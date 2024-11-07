Spectrum Tech Trade School Village And Training Center
Spectrum Tech Trade School Village And Training Center's shop
One Wooden Ornament
$7
Hand painted wooden ornament
Hand painted wooden ornament
seeMoreDetailsMobile
add
Two Wooden Ornaments
$12
Handpainted wooden ornaments
Handpainted wooden ornaments
seeMoreDetailsMobile
add
Four Hand Painted Wooden Ornaments
$20
Hand painted wooden ornaments
Hand painted wooden ornaments
seeMoreDetailsMobile
add
One Wine Glass
$12
Hand painted glass wine glass
Hand painted glass wine glass
seeMoreDetailsMobile
add
Two Wine Glasses
$20
Hand painted glass wine glasses
Hand painted glass wine glasses
seeMoreDetailsMobile
add
Small Vase
$10
Hand painted glass vase
Hand painted glass vase
seeMoreDetailsMobile
add
Medium Vase
$15
Hand painted glass vase
Hand painted glass vase
seeMoreDetailsMobile
add
Large Vase
$25
Hand Painted Glass Vase
Hand Painted Glass Vase
seeMoreDetailsMobile
add
One Mask
$15
Hand painted decorative mask
Hand painted decorative mask
seeMoreDetailsMobile
add
Two Masks
$25
Hand painted masks
Hand painted masks
seeMoreDetailsMobile
add
Bookmarkers and coasters
$2
add
Small painting
$8
Painting
Painting
seeMoreDetailsMobile
add
Medium Painting
$15
Painting
Painting
seeMoreDetailsMobile
add
Large Painting
$30
Painting
Painting
seeMoreDetailsMobile
add
One Wine Stopper
$8
Hand painted glass wine stoppers
Hand painted glass wine stoppers
seeMoreDetailsMobile
add
Two Wine Stoppers
$15
Two wine stoppers with quantity discount
Two wine stoppers with quantity discount
seeMoreDetailsMobile
add
Four Wine Stoppers
$20
Four Wine Stoppers with quantity discount
Four Wine Stoppers with quantity discount
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout