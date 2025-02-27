Southern Region of Delta Sigma Theta Sorority, Inc. State Cluster Sponsorship Packet

• Sponsorship announcement on Southern Region’s website and social media • Visual display of logos on Southern Region’s website pages and social media • Logo placement during sponsored event (host placement) • Verbal sponsorship acknowledgement during event • One-minute video shown during sponsored event • Digital acknowledgement / advertisement during event • Company, product, serv ice print material or promotional items placed in event bag for all attendees • Advertisement in event program book

• Sponsorship announcement on Southern Region’s website and social media • Visual display of logos on Southern Region’s website pages and social media • Logo placement during sponsored event (host placement) • Verbal sponsorship acknowledgement during event • One-minute video shown during sponsored event • Digital acknowledgement / advertisement during event • Company, product, serv ice print material or promotional items placed in event bag for all attendees • Advertisement in event program book

seeMoreDetailsMobile