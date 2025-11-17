LaloBoy Foundation

Registro de Niños- Evento Lalo's Spirit of Giving 2025

500 W Ray Rd suite 1

Chandler, AZ 85225, USA

"Boletos" para los niños
Free

La cantidad de boletos corresponde al número de niños de 2 a 16 años que traerá.


La inscripción DEBE ser realizada por un padre, madre o tutor legal.

Tenga en cuenta que los niños deben estar acompañados por su padre, madre o tutor legal para participar en el evento.


Entendemos que cada familia es única y vive circunstancias diferentes. Para cualquier aclaración o para solicitar una excepción, llame a la Fundación LaloBoy al 480-612-4656. ¡Gracias!

