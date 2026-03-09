Top Ladies of Distinction - Southern Pearls Miami-Dade Chapter

Offered by

Top Ladies of Distinction - Southern Pearls Miami-Dade Chapter

About the memberships

SPMD - Ladies Annual Membership

Available until Mar 23
Ladies Membership
$260

Renews yearly on: March 15 at EDT

Ladies Membership - Local, National and Area Fees, plus TTA Contribution


Fiscal Year - July 1 - June 30 (Payment due by March 15th to avoid late fees)

Available until Mar 23
Ladies Membership - Partial Payment # 1
$150

Valid until March 15 at EDT

Ladies Membership - Local Dues plus TTA Contribution


Fiscal Year - July 1 - June 30 (Payment due by March 15th to avoid late fees)

Available until Mar 23
Ladies Membership - Partial Payment # 2
$110

Valid until March 15 at EDT

Ladies Membership - National and Area Fees


Fiscal Year - July 1 - June 30 (Payment due by March 15th to avoid late fees)

Ladies Membership (Late)
$265

Valid until March 15 at EDT

Ladies Membership - Local, National and Area Fees, plus TTA Contribution, and Late Fee


Fiscal Year - July 1 - June 30 (Payment due by March 15th to avoid late fees)

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