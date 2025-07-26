South Grand Prairie Chey-Anne Dance Team 2025-2026 Sponsorship

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Boot Buddy Sponsor Benefits
-Social media recognition
-Recognition in 2026 Spring Show program
*Sponsorship valid thru June 2026
Social Sponsor Benefits
-All Boot Buddy benefits
-8x10 signed team photo
*Sponsorship valid thru June 2026
Sequin Sponsor Benefits
-All Social Sponsor benefits
-Business Name/Logo on back of 25-26 Mini-Clinic shirt
-Quarter Page ad in 2026 Spring Show program
*Sponsorship valid thru June 2026
Kickline Sponsor Benefits
-All Sequin Sponsor benefits
-1/2 page ad in 2026 Spring Show program
-Recognition on Team Website
*Sponsorship valid thru June 2026
Spotlight Sponsor Benefits
-All Kickline Sponsor benefits
-Full Page ad in 2026 Spring Show program
-2 complimentary tickets to 2026 Spring Show
*Sponsorship valid thru June 2026
