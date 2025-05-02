Sales closed

Solid Strides's Silent Auction

Pick-up location

33826 Orchard Ave, Creswell, OR 97426, USA

Quilt: "Mare and Foal" item
Quilt: "Mare and Foal"
$400

Starting bid

"Mare and Foal" - Pieced by Lisa Bartee; quilted and finished by Tomme Fent, Troutdale, Oregon. This multifunctional quilt comes with a hanging sleeve if you would like to hang it or use it as a blanket. It measures 56" x 75", and the batting is 80% cotton and 20% polyester. This is valued at $1,200.
Quilt: "Running Free" item
Quilt: "Running Free"
$250

Starting bid

"Running Free" -- Made by Tomme Fent, Troutdale, Oregon. This functional quilt measures 62" x 73" and has batting made of 80% cotton and 20% polyester. It is valued at $650.
Two night stay at The Eugene Dome item
Two night stay at The Eugene Dome
$250

Starting bid

Get a two-night stay at The Eugene Dome through December 23rd, 2025! This offer is not valid on major US holidays or Friday through Saturday night. It is valid for Sunday through Thursday stays. The Dome features an open studio-style layout with privacy curtains for the bedroom. The bedroom includes a queen-sized mattress and an air bed for extra guests. Amenities include a full kitchen with essential appliances and provisions like coffee, pasta, and rice. The property spans five acres with new trails, a pond, a hot tub, an outdoor picnic table, and a fire pit. Enjoy privacy in this serene setting surrounded by vineyards and farmland, with no nearby neighbors. This is a combined value of $500. Learn more about The Eugene Dome at www.theeugenedome.com.
Horse Guard Gift Basket
$75

Starting bid

Horse Guard Gift Basket Includes: 10lb Hoof and Hair Guard, 9lb Flix Horse Treats, HG Brush, Hoof Pick, and Tail Bag in a handy tote! $130 Value.
$50 McMenamins gift certificate item
$50 McMenamins gift certificate
$25

Starting bid

Enjoy a meal at the family-owned, Northwest Classic, McMenamins! Enjoy good food and handcrafted beer, wine, cider spirits and coffee at one of the many McMenamins locations around Oregon and Washington.
$25 Wilco gift card item
$25 Wilco gift card
$15

Starting bid

Shop for people, pets, livestock, farm and garden supplies at your local, member-owned, Wilco Farm Store with this $25 Gift Card!
$25 Wilco gift card
$15

Starting bid

Shop for people, pets, livestock, farm and garden supplies at your local, member-owned, Wilco Farm Store with this $25 Gift Card!
$90 Three Trees Therapy gift certificate item
$90 Three Trees Therapy gift certificate
$45

Starting bid

Pamper yourself with deep tissue massage, trigger point, cupping or myofascial release therapies, courtesy of Amy Coumas, LMT #26075 at Three Trees Therapy in Cottage Grove.
Two Oregon Shakespeare Festival vouchers item
Two Oregon Shakespeare Festival vouchers
$75

Starting bid

Two Oregon Shakespeare Festival vouchers for up to $150. These must be used during the 2025 season. This season's plays include: Julius Caesar, The Importance of Being Earnest, August Wilson's "Jitney", Shane, Fat Ham, As You Like It, Quixote Nuevo, The Merry Wives of Windsor, and Into the Woods. Learn more about the 2025 season and each play at osfashland.org.
$50 Pleasant Hill Feed Gift Card and Hat
$35

Starting bid

Family-Owned Pleasant Hill Feed and Farm Supply cares for your pets, livestock and family with all of the supplies you need! Can't find something in store? Ask if it can be ordered for you! Supporting Pleasant Hill and the surrounding communities for nearly 25 years!
Rock Star Birthday Party at MEPAA item
Rock Star Birthday Party at MEPAA
$100

Starting bid

Rock Camp style birthday party at MEPAA with all instruments and instruction provided!! $200 Value Song suggestions welcomed but need to be approved for appropriate content and ability to teach by music mentors. 10 party guests are included in the Birthday Packages, maximum of 15 allowed and any extra guests need to be approved by a staff member with an additional cost of $10 per guest. All parties are a maximum of two hours and include structured art and music time, cake and eating time and short free time.
Antique Cloisonne with Zoisite Ruby and Seed Beads Necklace item
Antique Cloisonne with Zoisite Ruby and Seed Beads Necklace
$15

Starting bid

Antique Cloisonne with Zoisite Ruby and Seed Beads necklace with sterling silver clasp. Handmade by Patrice Moltz, $30 Value
Round Seraphinite with Faceted Flourite Necklace item
Round Seraphinite with Faceted Flourite Necklace
$15

