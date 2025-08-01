Sotomayor Band Gear Shop

New Marching shoes -- please be sure that size is available prior to purchase.
White practice shirt - Dri FIt
(Images are mock up graphics)
Black travel shirt - Dri Fit
(Images are mock up graphics)
Black Travel Shirt - Dri Fit
(worn under marching uniform)
(Images are mock up graphics)
BLACK Shorts gym shorts with band logo
(Images are mock up graphics)
Black Compression shorts
(worn under marching uniform)
(Images are mock up graphics)
Black duffle bag
(Images are mock up graphics)
64oz Igloo Water Jug - Grey
Solid Black Socks
(worn with marching uniform)
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!