Southfield High School A&T - Softball's Silent Auction

auctionV2.input.startingBid
Detroit Red Wings Gift Basket Features (1) Detroit Red Wings 100th Centennial Replica Jersey, (2) Detroit Red Wings game tickets (game TBD) with parking.
auctionV2.input.startingBid
Bell Photo Boutique Senior Photo Shoot. Includes photo shoot (remote or in studio), (2) clothing changes.
auctionV2.input.startingBid
Baseball/Softball Training Package includes (3)1-hour training sessions.
auctionV2.input.startingBid
Spa Gift Basket includes (1) 1-hour body massage and facial.
auctionV2.input.startingBid
Detroit Tigers Opening Day Gift Basket includes (2) Opening Day Lower Level Tickets, (1) Motor City Connect Jersey and (1) Detroit Tigers T-Shirt.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing