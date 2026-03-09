SPMD - Ladies Annual Membership

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About the memberships
Renews yearly on: March 15 at EDT
Ladies Membership - Local, National and Area Fees, plus TTA Contribution
Fiscal Year - July 1 - June 30 (Payment due by March 15th to avoid late fees)
Valid until March 15 at EDT
Ladies Membership - Local Dues plus TTA Contribution
Fiscal Year - July 1 - June 30 (Payment due by March 15th to avoid late fees)
Valid until March 15 at EDT
Ladies Membership - National and Area Fees
Fiscal Year - July 1 - June 30 (Payment due by March 15th to avoid late fees)
Valid until March 15 at EDT
Ladies Membership - Local, National and Area Fees, plus TTA Contribution, and Late Fee
Fiscal Year - July 1 - June 30 (Payment due by March 15th to avoid late fees)
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