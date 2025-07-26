South Grand Prairie Chey-Anne Dance Team 2025-2026 Sponsorship

Boot Buddy *Alumni & Individual Only
$25

Boot Buddy Sponsor Benefits

-Social media recognition

-Recognition in 2026 Spring Show program


*Sponsorship valid thru June 2026


Social Sponsor
$250

Social Sponsor Benefits

-All Boot Buddy benefits

-8x10 signed team photo


*Sponsorship valid thru June 2026

Sequin Sponsor
$500

Sequin Sponsor Benefits

-All Social Sponsor benefits

-Business Name/Logo on back of 25-26 Mini-Clinic shirt

-Quarter Page ad in 2026 Spring Show program


*Sponsorship valid thru June 2026

Kickline Sponsor
$750

Kickline Sponsor Benefits

-All Sequin Sponsor benefits

-1/2 page ad in 2026 Spring Show program

-Recognition on Team Website


*Sponsorship valid thru June 2026

Spotlight Sponsor
$1,000

Spotlight Sponsor Benefits

-All Kickline Sponsor benefits

-Full Page ad in 2026 Spring Show program

-2 complimentary tickets to 2026 Spring Show


*Sponsorship valid thru June 2026

