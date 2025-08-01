Sotomayor Band Gear Shop

NEW Marching Shoes-LIMITED STOCK AVAILABLE item
$50

New Marching shoes -- please be sure that size is available prior to purchase.

WHITE Practice shirt item
$30

White practice shirt - Dri FIt


(Images are mock up graphics)

BLACK Travel Shirt item
$30

Black travel shirt - Dri Fit


(Images are mock up graphics)

BLACK Compression Shirt item
$30

Black Travel Shirt - Dri Fit

(worn under marching uniform)


(Images are mock up graphics)

BLACK Practice/Travel shorts item
$40

BLACK Shorts gym shorts with band logo


(Images are mock up graphics)

BLACK compression shorts item
$25

Black Compression shorts

(worn under marching uniform)


(Images are mock up graphics)

Duffle bag item
$50

Black duffle bag


(Images are mock up graphics)

Water Jug item
$10

64oz Igloo Water Jug - Grey

Black Socks item
$2

Solid Black Socks

(worn with marching uniform)

