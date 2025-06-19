eventClosed

South Hardin Baseball And Softball Inc's Silent Auction

auction.pickupLocation

474 Cecil Ave, Cecilia, KY 42724, USA

Great Clips basket item
Great Clips basket
$25

auctionV2.input.startingBid

$120 value Shampoo, conditioner, hairspray, leave in conditioner, wet brush, hair spackle, 2 hair cuts #110
Softball basket item
Softball basket
$5

auctionV2.input.startingBid

Diamonds are a girl’s best friend sign three headbands, bracelet, earrings, small softball bag Value $20 #64
2 Holiday World Tickets item
2 Holiday World Tickets
$25

auctionV2.input.startingBid

2 Holiday World Tickets Valued $120 Donated by Holiday World #37
Gift card bundle item
Gift card bundle
$15

auctionV2.input.startingBid

$50 Texas road house gift card 2 entrees for Cracker Barrel Value $80 Donated by Karbec & Cracker Barrel #33
Tickets item
Tickets
$20

auctionV2.input.startingBid

4 tickets to Louisville Sluggers Museum & Factory Value $100 #31
Wyld oak photo session item
Wyld oak photo session
$15

auctionV2.input.startingBid

Wyld oak photography one hour session Donated by: Wyld Oak photography #1
Snow Dogs party package item
Snow Dogs party package
$20

auctionV2.input.startingBid

Snow dogs Package Value $150 Donated by snow dogs #2
Clippin ain’t easy basket item
Clippin ain’t easy basket
$5

auctionV2.input.startingBid

Free hair cut Koozie Value $50 Donated by clipping ain’t easy Ben Sylvester #3
Christmas Lot item
Christmas Lot
$5

auctionV2.input.startingBid

4 Pillow covers, Christmas bag, & potholders holders Value $20 Donated by Royalty family #4
Pitcher & Cup item
Pitcher & Cup
$5

auctionV2.input.startingBid

Pitcher & cup Value $30 Donated by Royalty family #5
3 pool floats item
3 pool floats
$5

auctionV2.input.startingBid

3 pool floats Donated by Royalty family #6
Bogg mom kit item
Bogg mom kit
$5

auctionV2.input.startingBid

Sunscreen, zipper pouch, sunscreen, hand mirror. Value $20 Donated by Royalty family #7
Teacher gift item
Teacher gift item
Teacher gift
$5

auctionV2.input.startingBid

2 wood teacher signs Value $10 #9
Youth softball basket item
Youth softball basket
$5

auctionV2.input.startingBid

Youth small softball shirt Socks Small softball bag Press #10
Spa kit item
Spa kit
$5

auctionV2.input.startingBid

Value $30 #11
Wooden baseball game item
Wooden baseball game
$5

auctionV2.input.startingBid

Wooden baseball game Donated by Barner Family #12
Hair bow basket item
Hair bow basket
$5

auctionV2.input.startingBid

Variety of hair bows Value $40 #8
Halloween set item
Halloween set
$5

auctionV2.input.startingBid

Halloween blanket set, socks, head band Value $25 #13
Blanket item
Blanket
$5

auctionV2.input.startingBid

Purple blanket 50x60 inch Value $20 #14
Softball bundle item
Softball bundle
$5

auctionV2.input.startingBid

Softball pillow, softball bag, and softball water bottle Value $25 #15
Softball Basket item
Softball Basket
$5

auctionV2.input.startingBid

Softball bottle, socks, brush, mirror, make up bag, bracelet Value $25 #16
UK Koozie item
UK Koozie
$5

auctionV2.input.startingBid

UK Koozie Value $30 #17
Baseball bundle item
Baseball bundle
$5

auctionV2.input.startingBid

Baseball momma bundle XL shirt, earrings, bubble gum bat Value $35 #18
Coca Cola shirt item
Coca Cola shirt
$5

