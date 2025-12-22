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Sparta Hockey Booster Inc

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Sales closed

Sparta Hockey- 2026 Pink the Rink Jersey Auction

Jersey #2 item
Jersey #2
$50

Starting bid

Worn by Arend Clark

Jersey #3 item
Jersey #3
$50

Starting bid

Worn by Reid Bennett

Jersey #4 item
Jersey #4
$50

Starting bid

Worn by Brayden Schoenborn

Jersey #5 item
Jersey #5
$50

Starting bid

Worn by Jameson Meendering

Jersey #6 item
Jersey #6
$50

Starting bid

Worn by Isaac Manion

Jersey #8 item
Jersey #8
$50

Starting bid

Jersey worn by Hugo Larrondo

Jersey #9 item
Jersey #9
$50

Starting bid

Worn by Carter Wheelock

Jersey #11 item
Jersey #11
$50

Starting bid

Worn by Austin Schoonover

Jersey #12 item
Jersey #12
$50

Starting bid

Worn by Jack Hohendorf

Jersey # 13 item
Jersey # 13
$50

Starting bid

Worn by Quinn Fox

Jersey # 14 item
Jersey # 14
$50

Starting bid

Worn by Ian Mark

Jersey # 15 item
Jersey # 15
$50

Starting bid

Worn by Charlie Ely

Jersey # 16 item
Jersey # 16
$50

Starting bid

Worn by Harrison Smith

Jersey #17 item
Jersey #17
$50

Starting bid

Worn by Arie Systma

Jersey #18 item
Jersey #18
$50

Starting bid

Worn by Tanner Kovich

Jersey #19 item
Jersey #19
$50

Starting bid

Worn by Nick Goodwin

Jersey #21 item
Jersey #21
$50

Starting bid

Worn by Parker Guerra

Jersey #22 item
Jersey #22
$50

Starting bid

Worn by Westyn Scott

Jersey #23 item
Jersey #23
$50

Starting bid

Worn by Trevor Serba

Jersey # 29 item
Jersey # 29
$50

Starting bid

Worn by Robbie Park

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