Starting bid

Round Seraphinite with Faceted Flourite necklace with sterling silver clasp. Handmade by Patrice Moltz, $30 Value
Round and Rectangular Cut Tourmaline Necklace item
Round and Rectangular Cut Tourmaline Necklace
$15

Starting bid

Round and Rectangular Cut Tourmaline necklace with sterling silver clasp. Handmade by Patrice Moltz, $30 Value
Turquoise and Faceted Jasper Necklace item
Turquoise and Faceted Jasper Necklace
$15

Starting bid

Turquoise and Faceted Jasper necklace with sterling silver clasps. handmade by Patrice Moltz, $30 Value
Quilt: "Horseshoes and Stars"
$250

Starting bid

"Horseshoes and Stars" quilted by Tommie Fent, Troutdale, Oregon. This piece measures at 42" x 58", $450 Value
$100 Discount Windows Gift Certificate item
$100 Discount Windows Gift Certificate
$45

Starting bid

Shop windows, doors, and everything needed to install them at Discount Windows in Junction City!
2013 Custom Saddlery Everest R. item
2013 Custom Saddlery Everest R.
$950

Starting bid

This saddle is a 2013 Custom Saddlery Everest R, 17.5” seat, standard 16” flap, m/w tree, monoflap, Buffalo leather. Valued at $2,000.
Equine Musculoskeletal Unwinding Online Course - April Love item
Equine Musculoskeletal Unwinding Online Course - April Love
$275

Starting bid

Sponsored by Holistic HorseWorks: This course teaches soft, gentle moves to manually release “stuck” areas in the body, helping the skeleton stay in proper form so horses can move correctly and comfortably. $800 Value
Equine CranioSacral Energy Work - April Love item
Equine CranioSacral Energy Work - April Love
$100

Starting bid

Sponsored by Holistic HorseWorks: this online course helps address the long-term effects of head trauma, such as head tossing, spooking, allergies, autoimmune issues, and more. $210 Value
Pottery pitcher item
Pottery pitcher
$35

Starting bid

This ceramic pitcher was made by Craig Fent - Ceramic Artists and has a $65 Value
Wildlife Safari gift basket
$40

Starting bid

Includes a basket, a Velcro-footed lemur, a water bottle, a stuffed cheetah, and a set of plastic animals. $80 Value
Beach basket
$30

Starting bid

This beach basket for kids includes a toy basket for transportation, crab goggles, a hooded beach towel, and a set of beach toys (1 dumper, 1 digger, 1 bulldozer, 1 collapsible beach bucket, 4 sea molds, 2 shovel rake tools, and 1 mesh bag). $75 Value
$100 Benessere Chiropractic gift certificate item
$100 Benessere Chiropractic gift certificate
$45

Starting bid

This Benessere Chiropractic gift certificate is valid for an hour-long massage with the LMT of your choice! $100 Value
14" Ceramic Planter of Flowers
$40

Starting bid

This 14" Ceramic Flower Planter contains Dahlietta Julia Dahlia, Red Nemesia, and Easy Wave White Petunia. Created and donated by Decide2fly LLC. $85 Value
Michaud Columbia Valley Riesling item
Michaud Columbia Valley Riesling
$14

Starting bid

Do you enjoy a nice white wine? Enjoy this bottle of Michaud Columbia Valley Riesling donated by Decide2fly LLC! $27 Value
Gabrielle Ashley Cabernet Sauvignon 2020 Reserve item
Gabrielle Ashley Cabernet Sauvignon 2020 Reserve
$17

Starting bid

Are you a fan of red wine? Enjoy this Gabrielle Ashley Cabernet Sauvignon 2020 Reserve donated by Decide2fly LLC! $33 Value
2 tickets for Paint Your Pet Night at Art With Alejandro item
2 tickets for Paint Your Pet Night at Art With Alejandro
$50

Starting bid

Looking to celebrate your fur friend? Join us for Paint Your Pet Night at Art With Alejandro studio in the 5th St Market Alley. Turn your favorite pet photo into a work of art—no art skills required! We’ll guide you step-by-step. All supplies are provided, along with a complimentary drink. BYOB is welcome. This is a monthly event! $100 Value
Oil dispenser (left in image) item
Oil dispenser (left in image)
$13

Starting bid

Do you have oils and want a cool dispenser for them? Check out this sandy blue oil dispenser! $25 Value
Oil dispenser (right in image) item
Oil dispenser (right in image)
$13

Starting bid

Do you have oils and want a cool dispenser for them? Check out this black and ashy-gray oil dispenser! $25 Value