auctionV2.input.startingBid

Adult XS Coca Cola shirt Value $15 #19
Baseball shirt item
Baseball shirt
$5

auctionV2.input.startingBid

Baseball momma shirt Adult Medium Value $20 #20
Crewneck sweatshirt item
Crewneck sweatshirt
$5

auctionV2.input.startingBid

GO CATS crewneck sweat shirt Adult large Value $30 #21
Bowling green Hot Rod tickets item
Bowling green Hot Rod tickets
$10

auctionV2.input.startingBid

BowlingGreen Hot Rod 4pk tickets Donated by BG Hot Rods Value $60 #60
Cincinnati Reds Tickets item
Cincinnati Reds Tickets
$10

auctionV2.input.startingBid

4 view level tickets or 2 terrace line tickets Value $60 #23
2 St. Louis Cardinal Tickets item
2 St. Louis Cardinal Tickets
$10

auctionV2.input.startingBid

2 St. Louis Cardinal Tickets #24
New Balance Cleats item
New Balance Cleats
$10

auctionV2.input.startingBid

Brand new New Balance Cleats women’s 5.5 value $60 #25
Beetlejuice shirt item
Beetlejuice shirt
$5

auctionV2.input.startingBid

Nettle juice Adult Medium baseball Donated by Royalty family #26
LA colors Countdown item
LA colors Countdown
$5

auctionV2.input.startingBid

LA colors countdown Value $20 #27
Churchill Downs Trifecta Package item
Churchill Downs Trifecta Package
$50

auctionV2.input.startingBid

Churchill Downs trifecta package 1 table for 8 on millionaires Row Chef’s table lunch/dinner Reserved seating Value $384 #28
Wii fitness Set item
Wii fitness Set
$5

auctionV2.input.startingBid

Wii fitness set Value $60 #29
Texas Roadhouse bucket item
Texas Roadhouse bucket
$10

auctionV2.input.startingBid

$40 gift card, seasoning, peanuts, & bucket Value $50 #30
Ginger bread basket item
Ginger bread basket
$5

auctionV2.input.startingBid

Ginger bread gift basket Rug, table runner, & tree skirt Value $20 Donated by Royalty family #32
Discovery kids marine lamp item
Discovery kids marine lamp
$5

auctionV2.input.startingBid

Discovery kids marine lamp Value $20 Donated by Barner family #34
Easy bake oven item
Easy bake oven
$5

auctionV2.input.startingBid

Easy Bake Oven Value #40 Donated by Barner Family #35
Sofia 1st game & book item
Sofia 1st game & book item
Sofia 1st game & book
$5

auctionV2.input.startingBid

Sofia 1st game & book Value $25 Donated by Barner family #36
Disney Cups item
Disney Cups
$5

auctionV2.input.startingBid

Disney Mickey Mouse cups Value $38 Donated by Sara Knight #38
Steel Excavator item
Steel Excavator
$10

auctionV2.input.startingBid

Steal Excavator Value $65 Donated by Sara Knight #39
RC Robot car item
RC Robot car
$5

auctionV2.input.startingBid

RC Robot Car Value $15 Donated by Sara Knight #40
Baseball mom set item
Baseball mom set
$5

auctionV2.input.startingBid

Key chain Earrings Air freshener Makeup bag Donated by Peters Family Value $20 #41
Softball mom set item
Softball mom set
$5

auctionV2.input.startingBid

Earrings Wristlet Keychain Value $20 Donated by peters family #42
Party animal chain and ball item
Party animal chain and ball
$10

auctionV2.input.startingBid

Party animal chain & ball Value $25 Donated by Savannah Bananas #43
Evo shield firefighters jersey item
Evo shield firefighters jersey
$10

auctionV2.input.startingBid

Evoshield Fire Fighter youth Medium Jersey Donated by Savannah Bananas Value $40 #44
Banana Glove item
Banana Glove
$10

auctionV2.input.startingBid

Savannah Bananas A450 Banana Glove Value $50 Donated by Savannah Banana #45
Texas Tailgate Hat & Koozie item
Texas Tailgate Hat & Koozie
$5

