71st SER Beta Silent Auction

SER Beta Auction Table in the Vendor Area

The Turtle Ceramic Wax Warmer item
The Turtle Ceramic Wax Warmer
$25

Electric Wax Melt Warmer, Turtle Ceramic Wax Warmer Burner for Scented Wax Cubes, Candle Wax Melter with 2 Light Bulbs Fragrance Oil Warmer for Home Bedroom Aromatherapy
Turtle Measuring Cup Set item
Turtle Measuring Cup Set
$15

Enjoy this one-of-aa-kind turtle measuring cup set. Fun and functional describe this measuring cup set. The peppers stack to save space in your kitchen while offering a unique accent.
Large outdoor solar turtle statue item
Large outdoor solar turtle statue
$40

1pc Solar Garden Outdoor Statue Decoration, Turtle Garden Statue Patio Decoration Gap, Cute Turtle Figurine with 7 LED Lights Porch Decoration for Outdoor Patio
Chi Eta Phi Lunch Bag and Hot/Cold Tumbler Set item
Chi Eta Phi Lunch Bag and Hot/Cold Tumbler Set
$20

Black Neoprene Lunch Bag with a popular Chi Eta Phi design and Reduce Hydrate Pro Hot/Cold Tumbler with XHQ design.
Steve Madden Paula "Yellow Croco" Pumps item
Steve Madden Paula "Yellow Croco" Pumps
$40

Steve Madden Paula "Yellow Croco" Pumps Heel height 4" Size 6.5 Medium Value $100.00
Patricia Nash Reiti Tooled Green Leather Wallet item
Patricia Nash Reiti Tooled Green Leather Wallet
$25

Patricia Nash Reiti Tooled Leather Wallet - Green Measures 4.5" x 4.5" when closed Value: $109.00
Chi Eta Phi Bag item
Chi Eta Phi Bag
$15

Chi Eta Phi Bag Starting bid: $15
Chi Eta Phi Decorative Paddle item
Chi Eta Phi Decorative Paddle
$50

Chi Eta Phi Decorative Paddle Starting Bid: $50
Chi Eta Phi Greeks symbols blankets item
Chi Eta Phi Greeks symbols blankets
$20

Chi Eta Phi Greeks symbols throw blankets
Turtle picture frame item
Turtle picture frame
$15

Turtle picture frame
Turtle Visor clip item
Turtle Visor clip
$5

Turtle Visor clip and reusable air freshner
Turtle Trinket Tray item
Turtle Trinket Tray
$5

Turtle Trinket /Jewlely /coin Tray
Patricia Nash Reiti Tooled Green Leather Wallet item
Patricia Nash Reiti Tooled Green Leather Wallet
$25

Patricia Nash Reiti Tooled Leather Wallet - Green Measures 4.5" x 4.5" when closed Value: $109.00
SelfCare Basket item
SelfCare Basket
$100

SelfCare Basket
Travel Essential Gift Package item
Travel Essential Gift Package
$40

Description: Items in package include, green travel cup, lunch boxs, cookware, etc.. come to auction table to view!
XHO Crystal Decanter item
XHO Crystal Decanter
$50

Description: This luxurious XHO Crystal Decanter is used for storing and serving whiskey, wine, or other fine beverages. This Decanter will bring both style and functionality to your home bar.
Bamboo Kitchen Utensil Set with apron item
Bamboo Kitchen Utensil Set with apron
$25

This Bamboo Kitchen Utensil Set is is sustainable, durable , and lightweight. In addition, they are heat-resistant, allowing for various task without melting or warping. The apron is a added bonus to the set!
Green and Yellow Meeting Journal item
Green and Yellow Meeting Journal
$10

This thoughtfully designed layout of the meeting notebook will help you stay organized during meetings.
One of a Kind Basket item
One of a Kind Basket
$75

Microwave Hottie Turtle heating pad, XHO Tissue Box, Portable Salad container, XHO Cosmetic Bag, Vera Bradley Change Purse and ID Holder. Insulated Thurmal Cup, XHO cap. Selection of items to include heating pad and an assortment of XHO items to add to your collection!
Monet Turtle Bangle Bracelet item
Monet Turtle Bangle Bracelet
$15

Jewelry Gold Tone Turtle Bangle Bracelet
TruMedic TruRelief Impact TX is a deep tissue, percussive th
$40

The TruMedic TruRelief Impact TX is a deep tissue, percussive therapy massager. With four different speed settings and 5 interchangeable Impact Therapy heads you will be relived of your soreness. It is cordless, light weight, and rechargeable so you can take it with you on-the-go!
XHO Sisterhood tote bag item
XHO Sisterhood tote bag
$15

Sisterhood canvas tote bag os the ultimate sidekick for any journey. It's your go to gear for all adventures big and small!
Adriann Papell Green Gown size 10 item
Adriann Papell Green Gown size 10
$40

Adriann Papell Green Gown size 10 Value: $229 This Ruffel Crape Green Halter Gown is a great option for you formal events.
Green Turtle Platter item
Green Turtle Platter
$20

Green Turtle Platter for those special occasion dinners or hosint your Chi Eta Phi Sorors and Fraters.

