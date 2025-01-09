eventClosed

Solomons Mission Center's Silent Auction

14454 Solomons Island Rd S, Solomons, MD 20688, USA

Vintage Bing & Grondahl Mother's Day Plate- 1976 item
Vintage Bing & Grondahl Mother's Day Plate- 1976
$5

Pristine condition, each plate is part of a set spanning 1971-1977 (missing 1972) . Size = 6 inches.
Vintage Bing & Grondahl Mother's Day Plate- 1971 item
Vintage Bing & Grondahl Mother's Day Plate- 1971
$5

Pristine condition, each plate is part of a set spanning 1971-1977 (missing 1972) . Size = 6 inches.
Vintage Bing & Grondahl Mother's Day Plate- 1975 item
Vintage Bing & Grondahl Mother's Day Plate- 1975
$5

Pristine condition, each plate is part of a set spanning 1971-1977 (missing 1972) . Size = 6 inches.
Vintage Bing & Grondahl Mother's Day Plate- 1973 item
Vintage Bing & Grondahl Mother's Day Plate- 1973
$5

Pristine condition, each plate is part of a set spanning 1971-1977 (missing 1972) . Size = 6 inches.
Vintage Bing & Grondahl Mother's Day Plate- 1977 item
Vintage Bing & Grondahl Mother's Day Plate- 1977
$5

Pristine condition, each plate is part of a set spanning 1971-1977 (missing 1972) . Size = 6 inches.
Vintage Bing & Grondahl Mother's Day Plate- 1974 item
Vintage Bing & Grondahl Mother's Day Plate- 1974
$5

Pristine condition, each plate is part of a set spanning 1971-1977 (missing 1972) . Size = 6 inches.
The Anunciation - Alabaster Hand Carved Italian Plate item
The Anunciation - Alabaster Hand Carved Italian Plate
$10

Purchased in Florence in 1985, this incredible reproduction from studio Dante di Voteradici is in pristine condition.
Nativity - Alabaster Hand Carved Italian Plate item
Nativity - Alabaster Hand Carved Italian Plate
$10

Purchased in Florence in 1985, this incredible reproduction from studio Dante di Voteradici is in pristine condition.
Vintage Crown Staffordshire Demitasse Cup and Saucer Sets item
Vintage Crown Staffordshire Demitasse Cup and Saucer Sets
$20

Pristine condition. Beautiful demitasse cups and saucers of fine bone china, total of 3 cups and 4 saucers. From England. Cup is 2 inches high.
Antique French Porcelain Limoges Demitasse Cup item
Antique French Porcelain Limoges Demitasse Cup
$5

Beautiful ornate antique demitasse with painted flowers and gilded edges. Cup is 2 inches high.
Antique Victorian Square Porcelain Demitasse Cup/Saucer item
Antique Victorian Square Porcelain Demitasse Cup/Saucer
$10

Gorgeous antique Victorian square porcelain demitasse cup and saucer with gold trim and flowers. Pristine condition. Cup is 2 inches high.
Antique Royal Worcester Blue Blossom Demitasse Cup/Saucer item
Antique Royal Worcester Blue Blossom Demitasse Cup/Saucer
$10

Pristine condition, beautiful demitasse cup and saucer, fine bone china. Cup is 2 inches high.
Antique Royal Vienna Demitasse Cup/Saucer item
Antique Royal Vienna Demitasse Cup/Saucer
$10

Pristine condition, gorgeous demitasse cup and saucer depicting horse and rider with matching holly on the back of the cup. Cup is 2 inches high.
Antique Castleton Royal Demitasse Cup/Saucer item
Antique Castleton Royal Demitasse Cup/Saucer
$10

Perfect condition, gorgeous antique ornate gold rimmed demitasse cup and saucer. Cup is 2 inches high.
Vintage Rosenthal China Egg Cup item
Vintage Rosenthal China Egg Cup
$5

Mid-century egg cup with rare rooster pattern and tiny chickens with green trim.
Antique Royal Crown Derby Wilmot Demitasse Cup/Saucer item
Antique Royal Crown Derby Wilmot Demitasse Cup/Saucer
$10

Absolutely beautiful and in perfect condition, light blue flowers. Cup is 2 inches high.
Vintage State of Maryland Demitasse Cup/Saucer item
Vintage State of Maryland Demitasse Cup/Saucer
$5

Cup is 2 inches high. Perfect condition!
Antique Meissen Demitasse Creamer item
Antique Meissen Demitasse Creamer
$5

This is a gorgeous dainty demitasse creamer with gilded gold edges and hand painted flowers. 2 inches high.
Antique Floral Demitasse Teacup/Saucer item
Antique Floral Demitasse Teacup/Saucer
$10

Pristine condition, pink flowers , gilded edges. Cup is 2 inches high.