auctionV2.input.startingBid

Texas Tailgate Hat & Koozie Value $30 Donated by Savannah Banana #46
Party Animal tball glove & ball item
Party Animal tball glove & ball
$10

auctionV2.input.startingBid

Party animal Tball glove A200. & Ball Value $50 Donated by Savannah Banana #48
Fire Fighter Hat item
Fire Fighter Hat
$10

auctionV2.input.startingBid

Firefighters Hat Value $40 Donated by Savannah Banana #49
Evoshield Tailgates jersey item
Evoshield Tailgates jersey
$10

auctionV2.input.startingBid

Savannah Banana Tailgates youth Medium Jersey Donated by Savannah Bananas #50
Party animal glove & koozie item
Party animal glove & koozie
$10

auctionV2.input.startingBid

Party animal glove A450. & Koozie Donated by Savannah Bananas #52
Savannah Banana Hat item
Savannah Banana Hat
$10

auctionV2.input.startingBid

Savannah Banana Hat Value $40 Donated by Savannah Bananas #54
Party animal Tball glove & ball item
Party animal Tball glove & ball
$10

auctionV2.input.startingBid

Savannah Banana Party Animal Tball glove & ball Value $50 #55
Savannah Banana Basket item
Savannah Banana Basket
$10

auctionV2.input.startingBid

Savannah Banana Basket Ball, chain, player cards, sticker, Koozie Value $60 Donated by Savannah Banana #56
Softball Crewneck item
Softball Crewneck
$5

auctionV2.input.startingBid

Adult small Softball vibes crewneck Value $20 Donated by Barner family #58
Baseball lot item
Baseball lot
$5

auctionV2.input.startingBid

Game day baseball shirt Adult large, earrings, wristlet Value $30 Donated by Peters family #59
Baseball lot item
Baseball lot
$5

auctionV2.input.startingBid

Baseball mom bag, hat, earrings Value $35 Donated by Peters family #60
Softball sign bundle item
Softball sign bundle
$5

auctionV2.input.startingBid

Pitcher metal sign, earrings, headbands, bracelet Value $20 Donated by Peters Family #61
Softball kit item
Softball kit
$5

auctionV2.input.startingBid

Softball home sweet home sign, wristlet, earrings, bracelet Value $20 Donated by Peters family #62
Baseball shirt item
Baseball shirt
$5

auctionV2.input.startingBid

My favorite baseball player calls me mom Value $15 Donated by Peters family #63
Small baseball wreath item
Small baseball wreath
$5

auctionV2.input.startingBid

Small baseball wreath Value $15 #65
Grace shirt & soccer earring item
Grace shirt & soccer earring
$5

auctionV2.input.startingBid

Adult small Grace shirt and soccer earrings Value $25 donated by Knight family #66
Softball mom shirt & earrings item
Softball mom shirt & earrings
$5

auctionV2.input.startingBid

Adult large softball mom tshirt & earrings Value $25 #67
Men’s UK shirt item
Men’s UK shirt
$5

auctionV2.input.startingBid

Men’s Medium UK shirt Value $25 Donated by Knight family #68
Halloween shirt item
Halloween shirt
$5

auctionV2.input.startingBid

Adult small Halloween Shirt Value $20 Donated by the Knight family #69
Adult shirt item
Adult shirt
$5

auctionV2.input.startingBid

Heaven is my home I’m just here recruiting adult small tshirt Value $20 Donated by Knight family #70
2 National Corvette Museum Tickets item
2 National Corvette Museum Tickets
$5

auctionV2.input.startingBid

2 National Corvette Museum Tickets Value $50 Donated by Corvette Museum #71
Gift card bundle item
Gift card bundle
$10

auctionV2.input.startingBid

$30 Malibu Jacks card, 2 crowne pointe theatre passes, 2- one free round of golf at American legion Par 3, 2- one free boat rental at freeman lake, 2- one free admission to American Legion water park Value $100 Donated by Malibu Jacks, Crowne Pointe, & E-town Park & Rec #72
Long sleeve softball shirt item
Long sleeve softball shirt
$5

