South End Business Alliance

Hosted by

South End Business Alliance

About this raffle

South End Business Alliance Holiday Raffle 2024

Dine The South End
$10
Includes: Burro Bar South End $250 Gift Card * Mistral $150 Gift Card * Cosmica / Spy Bar $100 Gift Card * Yellow Door Taqueria $100 Gift Card * JJ Foley's Cafe $50 Gift Card * The Beehive $100 Gift Card * Walden Local Butcher Shop $100 Gift Card (Total Value: $850)
Shop The South End
$10
Includes: SAULT New England $200 Gift Card, South End Hat + Tote * Eye Level Sunglasses $289 value * M. Flynn Jewelry $50 Gift Card * Parkside Bookshop Tote Bag + Cap * Dress Boston $75 Gift Card * Modern Relik $100 Gift Card * BOS Shop $25 Gift Card * Lekker $100 Gift Card * Kodomo $75 Gift Card (Total Value: $1,050)
Creative South End Experiences
$10
Includes: Clay Lounge (2) Free Seats in a one-time workshop $180 value * Dahlia $50 towards weaving lesson or workshop * Sky Candle Co. (2) Standard Candle Bar Experience $100 value *Speak Easy Stage Co: Pair of tickets to see any one of their remaining shows-$170 * Giclée Print from ONEIL Studio “South End Brownstones” $40 value * Stitch & Tickle $50 Gift Card * Gifted $50 Gift Card * Boston Fiber $50 Gift Card * Tadpole $100 Gift Card * Flock $50 Gift Card (Total Value: $840)
Balance & Self Care
$10
Includes: Étant, A Spa for Well Being $50.00 Gift Card * The METHOD Performance and Physical Therapy Free Physical Therapy Initial Evaluation $299 value * Michele Mercaldo Jewelry Silver earrings $120 value * Life Alive $50 Gift Card * The Wine Emporium $50 Gift Card * Bittersweet Violet Bostonian Collection $16 value * Cadeau Boutique $100 Gift Card * FRED’S Moroccan candle $50 value * Boon Plant Bar $100 Gift Card * My Pilates Studio Intro Bundle $300 value (Total Value: $1,135)
Local Food Lovers
$10
Includes: Cheese Cave Tour from Formaggio South End $300 value * Polkadog Bakery $50 Gift Card * Walden Local Butcher Shop $100 Gift Card * Siena Farms South End $50 Gift Card * Foodie's Markets $50 Gift Card * PATCH NYC Woodland Fable candle & flannel scarf $132 value * Myers+Chang Dinner for Two $150 value (Total Value: $835)
The South End Weekender
$10
Includes: Chef's Table South End Dinner Experience for Two $300 value * Sophie Hughes $150 Gift Card * Black Lamb $100 Gift Card + Black Lamb Swag Bag $100 value * South End Buttery $100 Gift Card * Dray Drinks $25 Gift Card * Walden Local Butcher Shop $100 Gift Card * Boston Fiber Co. $50 Gift Card * The Upton $200 Gift Card (Total Value: $1,125)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!