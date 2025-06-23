LION PRIDE PTO

Offered by

LION PRIDE PTO

About this shop

Spirit Wear

Youth Purple Up Shirt item
Youth Purple Up Shirt
$12
Adult Purple Up Shirt item
Adult Purple Up Shirt
$14
YOUTH T-shirt item
YOUTH T-shirt item
YOUTH T-shirt
$12

PLEASE SELECT ROYAL BLUE OR HEATHER GREY OPTION! **Previous purchasers comment that the GILDAN HEAVY COTTON SHIRTS run slightly large.

ADULT T=Shirt item
ADULT T=Shirt item
ADULT T=Shirt
$14

PLEASE SELECT ROYAL BLUE OR HEATHER GREY OPTION! **UNISEX SIZING

Youth Hoodie item
Youth Hoodie item
Youth Hoodie item
Youth Hoodie
$23

PLEASE SELECT ROYAL BLUE OR HEATHER GREY OPTION! (The royal blue is printed on front and back, the heather/sports grey design is only on the front as shown.)

ADULT Hoodie item
ADULT Hoodie item
ADULT Hoodie item
ADULT Hoodie
$25

PLEASE SELECT ROYAL BLUE OR HEATHER GREY OPTION! **UNISEX SIZING (The royal blue is printed on front and back, the heather/sports grey design is only on the front as shown.)

Youth Long Sleeve T-Shirt item
Youth Long Sleeve T-Shirt item
Youth Long Sleeve T-Shirt
$14

PLEASE SELECT ROYAL BLUE OR HEATHER GREY OPTION!

ADULT Long Sleeve T-Shirt item
ADULT Long Sleeve T-Shirt item
ADULT Long Sleeve T-Shirt
$16

PLEASE SELECT ROYAL BLUE OR HEATHER GREY OPTION! **UNISEX SIZING

YOUTH Sweathshirt item
YOUTH Sweathshirt item
YOUTH Sweathshirt
$16

PLEASE SELECT ROYAL BLUE OR HEATHER GREY OPTION!

ADULT Sweathshirt item
ADULT Sweathshirt item
ADULT Sweathshirt
$18

PLEASE SELECT ROYAL BLUE OR HEATHER GREY OPTION! **UNISEX SIZING

Add a donation for LION PRIDE PTO

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!