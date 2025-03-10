eventClosed

Sparty Foundation's Derby 25' Silent Auction

Items not picked up the night of the Derby may be picked up at Saraland early education center, 4000 Little Spartan Dr., Saraland, AL on Monday, May 5.

Fast Pass to Carline: Saraland Early Ed - Quarter 1 item
Fast Pass to Carline: Saraland Early Ed - Quarter 1
$50

Fast Pass to Carline: Saraland Early Ed - Quarter 2 item
Fast Pass to Carline: Saraland Early Ed - Quarter 2
$50

Fast Pass to Carline: Saraland Early Ed - Quarter 3 item
Fast Pass to Carline: Saraland Early Ed - Quarter 3
$50

Fast Pass to Carline: Saraland Early Ed - Quarter 4 item
Fast Pass to Carline: Saraland Early Ed - Quarter 4
$50

Fast Pass to Carline: Saraland Elementary - Quarter 1 item
Fast Pass to Carline: Saraland Elementary - Quarter 1
$50

Fast Pass to Carline: Saraland Elementary - Quarter 2 item
Fast Pass to Carline: Saraland Elementary - Quarter 2
$50

Fast Pass to Carline: Saraland Elementary - Quarter 3 item
Fast Pass to Carline: Saraland Elementary - Quarter 3
$50

Fast Pass to Carline: Saraland Elementary - Quarter4 item
Fast Pass to Carline: Saraland Elementary - Quarter4
$50

Principal for the Day - EEC item
Principal for the Day - EEC
$50

Reserved Seats for Kindergarten Graduation (6) item
Reserved Seats for Kindergarten Graduation (6)
$50

May 2025 or May 2026 graduation
Athletic Pass (2) to all SCS Athletic Events item
Athletic Pass (2) to all SCS Athletic Events
$50

Friday Night Lights: SHS Varsity Cheerleader item
Friday Night Lights: SHS Varsity Cheerleader
$50

One child may join the Saraland High School Varsity Cheerleaders on the sidelines the first half of a 2025 football game!
Friday Night Lights: SHS Band item
Friday Night Lights: SHS Band
$50

One child may join the Spartan Sound in the stands for the first half of a 2025 football game!
SHS Band Field Experience item
SHS Band Field Experience
$50

One child may either join the drum line or the drum major on the field during the pre game festivities for a 2025 football game!
Friday Night Lights: Spartan Broadcast Network Announcer item
Friday Night Lights: Spartan Broadcast Network Announcer
$50

As Guest Announcer, one adult may join the SBN announcers for a half-time analysis during a varsity football game at Spartan Stadium!
Friday Night Lights Experience: Dance Team item
Friday Night Lights Experience: Dance Team
$50

One child may join the Saraland High School Dance Team in the stands for the first half of a 2025 football game!
SHS Varsity Baseball: Batboy item
SHS Varsity Baseball: Batboy
$50

One child may join the Saraland High Baseball Team as a bat boy for a 2026 baseball game!
SHS Varsity Softball: Bat Girl item
SHS Varsity Softball: Bat Girl
$50

One child may join the Saraland High Softball Team on the field for a 2026 softball game!
SHS Varsity Girl Soccer: Ball Girl item
SHS Varsity Girl Soccer: Ball Girl
$50

One child may join the Saraland High School Girls Soccer Team on the field for a 2026 soccer game.
SHS Boys Varsity Soccer Field Experience item
SHS Boys Varsity Soccer Field Experience
$50

One child may join the Saraland High School Boys Soccer Team on the field for a 2026 soccer game!
Principal for the Day: SES item
Principal for the Day: SES
$50

Shadow the Principal during parts of daily duties Conduct morning announcements Lead the school-wide pledge Enjoy a special lunch with the Principal
3 Month TRIBE Fitness Membership item
3 Month TRIBE Fitness Membership
$150

Three Month TRIBE Fitness Membership $291 value
EMPIRE Tumbling Classes (2 months) item
EMPIRE Tumbling Classes (2 months)
$120

Two months of tumbling classes and (4) free 30-minute private lessons at EMPIRE Athletic $240 value
Free Weekend Rental from Inflatables & Party Rentals LLC. item
Free Weekend Rental from Inflatables & Party Rentals LLC.
$50

One free rental (Friday thru Sunday) Retail Value – $350
Buttercream Bliss Gift Certificate item
Buttercream Bliss Gift Certificate
$5

Buttercream Bliss Gift Certificate $25 value
Mokas Gift Card ($50) item
Mokas Gift Card ($50)
$10

Mokas Gift Card ($50)
Clubhouse Rental: Saraland Woman's Club ($250 value) item
Clubhouse Rental: Saraland Woman's Club ($250 value)
$25

