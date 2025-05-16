Thy Kingdom Come International Church
eventClosed
Soul Food Kitchen Pop-Up
addExtraDonation
$
Catfish Dinner
$25
Comes with mango coleslaw or green beans & mac & cheese, beverage and dessert
Comes with mango coleslaw or green beans & mac & cheese, beverage and dessert
seeMoreDetailsMobile
closed
Chicken Wing Dinner
$25
Comes with mango coleslaw or green beans & mac & cheese, beverage and dessert
Comes with mango coleslaw or green beans & mac & cheese, beverage and dessert
seeMoreDetailsMobile
closed
Combo
$35
Comes with mango coleslaw or green beans & mac & cheese, beverage and dessert
Comes with mango coleslaw or green beans & mac & cheese, beverage and dessert
seeMoreDetailsMobile
closed
Extra Side
$5
Mango Coleslaw
Mango Coleslaw
seeMoreDetailsMobile
closed
Extra Side
$5
Mac & Cheese
Mac & Cheese
seeMoreDetailsMobile
closed
Extra Side
$5
Southern Green Beans
Southern Green Beans
seeMoreDetailsMobile
closed
Delivery Charge
$5
For three (3) or more dinners pay a delivery fee
For three (3) or more dinners pay a delivery fee
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout