eventClosed

Southern Region of Delta Sigma Theta Sorority, Inc. State Cluster Sponsorship Packet

Title Sponsorship
$5,000
• Sponsorship announcement on Southern Region’s website and social media • Visual display of logos on Southern Region’s website pages and social media • Logo placement during sponsored event (host placement) • Verbal sponsorship acknowledgement during event • One-minute video shown during sponsored event • Digital acknowledgement / advertisement during event • Company, product, serv ice print material or promotional items placed in event bag for all attendees • Advertisement in event program book
Member Services Sponsorship
$2,500
• Sponsorship announcement on Southern Region’s website and social media • Visual display of logos on Southern Region’s website pages and social media • Logo placement during sponsored event (host placement) • Verbal sponsorship acknowledgement during event • Digital acknowledgement / advertisement during event • Company, product, service print material or promotional items placed in event bag for all attendees • Advertisement in event program book
Branded Activity
$1,500
• Sponsorship announcement on Southern Region’s website and social media • Visual display of logos on Southern Region’s website pages and social media • Logo placement during sponsored event (host placement) • Verbal sponsorship acknowledgement during event • Digital acknowledgement / advertisement during event • Company, product, service print material or promotional items placed in event bag for all attendees • Advertisement in event program book • Branded activity or workshop
Photobooth Sponsorship
$1,500
Workshop Sponsorship
$500
• Logo placement during sponsored event (host placement) • Verbal sponsorship acknowledgement during event • Digital acknowledgement / advertisement during event • Branded activity or workshop
Member / Patron Sponosorship
$250
• Verbal sponsorship acknowledgement during event • Digital acknowledgement / advertisement during event

common:zeffyTipDisclaimerTicketing