This certificate entitles the winner to one Monday through Sunday usage of the Clubhouse (up to 6 hours).
Bond Bucks ($110) for City of Saraland Reservation System item
Bond Bucks ($110) for City of Saraland Reservation System
$50

$110 Bond Bucks to rent/purchase anything thru the Saraland City Reservation System (bondsports.co) Items included: Splash Pad Civic Center Kali Oka Center Sports Registration (baseball, softball, cheer, basketball, etc.) Winning bidder should contact [email protected] for access code.
Confetti Blue Gift Certificate ($50) item
Confetti Blue Gift Certificate ($50)
$30

Confetti Blue $50 Store Credit Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076364433545
Refiner Photography Gift Certificate ($135) item
Refiner Photography Gift Certificate ($135)
$60

Vandals Gift Card $100 item
Vandals Gift Card $100
$25

Fat Jack's Sacks item
Fat Jack's Sacks
$50

This voucher is for one sack (30-40lbs) of crawfish cooked by "Fatjack's Sacks". Cook Dates: May 10 May 17 May 24
Rock N Roll Sushi $200 Gift Card item
Rock N Roll Sushi $200 Gift Card
$75

Beignets & Brew Gift Card $100 item
Beignets & Brew Gift Card $100
$25

KjJ Asthetics Mini Facial ($50) item
KjJ Asthetics Mini Facial ($50)
$25

Aztecas 4 - $25 gift cards ($100 value) item
Aztecas 4 - $25 gift cards ($100 value)
$50

Lews's Inflatable Weekend Rental item
Lews's Inflatable Weekend Rental
$75

Gift certificate for a Friday - Monday inflatable rental ($350 value)
Free Weekend Rental from Inflatables & Party Rentals LLC. item
Free Weekend Rental from Inflatables & Party Rentals LLC.
$75

One free rental (Friday thru Sunday) Retail Value – $350
One Free Yard Sign - Sign Gypsy North Mobile item
One Free Yard Sign - Sign Gypsy North Mobile
$50

Sign Gypsies makes it super simple, & we take care of everything for you! A yard greeting includes a personalized phrase, delivery, set-up, & pick up approximately 24 hours later. Coordinating graphics and stars add the perfect finishing touch to your custom greeting! Sign Gypsies will help you celebrate Birthdays, Birth Announcements, Gender Reveals, Welcome Home, Graduations, Engagements, Over the Hill, Prom/Homecoming, 1st Day of School, Making the Team, Sports, Congratulations, Open House, Festivals, School Events, and Community Events. You can book by simply filling out the order form below, or feel free to contact us with questions.​ We look forward to hearing from you! $95 value
Drip Lounge and Wellness Gift Certificate ($100 value) item
Drip Lounge and Wellness Gift Certificate ($100 value)
$25

Spa Mani and Pedi from Serenity Lash & Nail ($60 value) item
Spa Mani and Pedi from Serenity Lash & Nail ($60 value)
$30

Joanne @ Serenity Lash and Nail Studio
Rising Stars - Free Summer Camp item
Rising Stars - Free Summer Camp
$70

Free Summer Camp SARALAND LOCATION 104 A INDUSTRIAL PKWY. SARALAND, AL. 251-605-6066 [email protected]
Rising Stars - 3 Free Months Tuition item
Rising Stars - 3 Free Months Tuition
$75

3 Free Months Tuition SARALAND LOCATION 104 A INDUSTRIAL PKWY. SARALAND, AL. 251-605-6066 [email protected]
The Hair Company Gift Certificate ($75 value) item
The Hair Company Gift Certificate ($75 value)
$25

Fairhope Food Tour item
Fairhope Food Tour
$80

Discover the #1 ranked tour in Fairhope and experience the best of Downtown Fairhope’s food scene! Join us for a unique culinary experience in Downtown Fairhope that will leave your taste buds begging for more! Our tour will take you on a journey through six stops, where you’ll enjoy an abundance of tastings over three hours. Discover the stories behind the food and the restaurants that created them, adding a whole new layer to your culinary adventure. With plenty of opportunities to mingle with other locals and guests, our tour is perfect for those who want to have fun while enjoying great food. And if you want to take your experience to the next level, add on our cocktail package, featuring three delicious cocktails served by the restaurants. Book now and experience the best of Fairhope’s food scene on a tour that’s sure to leave you wanting more! $160 value
Bienville Bites Mobile Food Tour item
Bienville Bites Mobile Food Tour
$75

