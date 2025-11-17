Registro de Niños- Evento Lalo's Spirit of Giving 2025

Hosted by
About this event
La cantidad de boletos corresponde al número de niños de 2 a 16 años que traerá.
La inscripción DEBE ser realizada por un padre, madre o tutor legal.
Tenga en cuenta que los niños deben estar acompañados por su padre, madre o tutor legal para participar en el evento.
Entendemos que cada familia es única y vive circunstancias diferentes. Para cualquier aclaración o para solicitar una excepción, llame a la Fundación LaloBoy al 480-612-4656. ¡Gracias!
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!