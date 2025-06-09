SplashFest 2025

Early Bird Tickets June 9 2025 - June 21, 2025
VIP Early Bird Ticket
$65
General Admission
$55
General Admission ticket for entire park from 10am-7pm then use of wave pool and jungle park from 7-9pm
VIP TICKET
$75
VIP Admission ticket for entire park from 10am-7pm then use of wave pool and jungle park from 7-9pm
INCLUDES ACCESS TO VIP CABANA, massage, food and non alcoholic drinks
Cabana 1-6
$500
Includes 5 GA Admission tickets
Charcoal Grill
Electricity
Complimentary Carafe of vodka.
Privacy
Pride Swag
Cabanas A-C
$850
Includes 10 GA Admission tickets
Gas Grill
Electricity
2 Complimentary Carafes of vodka.
Privacy
Pride Swag