Savor Mobile Like a Local Craving an evening of Gulf Coast flavors and insider vibes? The Old Mobile Evening Food Tour is your chance to taste the dishes locals rave about while exploring Alabama’s oldest city after hours. Perfect for Mobilians, weekend adventurers, or anyone wanting a fresh take on downtown’s culinary scene. Taste the Gulf Coast’s Finest From savory crawfish beignets to delicious desserts, enjoy five curated stops that serve up enough food for a full meal – we have your dinner plans! Uncover Mobile’s Food Legacy Stroll oak-lined streets and hear tales of dishes born right here – think Mardi Gras and beyond – from guides who know Mobile inside out. Evening Views & Hidden Gems Start 34 floors up with a Mobile Bay sunset, then wind through historic streets to a Cuban speakeasy in a bank vault. $150 value
One Custom Celebration Banner - Donated by Jamie Hayles item
One Custom Celebration Banner - Donated by Jamie Hayles
$20

$40 value
Heavenly Bliss Day Spa Spa Treatment item
Heavenly Bliss Day Spa Spa Treatment
$65

Japanese Head Spa & Mini Facial ($135 value)
B & Co Salon, LLC. Gift Card ($50 value) item
B & Co Salon, LLC. Gift Card ($50 value)
$25

Shampoo and Cut
B & Co Salon, LLC Gift Card ($35 value) item
B & Co Salon, LLC Gift Card ($35 value)
$15

Spray Tan
Cambri Collection Gift Card ($25 value) item
Cambri Collection Gift Card ($25 value)
$10

Residential Lawn Fertilization Application ($120 value) item
Residential Lawn Fertilization Application ($120 value)
$30

Chicken Salad Chick Gift Set ($50 value) item
Chicken Salad Chick Gift Set ($50 value)
$15

Chicken Salad Cooler 6 gift bags --Each gift bag includes - cookie - free scoop or sandwich
Blind Butcher Gift Set ($75 value) item
Blind Butcher Gift Set ($75 value)
$40

Cutting Board Jasmine Jambalaya Peach Pepper Jelly $25 gift Card
Porch Makeover ($2,000 value - donated by Joe Bullard) item
Porch Makeover ($2,000 value - donated by Joe Bullard)
$250

Front Porch/Back Porch Makeover by Garner Lawn and Construction paid for by Joe Bullard Automotive. Have your front/back or both upgraded with new planters, plants, and hanging plants for the summer. On top of that, Garner Lawn and Construction will change out all the plants when fall comes. Work with one of their team members to have the porch you will look forward to coming home to. $2000 value
Blackstone Collapsible Grill and Accessory Set item
Blackstone Collapsible Grill and Accessory Set
$150

Donated by Wade Distributors Inc. ($300 value)
Yeti Cooler (Donated by Wemo Wings) item
Yeti Cooler (Donated by Wemo Wings)
$100

Hopper Flip 18 Soft Cooler Carry a day’s worth of lunch and a six-pack or more for you and your crew. $300 Value Fits 30 cans (only) Fits 28 lbs of ice (only)
Orca 20 Quart Cooler (Donated by Andrews Hardware) item
Orca 20 Quart Cooler (Donated by Andrews Hardware)
$50

Features 20-quart storage capacity Industry leading Ice Retention up to 5 days (based on standard UL testing) Holds up to 30 Cans without Ice / 20 cans with optimal ice mix (12oz) Durable, roto-molded construction Lid gasket to ensure a perfect seal Single flex-grip stainless steel handle for simple solo portage Cargo net attachment for added storage Easy-flow drainage spout
Oliver Thomas Tote (Donated by Small Town Girls) item
Oliver Thomas Tote (Donated by Small Town Girls)
$100

Maxed Out Wanderlust Xl Tote ($225 value)
Beatriz Ball Bird on Branch Collection ($400 value) item
Beatriz Ball Bird on Branch Collection ($400 value)
$50

Donated by Mark and Gina Courington Hand-painted Ceramic pedestal cake plate 4 serving bowls
Spirits Gift Basket (Donated by Go Getters Flooring) item
Spirits Gift Basket (Donated by Go Getters Flooring)
$80

$150 value
Turtle Box (Original: Gen 3) item
Turtle Box (Original: Gen 3)
$200

Original: Gen 3 - Tan The flagship model, now with party mode Rugged, portable speaker with premium sound Engineered for the outdoors: IP-67 water, drop, and crush-proof 3-day battery life Pairs with Original Gen 3’s, Rangers, & Grandes in Party Mode or TWS (true wireless stereo), but does NOT pair with the Original Gen 2
Turtle Box (Original: Gen 2) - Donated by Sparty Foundation item
Turtle Box (Original: Gen 2) - Donated by Sparty Foundation
$200

