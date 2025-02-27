Orange County (FL) Alumnae Chapter of Delta Sigma Theta Sorority, Inc.
Southern Region of Delta Sigma Theta Sorority, Inc. State Cluster Sponsorship Packet
Title Sponsorship
$5,000
• Sponsorship announcement on Southern Region’s website and social media
• Visual display of logos on Southern Region’s website pages and social media
• Logo placement during sponsored event (host placement)
• Verbal sponsorship acknowledgement during event
• One-minute video shown during sponsored event
• Digital acknowledgement / advertisement during event
• Company, product, serv ice print material or promotional items placed in event bag for all attendees
• Advertisement in event program book
Member Services Sponsorship
$2,500
• Sponsorship announcement on Southern Region’s website and social media
• Visual display of logos on Southern Region’s website pages and social media
• Logo placement during sponsored event (host placement)
• Verbal sponsorship acknowledgement during event
• Digital acknowledgement / advertisement during event
• Company, product, service print material or promotional items placed in event bag for all attendees
• Advertisement in event program book
Branded Activity
$1,500
• Sponsorship announcement on Southern Region’s website and social media
• Visual display of logos on Southern Region’s website pages and social media
• Logo placement during sponsored event (host placement)
• Verbal sponsorship acknowledgement during event
• Digital acknowledgement / advertisement during event
• Company, product, service print material or promotional items placed in event bag for all attendees
• Advertisement in event program book
• Branded activity or workshop
Photobooth Sponsorship
$1,500
Workshop Sponsorship
$500
• Logo placement during sponsored event (host placement)
• Verbal sponsorship acknowledgement during event
• Digital acknowledgement / advertisement during event
• Branded activity or workshop
Member / Patron Sponosorship
$250
• Verbal sponsorship acknowledgement during event
• Digital acknowledgement / advertisement during event
