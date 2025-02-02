eventClosed

South Strand Pride's Silent Auction

Badd Kitty Gift Basket item
$150

Gift basket from Badd Kitty with over $600 worth of items
tigers Eye Bracelet item
$10

Tigers eye bracelet with rainbow bead.
Leather Bracelet item
$10

Leather bracelet with magnetic rainbow clasp.
Rainbow Swirl Necklace item
$10

Round silver necklace with rainbow swirl.
Silver Rainbow Stack Pendant item
$10

Necklace with silver rainbow stack pendant.
Black Rainbow Stack Pendant item
$10

Black necklace with black rainbow stack pendant
Rainbow Chain Necklace item
$10

Silver chain necklace with rainbow links.
Woof Gang Gift Basket item
$30

Gift basket from Woof Gang with over $100 worth of items.
Moe's Original BBQ Beach Package item
$60

Beach Package includes: 1 rack of ribs, 2lbs pulled pork, 30 smoked wings, 2 sides (2 pints each), 12 buns, BBQ sauce, pickles. No substitutions.
Turquoise Bracelet item
$20

Turquoise bracelet by Paisley Jewelry.
Three Bracelet Set item
$15

Set of three bracelets from Paisley Jewelry.
$150 Gift Certificate for Pawleys Island Outdoors item
$75

Gift certificate from Pawleys Island Outdoors for $150
Sea Gypsy Mystery Bag item
$50

Mystery bag from Sea Gypsy Boutique $125 value
Paisley Gardens Gift Certificate Plus Two Shirts item
$100

Paisley Gardens gift certificate redeemable for a one hour garden consultation at your home or office. Also includes two shirts.
Brown Ceramic Bowl item
$30

Beautiful ceramic bowl hand made by Beach Boys Pottery. Brown with purple colors.
Unique Hand Crafted Ceramic Bowl item
$150

Unique artistry bowl hand crafted by Beach Boys Pottery. Cream colored with brown and grey accents.
Bird Bath/Large Platter item
$100

Very large platter that can be used as a bird bath or displayed as an art piece. includes stand. The gold, blue and green colors absolutely come alive in sunshine! Hand crafted by Beach Boys Pottery.
Giraffe Painting item
$500

Painting by artist Oz, titled "Animals Giraffe Story II" 20"x20" dye sublimation on aluminum and hand engraved signature by the artist. Includes certificate of authenticity and appraisal with an appraised value of $1,650.00
The Grand Tour Poster item
$40

The grand tour poster, matted, unframed.
Assembly Required Poster item
$25

Assembly required poster, matted, unframed.
Mars Explorers Wanted Poster item
$25

Mars explorers wanted poster, matted, unframed.
Welcome Wreath item
$25

Welcome wreath donated by Wreathes by the Beach.
Blue Crab Wreath item
$25

Blue crab wreath donated by Wreathes by the Beach.
Lucyd Lyte Smart Sunglasses item
$120

Bluetooth smart sunglasses with noise-cancelling microphone and polarized lenses. Includes wireless charging dock. Donated by Inlet Eye Associates. Over $300 value.
$50 Gift Certificate for Graham's Landing. #1119 item
$25

Gift certificate #1119 for $50 to Graham's Landing restaurant.
$50 Gift Certificate for Graham's Landing. #1118 item
$25

Gift certificate #1118 for $50 to Graham's Landing restaurant.
$250 Color Service from Sarah Imhoff Hair item
$120

Certificate from Sarah Imhoff Hair redeemable for $250 color service.
$60 Haircut and Style from Sarah Imhoff Hair item
$30

Certificate from Sarah Imhoff Hair redeemable for $60 haircut and style.
Rainbow Purse item
$80

Mary Frances Rainbow Radiance crossbody handbag. Donated by Pawleys Island Wear.
Harrelsons Seafood Gift Basket item
$100

Gift basket from Harrelsons Seafood with various seasonings and gift cards. $250 value.
Glass Rainbow item
$60

Handmade glass rainbow Pawleys Island shell made by local artist Laura Van Arsdale.
Pink Truck item
$30

Pink metal truck with vibrant colors. Donated by Catherine T. La Rose.
Pawleys Fish Camp Dinner for Two item
$30

Exclusive dinner for two at Pawleys Fish Camp. Includes two entrees, two appetizers and a dessert. Bonus t-shirt included!
Surf the Earth Surf Camp Certificate item
$150

Surf The Earth Surf Camp Gift Certificate. $350 value. Surf The Earth offers Surf Camps, every week! Kids from ages 7 to 15 years old will be introduced to the sport of surfing and taught basic surfing techniques. Our experienced surf instructors teach with an emphasis on water safety. Your child will learn how to respond to rip currents, properly read the surf conditions, and basic water safety skills. If you’ve always wanted your child to have a strong knowledge and confidence level around the water, this is the program to enroll them in.
L’Oréal Metal Detox item
$30

Metal detox by L’Oréal
JOICO Blowout Kit item
$25

Ultimate blowout kit by JOICO.
SSP Wrap item
$75

Styles Ever After Wrap that has South Strand Pride shirts incorporated into the fabric by the designer. This is a one of a kind item special made for this event and graciously donated by Pawleys Island Wear.
Island Locksmith Car Key or Fob Certificate #1 item
$150

Certificate from Island Locksmith Services for one car key or fob. $500 value.
Island Locksmith Car Key or Fob Certificate #2 item
$150

Certificate from Island Locksmith Services for one car key or fob. $500 value.
Pawleys Island Tavern Gift Certificate #2084 item
$25

$50 gift certificate to the "PIT". Includes t-shirt.
Pawleys Island Tavern Gift Certificate #2085 item
$25

$50 gift certificate to the "PIT". Includes t-shirt.
Face to Base Package item
$400

$2500 Face to Base package from Beautiful You Med Spa.
Tarot Healing Session item
$50

$125 Tarot Healing Session by Leigh King.

