Sparta Hockey- 2026 Pink the Rink Jersey Auction

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About this event
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Worn by Arend Clark
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Worn by Reid Bennett
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Worn by Brayden Schoenborn
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Worn by Jameson Meendering
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Worn by Isaac Manion
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Jersey worn by Hugo Larrondo
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Worn by Carter Wheelock
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Worn by Austin Schoonover
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Worn by Jack Hohendorf
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Worn by Quinn Fox
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Worn by Ian Mark
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Worn by Charlie Ely
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Worn by Harrison Smith
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Worn by Arie Systma
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Worn by Tanner Kovich
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Worn by Nick Goodwin
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Worn by Parker Guerra
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Worn by Westyn Scott
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Worn by Trevor Serba
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Worn by Robbie Park
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