auctionV2.input.startingBid

Adult small long sleeve softball shirt & braclet Value $30 Donated by Barner Family #73
Fun Passes item
Fun Passes
$10

auctionV2.input.startingBid

2- Crowne Pointe Theatre passes, 4- one free Admission to the American Legion water park, 2- one free boat rental at freeman lake value $75 donated by Crowne Pointe & E-Town parks & Rec #74
Adult softball tshirt item
Adult softball tshirt
$5

auctionV2.input.startingBid

Adult XL pretty girls walk like this tshirt & bracelet value $25 #75
Adult softball shirt item
Adult softball shirt
$5

auctionV2.input.startingBid

That’s my granddaughter out there tshirt Adult size large value $20 donated by peters family #76
Baseball shirt & sign item
Baseball shirt & sign
$5

auctionV2.input.startingBid

Adult XL baseball mama tshirt & wooden sign Value $30 Donated by Peters family #77
Gift basket item
Gift basket
$5

auctionV2.input.startingBid

Smiley face house slippers size 4/5, small softball bag, press on nails. Value $20 Donated by Royalty family #78
Softball shirt item
Softball shirt
$5

auctionV2.input.startingBid

Softball mom shirt Adult large Value $20 Donated by Peters family #79
Softball bundle item
Softball bundle
$5

auctionV2.input.startingBid

Adult medium softball mom shirt, water bottle, zipper bag, mirror Value $45 Donated by Royalty family #80
Little mermaid drawing kit item
Little mermaid drawing kit
$5

auctionV2.input.startingBid

Little mermaid drawing kit Value $15 Donated by Barner family #81
Vera Bradley Purse, makeup kit, bracelet item
Vera Bradley Purse, makeup kit, bracelet
$5

auctionV2.input.startingBid

Vera Bradley Purse, makeup kit, softball bracelet. Value $40 Donated by Royalty family #82
Fun passes item
Fun passes
$5

auctionV2.input.startingBid

4- one free boat rental at freeman lake 4- one free round of golf at American legion Par 3 Value $75 Donated by E-town Parks & Rec #89
Red’s Door hanger item
Red’s Door hanger
$5

auctionV2.input.startingBid

Reds door hanger Value $25 Donated by Royalty family #90
Gift Bundle item
Gift Bundle item
Gift Bundle
$5

auctionV2.input.startingBid

Jewelry kit, Bubblegum, small softball bag, socks, LCD writing tablet #91
Gift card bundle item
Gift card bundle
$10

auctionV2.input.startingBid

4- one free admission to the American Legion Water Park, $30 Malibu Jacks card, 4- one scoop dish or cone @ Culver’s, 2- one free round of golf at the American Legion Par 3. Value $75 Donated by Culver’s, Malibu Jacks, & Etown parks & rec #92
Fall basket item
Fall basket
$5

auctionV2.input.startingBid

Fall hand towel, 2 pot holders, utensil organizer Value $15 Donated by Royalty family #93
Softball life shirt item
Softball life shirt
$5

auctionV2.input.startingBid

Softball life shirt women’s XL Value $20 #94
Family gift card bundle item
Family gift card bundle
$10

auctionV2.input.startingBid

2- admit one the Louisville zoo passes 2- crackerbarrel free entree 2- Wendy frosty 2- Culver’s one scoop cup or cone Value $85 #95
Bats ticket bundle item
Bats ticket bundle
$20

auctionV2.input.startingBid

4- Louisville Bats baseball tickets 4-Wendy’s frosty 4- Culver’s one scoop cup or cone Value $80 #96
Jump into fun inflatable Gift card item
Jump into fun inflatable Gift card
$20

