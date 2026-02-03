Urban Roots Development

Hosted by

Urban Roots Development

About this event

Spade Tournament:Playing for a Purpose

200 College Dr

Blackwood, NJ 08012, USA

Regular Admission
$35

Buffet dinner included

Regular Admission for 2 players
$60

Buffet dinner included

Ace sponsorship: ( 4 tournament players)
$400

Sponsor (4 tournament players): Logo on event signature, social media recognition, verbal recognition during event

King Sponsorship:
$300

Half a page digital advertisement in event program(sponsor 2 tournament players)

Logo on event signature,

Social media recognition

Verbal media during event

Queen Sponsorship
$200

Quarter page advertiseme t in event program

Name listed on Sponsor Board

Social media Acknowledgement

Dinner Sponsor
$750

Exclusive Recognition at Food Service area

Verbal Recognition during dinner

Program and social media recognition

Entertainment
$400

Exclusive Recognition at Food Service area
Verbal Recognition during dinner
Program and social media recognition

Desserts
$350

Recognition at Dessert Table

Program and Social Media Recognition

Vendor Tables
$200

showcase your business and networking

Add a donation for Urban Roots Development

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!