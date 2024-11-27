Hosted by

Southwest Montana Youth Partners's Silent Auction

Assorted Coffee Grounds
$25

Starting bid

Make yourself a nice, warm cup of coffee with $80 worth of delicious coffee grounds! This basket includes coffee from Seattle's Best Coffee, Free Rein Coffee Company, Black Rifle Coffee Company, Signature Select, and Kicking Horse Coffee.
ANEW Skincare
$25

Starting bid

Enjoy a self care day with $100 worth of lovely products from ANEW! This bag includes a rejuvenating dual night cream, a rejuvenating eye serum, a cream for neck and chest, a Beyond Glow eye cream, and a 50 SPF sunscreen face lotion.
Chefman Electric Kettle
$10

Starting bid

Make your favorite tea in no time! This 1.8 Liter Electric Kettler will fast boil all of your favorite beverages. It includes a removable tea infuser and a drip-free spout.
Montana Jam & Candles & Bake Shop Basket
$20

Starting bid

Enjoy some delicious jams, nicely scented candles, and a $20 gift certificate to Montana Jam & Candles & Bake Shop! This basket includes over $60 worth of items!
Sonoma Scented Wax Cube Warmer with Various Wax Cubes
$20

Starting bid

Ignite your senses with this lovely Scented Wax Cube Warmer! This warmer comes with 6 different scented wax cubes from Montana Jam & Candles & Bake Shop! This basket has over $50 worth of items!
A Collection of Books item
A Collection of Books
$20

Starting bid

Relax on a Sunday afternoon with one of these wonderful books. This collection includes At First Sight, The Elephant Whisperer, I am Malala, Before We Were Yours, The Cactus, and Gods and Generals. There's a book for every type of reader in this collection.
Hand-Sewn Quilt
$30

Starting bid

Cozy up on a cold day with this warm, hand-sewn quilt! This quilt has a cute mountain design on it and measures at 69.5" by 73.5". It would fit well on a full-sized bed.
Hand-Sewn Quilt
$30

Starting bid

This beautifully hand-sewn quilt is 67" by 53" and would be perfect as a cozy blanket for the couch. It has vibrant colors that will brighten up any room!
Skin So Soft Products item
Skin So Soft Products
$20

Starting bid

Have a self care night and delight in $60 worth of Skin So Soft's body lotion, hand cream, shower gel, and much more! This bag comes with 6 different Skin So Soft products, as well as a cute Bug Guard picnic blanket!
Teabloom Blooming Tea Set and Collection of Blooming Teas
$30

Starting bid

Settle in on a cold day and enjoy this blooming tea set and collection of blooming teas, worth over $100! This tea set includes a 1.3 liter teapot with a loose tea infuser, 4 insulated glass teacups, a glass tea warmer with tealight, and 12 green tea flowers. The blooming tea garden box includes 12 extensively curated blooming teas.
Handmade Stain Glass Design
$20

Starting bid

This stunning, handmade stain glass design can be hung anywhere in your home! When placed in front of a window, it will sparkle beautifully.
Handmade Stain Glass Design
$25

Starting bid

This beautiful, floral-patterned stain glass will look beautiful inside your home!
Set of 6 Reversible Place Mats and 6 Cloth Napkins
$15

Starting bid

Brighten up your dining table with these beautiful, handmade place mats and cloth napkins! Their stunning floral design and quality material will elevate any dinner.
Kids Basket from See & Save
$10

Starting bid

This sweet basket includes stuffed animals, books, toys, and much more!
$25 Mountain Good Gift Card
$10

Starting bid

Enjoy this $25 gift card to Mountain Good Restaurant! Go for breakfast and delight in some delicious pancakes or head there for dinner and enjoy a mouthwatering burger.
Beautiful Artificial Orchid
$10

Starting bid

Brighten up your house, office, or any personal space with this beautiful artificial orchid!
Beautiful Artificial Roses in Handmade Rope Vase
$12

Starting bid

Brighten up a room in your home with these beautiful flowers, which rest in a handmade rope vase! These artificial roses look just like the real thing.
One-Year Subscription to The Boulder Monitor
$20

Starting bid

The Boulder Monitor is an excellent newspaper that will keep you up-to-date on current news within the community, as well as nation-wide topics. Be informed and fascinated by the articles with this one year subscription to the local newspaper! This subscription is regularly $60 for one year.
One-Year Subscription to The Boulder Monitor
$20

Starting bid

The Boulder Monitor is an excellent newspaper that will keep you up-to-date on current news within the community, as well as nation-wide topics. Be informed and fascinated by the articles with this one year subscription to the local newspaper! This subscription is regularly $60 for one year.
Card for 10 Soak Passes at Boulder Hot Springs
$25

Starting bid

Experience true relaxation and tranquility with this card for 10 soak passes at Boulder Hot Springs!
2 Sirloin Dinners at Windsor Bar on Highway 69
$15

Starting bid

Enjoy a delicious sirloin dinner for two at the Windsor Bar, Boulder's favorite spot for a good steak!
$20 Gift Card to Boulder Stitch & Stone
$8

Starting bid

Get crafty at Boulder Stitch & Stone with this $20 gift card! Whether you want to paint, make pottery, or explore other creative projects, this gift card is perfect for you.
$20 Gift Card to The Sweet Spot
$8

Starting bid

Enjoy a delicious cup of coffee and some pastries with this $20 gift card to The Sweet Spot in Boulder, MT!
30 Minute Session at Wellness Within Therapeutic Massage
$15

Starting bid

Achieve complete relaxation with this 30 minute session at Wellness Within Therapeutic Massage, located in Boulder, MT! This item is usually worth $45!
Men's Large Clancy Cougars Sweatshirt
$20

Starting bid

Enjoy this soft, quality Clancy Cougars sweatshirt, usually worth $60! Represent the Clancy school district and stay warm with this nice sweatshirt.
"Be Unique" Reversible blanket
$10

Starting bid

Cozy up in your bed or on your couch with this big, soft blanket! The sweet design will brighten up any room.
Montana Insulated Mug with Lid
$8

Starting bid

This adorable Montana mug can hold coffee, tea, or whatever drink you love!
Easter Wreath
$8

Starting bid

Hang this adorable Easter Wreath in your house or on your front door in the Spring time!
Colorful Welcome Wreath
$8

Starting bid

This colorful welcome wreath is perfect to hang on your front door in spring and summer time!
Backyard Barbecue Basket
$20

Starting bid

Enjoy barbecuing with family on a summer day with this jam-packed basket! This basket includes a smash burger kit, a cute burger mug, a barbecue cleaning brush, a table cloth, and much more!
Assorted Baking and Cooking Basket
$15

Starting bid

This lovely basket has everything you need to host a party! This basket includes pumpkin spice bar mix, corn and black bean salsa, toffee coffee drink mix, and much more.
Self Care Basket
$15

Starting bid

Let yourself relax with this self care basket, which includes a candle, body scrub, hand cream, and body lotion.
Montana Scenes and Wildlife Calendar: March 2025 - Feb 2026
$10

Starting bid

Track important events and holidays with this beautiful, Montana calendar!
Curved, Glass Photo of a Mountain Blue Bird
$12

Starting bid

This unique, curved photo of a blue bird will add an element of beauty to any room!
Light Up Glass Bottles
$10

Starting bid

These beautiful bottles will light up any room in your house!