Original: Gen 2 - White The previous flagship model Rugged, portable speaker with premium sound IP-67 waterproof (fresh & saltwater) Engineered for the outdoors: 100% drop, crush, & dust-proof $400 value
Turtle Box (Original: Gen 2) - Donated by the Field item
Turtle Box (Original: Gen 2) - Donated by the Field
$200

Original: Gen 2 - Gray The previous flagship model Rugged, portable speaker with premium sound IP-67 waterproof (fresh & saltwater) Engineered for the outdoors: 100% drop, crush, & dust-proof $400 value
Costa Clipperton Sunglasses (Donated by Eye World Saraland) item
Costa Clipperton Sunglasses (Donated by Eye World Saraland)
$100

$200 value Matte Black Frame Polarized Lens Blue Mirror Front
Quilted Tote (Donated by A Little Shoppe) item
Quilted Tote (Donated by A Little Shoppe)
$60

$118 value
Jon Hart Crossbody (Donated by A Little Shoppe) item
Jon Hart Crossbody (Donated by A Little Shoppe)
$50

$140 value
Hobo Wallet/Clutch (Donated by A Little Shoppe) item
Hobo Wallet/Clutch (Donated by A Little Shoppe)
$80

$168 value
Gift Basket (Donated by Deanne Ladner) item
Gift Basket (Donated by Deanne Ladner)
$15

$50 value
Sitka Jacket -Large (Donated by Brett Robinson) item
Sitka Jacket -Large (Donated by Brett Robinson)
$250

Donated by Brett Robinson Sitka Optifade Waterford Timber, size Large $500 value
Sitka Jacket: XL (Donated by Brett Robinson) item
Sitka Jacket: XL (Donated by Brett Robinson)
$250

Donated by Brett Robinson Sitka Jackets Optifade Waterfowl Marsh $500 value
Gift Basket Donated by Cindy Dahmer/Gentiva Hospice item
Gift Basket Donated by Cindy Dahmer/Gentiva Hospice
$25

$100 value
Spartan Doorhanger by Farmer's Daughter ($45 value) item
Spartan Doorhanger by Farmer's Daughter ($45 value)
$20

Pour Baby Gift Box item
Pour Baby Gift Box
$25

$180 value
Spartan Swag Gift Basket ($160 value) item
Spartan Swag Gift Basket ($160 value)
$80

Donated by Black Bear City Cap Company & Lori Robinson Designs
Spartan Spiritwear (Donated by Two G's and a Tee item
Spartan Spiritwear (Donated by Two G's and a Tee
$50

$100 value
Little Heritage Gift Basket ($125 value) item
Little Heritage Gift Basket ($125 value)
$50

Gift Basket by Shade Tree ($345 value) item
Gift Basket by Shade Tree ($345 value)
$125

12 piece place setting Godinger dinnerware 4 hobnail whiskey glasses 4 hobnail iced beverage glasses Silver and gold serving bowl Candle package: 1- 16 Oz candle, 2- 12 Oz candles 2- 4 Oz candles
Date Night Gift Basket ($100 value) item
Date Night Gift Basket ($100 value)
$50

Provided by Jernigan Home Builders (Includes $50 Rouses Gift Card)
Fishing Set (Donated by The Field) item
Fishing Set (Donated by The Field)
$115

$230 value
Gift Basket by Refined Farmhouse ($60 value) item
Gift Basket by Refined Farmhouse ($60 value)
$30

Golightly Beauty Set item
Golightly Beauty Set
$10

It’s my own personal brand by Golightly Beauty. It has a lip gloss, liquid lip stick and oil free face and body bronzer. $45 value
Yeti Wheeled Cooler (Donated by Wemo Wings) item
Yeti Wheeled Cooler (Donated by Wemo Wings)
$150

Yeti Tundra Haul Wheeled Cooler Easily transport goods to family picnics and that perfect tailgating spot. $450 value Fits 82 cans (only) Fits 64 lbs of ice (only)
Square Tabletop Glass Firepit item
Square Tabletop Glass Firepit
$25

Better Homes & Gardens River Oaks 30” Square Tile Top Gas Fire Pit Table with 50,000 BTU $200 value
Kentucky Bourbon Basket item
Kentucky Bourbon Basket
$50

Makers Mark Private Selection - Mobile Bottle Custom Woodford Reserve with Spartan Logo Buffalo Trace $165 value
Custom Spartan Woodford Reserve item
Custom Spartan Woodford Reserve
$100

Custom Spartan Stadium Woodford Reserve 1.75 L Kentucky Bourbon $150 Value
Whiskey Trio item
Whiskey Trio
$25

Woodford Reserve Kentucky Derby Bottle Travellers Blended Whiskey High West Double Rye $130 value

