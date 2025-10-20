Spirit Wear

Spirit T-shirt
$20

Navy or Gray Unisex Gildan T-shirt

8000 DryBlend 50/50

DPS T- Shirt
$20

Navy or Gray Unisex Gildan T-shirt

8000 DryBlend 50/50

DPS Hoodie
$50

Navy or Gray Gildan Heavy Blend Hooded Sweatshirt

Spirit Hoodie
$50

Navy or Gray Gildan Heavy Blend Hooded Sweatshirt

Go for the Gold T-Shirt
Go for the Gold T-Shirt
$25

Gold T-shirt Unisex Gildan T-shirt

8000 DryBlend 50/50

Beanie
$15

100% Acrylic Knit Beanie

Scarf
$20

100% Acrylic Knit Scarf

69 inch length, 7 inch wide

Tie Dye Hoodie
$50

Blue Tie Dye Gildan Heavy Blend Hooded Sweatshirt

Spirit Tie Dye T-Shirt
$25

Blue Tie Dye Unisex Gildan T-shirt

8000 DryBlend 50/50

DPS Tie Dye T-Shirt
$25

Blue Tie Dye Unisex Gildan T-shirt

8000 DryBlend 50/50

Spirit Flannel Pants
$40

100 % Double-brushed Cotton Flannel Pants

DPS Flannel Pants
$40

100 % Double-brushed Cotton Flannel Pants

DPS Sweat Pants
$40

Navy Heavy Blend Sweatpants

