Southfield High School A&T - Softball's Silent Auction

Detroit Red Wings Gift Basket
$150

Detroit Red Wings Gift Basket Features (1) Detroit Red Wings 100th Centennial Replica Jersey, (2) Detroit Red Wings game tickets (game TBD) with parking.

Bell Photo Boutique Photo Shoot
$75

Bell Photo Boutique Senior Photo Shoot. Includes photo shoot (remote or in studio), (2) clothing changes.

Baseball/Softball Training
$100

Baseball/Softball Training Package includes (3)1-hour training sessions.

Spa Gift Basket
$150

Spa Gift Basket includes (1) 1-hour body massage and facial.

Detroit Tigers Opening Day Gift Basket
$150

Detroit Tigers Opening Day Gift Basket includes (2) Opening Day Lower Level Tickets, (1) Motor City Connect Jersey and (1) Detroit Tigers T-Shirt.

