

Individual - Annual Membership Dues
$20

Dues are payable no later than March 1st of each year. $20 per individual member $30 for member and spouse $75 Small Business
Member and spouse - Annual Membership Dues
$30

Dues are payable no later than March 1st of each year.
Small business - Annual Membership Dues
$75

$20 per individual member $30 for member and spouse $75 Small Business
$

