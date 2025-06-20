Somerset County Chamber of Commerce Memberships 2025

1-10 Emloyees
$220

Renews yearly on: November 30

11-25 Employees
$300

Renews yearly on: November 30

26- 50 Employees
$380

Renews yearly on: November 30

51-100 Employees
$520

Valid for one year

101-150 Employees
$635

Renews yearly on: November 30

151-300 Employees
$750

Renews yearly on: November 30

301-500 Employees
$865

Renews yearly on: November 30

Over 500 Employees
$1,200

Renews yearly on: November 30

Agriculture
$165

Renews yearly on: November 30

Growers, diary/ livestock producers, active family farming) ONLY less than 10 employees.

Financial Institutions
$600

Renews yearly on: November 30

$7.00 per million of deposits in Somerset County ($600 minimum). If this is over $600, please get in touch with the Chamber for further guidance: 814-445-6431

Utilities
$450

Renews yearly on: November 30

1-50 employees: $450

For businesses with over 50 employees, please use the regular pricing listed above that applies to your business size.

Government/ Municipalities
$220

Renews yearly on: November 30

Less than 10 Employees: $220.

For businesses with over 10 employees, please use the regular pricing listed above that applies to your business size.

Public School Systems
$175

Renews yearly on: November 30

Elementary/ High School

Secondary Education
$350

Renews yearly on: November 30

College/ Universities

Service Clubs/ Non-Profit Organizations
$150

Renews yearly on: November 30

Less than 10 Employees: $150.

For businesses with over 10 employees, please use the regular pricing listed above that applies to your business size.

Friends of the Chamber
$55

Renews yearly on: November 30

For non-business individuals or families that want to stay connected to the business community and have an active role in advancing the county.