auctionV2.input.startingBid

$100 jump into fun inflatable gift card Donated by Jump into fun Value $100 #97
Mud Pie Dip bowl item
Mud Pie Dip bowl
$5

auctionV2.input.startingBid

Mud Pie Dip Bowl Value $30 Donated by Knight family #98
Crayon Carver item
Crayon Carver
$5

auctionV2.input.startingBid

Crayon Carver Value $25 Donated by Barner family #99
Large baseball wreath item
Large baseball wreath
$5

auctionV2.input.startingBid

Large baseball wreath Value $45 Donated by Knight family #100
Shirt & bag item
Shirt & bag item
Shirt & bag
$5

auctionV2.input.startingBid

Adult size large Just a girl who loves softball & bag Value $30 #101
Sweeping Beauties Cleaning Services item
Sweeping Beauties Cleaning Services
$25

auctionV2.input.startingBid

Sweeping Beauties Cleaning Services $150 gift certificate Donated by Sweeping Beauties #102
McDonald’s gift basket item
McDonald’s gift basket
$5

auctionV2.input.startingBid

McDonald gift basket Value $50 #103
Wooden American Flag item
Wooden American Flag
$10

auctionV2.input.startingBid

Wooden American Flag approx. 16x30 Donated by Lyle family Value $75 #106
Turkey Call item
Turkey Call item
Turkey Call
$5

auctionV2.input.startingBid

Turkey call Value $25 donated by Lyle family #105
Gift card bundle item
Gift card bundle
$5

auctionV2.input.startingBid

2 Rafferty entrees, Culver’s free value basket, BHG $25 off with $50 purchase Value $65 #106
2-2pack LOL mini sweets item
2-2pack LOL mini sweets item
2-2pack LOL mini sweets
$5

auctionV2.input.startingBid

2-2 pack LOL mini sweets Valued $25 Donated by Nikki’s Nick Nacks #107
Action Figures item
Action Figures
$5

auctionV2.input.startingBid

Members Mark 4 pack Action Figure Valued $40 Donated by Nikki Nick Nacks #108
Gel Blaster item
Gel Blaster
$5

auctionV2.input.startingBid

Gel Blaster Valued at $75 Donated Nikki’s Nick Nacks #109
Boat tour bundle item
Boat tour bundle
$5

auctionV2.input.startingBid

Under ground boat tour for 2 at lost River cave, 4 Pennstation cards, Value $60 Donated by lost River Cave & Penn Station #111
Hand Barrel Bourbon item
Hand Barrel Bourbon
$10

auctionV2.input.startingBid

MUST BE 21 or older to BID & Purchase Kentucky Hand Barrel straight bourbon whiskey Value $85 Donated by Langley family #88
Rare Stash Bourbon item
Rare Stash Bourbon
$10

auctionV2.input.startingBid

MUST BE 21 or older to BID & Purchase Rare stash bourbon Value $90 Donated by Langley family #87
Twenty Grand Peach Vodka item
Twenty Grand Peach Vodka
$5

auctionV2.input.startingBid

MUST BE 21 or older to BID & Purchase Twenty Grand Peach Vodka Value $20 Donated by Langley Family #86
Woodford Reserve item
Woodford Reserve
$10

auctionV2.input.startingBid

Woodford Reserve Value $50 Donated by Langley family #85
Calumet Farm small batch bourbon item
Calumet Farm small batch bourbon
$10

auctionV2.input.startingBid

MUST BE 21 or older to BID & Purchase Calumet Farm Small Batch bourbon Value $56 Donated by Langley Family #84
Bird Dog Black Cherry Whiskey item
Bird Dog Black Cherry Whiskey
$5

auctionV2.input.startingBid

Bird Dog Black Cherry Whiskey Value $21 Donated by Langley family #83
Wooden American Flag #2 item
Wooden American Flag #2
$10

auctionV2.input.startingBid

Wooden American Flag approx. 16x30 Donated by Lyle family Value $75

common:zeffyTipDisclaimerTicketing