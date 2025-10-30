Southern California Bulldog Rescue, Inc's Shop

Bulldog holiday ornament, laser-cut and made from laminated wood. 3.5" with attached hanging cord.
"Bulldog with wings" holiday ornament, laser-cut and made from laminated wood. 3.5" with attached hanging cord.
"French Bulldog with wings" holiday ornament, laser-cut and made from laminated wood. 3.5" with attached hanging cord.
"Cat with wings" holiday ornament, laser-cut and made from laminated wood. 3.5" with attached hanging cord.
